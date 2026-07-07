Wall Street: Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τις μετοχές

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Πτωτικά «έκλεισε» σήμερα η Wall Street, με τις μετοχές των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις για ακόμη μία φορά. Οι επενδυτές προχώρησαν σε εκτεταμένες πωλήσεις, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με το αν οι τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της AI μπορούν να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί μετά από μια παρατεταμένη ανοδική πορεία του κλάδου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,25% στις 52,924 μονάδες, αφού προηγουμένως είχε καταγράψει νέο υψηλό, επιστρέφοντας στη συνέχεια αρκετά κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων. Ο S&P 500 έχασε 0,45% στις 7,503 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,16% στις 25,818 μονάδες.

Οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις μετοχές των ημιαγωγών και στράφηκαν σε αμυντικούς κλάδους, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσαν το αρνητικό κλίμα στις αγορές.

Η νέα στροφή των επενδυτών μακριά από τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου μετά την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, οδήγησαν τη Wall Street σε υποχώρηση την Τρίτη. Οι ρευστοποιήσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στον κλάδο των ημιαγωγών, καθώς η αγορά δείχνει να αμφισβητεί κατά πόσο οι αποτιμήσεις μπορούν να συνεχίσουν να δικαιολογούνται από τα εταιρικά αποτελέσματα.

Μαζικές πιέσεις στους ημιαγωγούς

Στο επίκεντρο των πωλήσεων βρέθηκαν οι εταιρείες που συνδέονται με την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Micron κατέγραψε απώλειες περίπου 7%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD. Το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε περισσότερο από 5%, αντανακλώντας την ευρύτερη αποστροφή των επενδυτών προς τον κλάδο.

«Οι προσδοκίες έχουν εκτοξευθεί, αλλά τα θεμελιώδη μεγέθη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε αυτές. Αυτό τροφοδοτεί τη σημερινή διόρθωση», σχολίασε ο διευθυντής έρευνας της FBB Capital Partners, Μάικ Μπέιλι, εκτιμώντας ότι η εναλλαγή τοποθετήσεων μεταξύ των κλάδων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Μέρος των κεφαλαίων μετακινήθηκε προς πιο αμυντικούς τομείς της αγοράς. Οι μετοχές των Eli Lilly, JPMorgan Chase και Microsoft ενισχύθηκαν, ενώ άνοδο κατέγραψε και η Walmart, μετά την ανακοίνωση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, όπως ο κιμάς και η Coca-Cola.

Το πετρέλαιο ενίσχυσε την αβεβαιότητα

Το ήδη επιβαρυμένο επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε από τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το διεθνές συμβόλαιο Brent έκλεισε με άνοδο 3% στα 74,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε σχεδόν κατά 3%, στα 70,44 δολάρια.

Οι τιμές πήραν περαιτέρω ώθηση μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακαλέσουν την εξαίρεση που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

DeepSeek και SpaceX πρόσθεσαν νέες πιέσεις

Αρνητικά λειτούργησαν και πληροφορίες του Reuters σύμφωνα με τις οποίες η κινεζική DeepSeek αναπτύσσει δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, μια κίνηση που θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από προμηθευτές όπως η Nvidia και η Samsung.

Παράλληλα, η SpaceX υποχώρησε κατά 6% κατά την πρώτη ημέρα συμμετοχής της στον δείκτη Nasdaq-100, παρά τις αισιόδοξες εκθέσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως οι Morgan Stanley και Raymond James, οι οποίοι ξεκίνησαν την κάλυψη της μετοχής με θετικές αξιολογήσεις και υψηλές τιμές-στόχους.

Σύμφωνα με τον Μάικ Μπέιλι, η πτώση της SpaceX αποτελεί ακόμη μία ένδειξη μιας πιο επιφυλακτικής στάσης των επενδυτών απέναντι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η αγορά εμφανίζεται πλέον λιγότερο πρόθυμη να αναλάβει αυξημένο επενδυτικό ρίσκο.