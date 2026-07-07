Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών η αγορά

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Μοιρασμένα είναι τα πρόσημα στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με πολλά χαρτοφυλάκια να προσπαθούν να κατοχυρώσουν μέρος των κερδών των προηγούμενων ημερών, δίχως όμως να αφήσουν θέσεις που δείχνουν να έχουν δυναμική.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,21% στις 2.554,95 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 45,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,24% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.487,24 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,50% στις 2.886,95 μονάδες.

Κατοχύρωση κερδών

Ύστερα από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η αγορά εισέρχεται σε μια φάση όπου δεν αποκλείονται επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, καθώς μέρος των επενδυτών ενδέχεται να επιλέξει να «κλειδώσει» τις πρόσφατες αποδόσεις.

Ωστόσο, το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τις διαδοχικές εκθέσεις ξένων και εγχώριων επενδυτικών οίκων για τις ελληνικές μετοχές και συνολικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις όποιες πιέσεις, περιορίζοντας την έκταση μιας ενδεχόμενης διόρθωσης και απορροφώντας τους κραδασμούς της αγοράς.

Παράλληλα, καθώς πλησιάζει η περίοδος δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2026, οι επενδυτές αναμένεται να διατηρήσουν επιλεκτική στάση, εστιάζοντας σε εταιρείες με ισχυρές προοπτικές και θεμελιώδη μεγέθη.

Τεχνικά, η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τη ζώνη των 2.540-2.550 μονάδων εξακολουθεί να κρατά στο προσκήνιο τον επόμενο στόχο των 2.600 μονάδων. Αντίθετα, η πρώτη σημαντική βραχυπρόθεσμη στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των 2.520 μονάδων, επίπεδο πάνω από το οποίο διατηρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της πλαγιοανοδικής τάσης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen και η Cenergy σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, ΕΛΧΑ, Τιτάν, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Εθνική, Λάμδα, Πειραιώς, ΔΑΑ, ΔΕΗ και Credia Bank.

Στον αντίποδα, σε θετικά εδάφη κινούνται οι Jumbo, Coca Cola, Allwyn, Optima, Motor Oil, Aegean, Alpha Bank, Aktor, ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χωρίς όμως καμία να κινείται πάνω από το +1%. Χωρίς μεταβολή είναι η Κύπρου και Helleniq Energy.