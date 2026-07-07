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Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση

Αμφιβάλλω αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αντίστοιχη με εκείνη που είχαμε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 δηλώνει ο Χριστόφορος Πισσαρίδης

Tεχνητή νοημοσύνη 07.07.2026, 09:46
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Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση
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Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αρκετή ώστε να επαναφέρει για τις οικονομίες της Δύσης τις μέρες της ταχείας ανάπτυξης, οι οποίες μπορεί να έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε ο πολύ οικείος σε εμάς του Ελληνες νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης, σε συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg.

Ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος ειδικεύεται στις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην εργασία, δήλωσε ότι έως και τέσσερις στις 10 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και στη Βρετανία θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες από την τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς -για παράδειγμα- όπως η νοσηλευτική και η φιλοξενία.

Οι δεκαετίες ’80 – ’90 έχουν παρέλθει

Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι κυβερνήσεις έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην AI για την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, τα οποία έχουν επιβραδυνθεί απότομα τις τελευταίες δεκαετίες. Η υποτονική πορεία των δυτικών οικονομιών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχει καταστήσει τους πολιτικούς συμβιβασμούς πιο δύσκολους και ενδεχομένως έχει συμβάλει σε ένα εύφλεκτο πολιτικό σκηνικό, εν μέσω ασθενών αυξήσεων των πραγματικών μισθών. Ωστόσο, ο κ. Πισσαρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για κάποια ώθηση της παραγωγικότητας από την AI μέχρι στιγμής και αμφισβήτησε όσους, όπως ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, έχουν ισχυριστεί ότι η τεχνολογία θα έχει βαθιές συνέπειες για τις θέσεις εργασίας.

«Υπάρχει ένα ποσοστό έως και 40%, ή τουλάχιστον ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας στη Βρετρανία, που δεν είναι εκτεθειμένες στην AI, επομένως δεν πρόκειται να έχουν κέρδη παραγωγικότητας λόγω της AI», δήλωσε ο καθηγητής του London School of Economics.

Αν και είναι πιθανό να υπάρξουν κάποια οφέλη παραγωγικότητας από την τεχνολογία, «αμφιβάλλω αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αντίστοιχη με εκείνη που είχαμε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990», δήλωσε ο κ. Πισσαρίδης.

«Με βάση όσα γνωρίζουμε τώρα και όσα βλέπουμε να συμβαίνουν, δεν βλέπω την αύξηση της παραγωγικότητας να φτάνει εκείνα τα επίπεδα», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της τεχνολογίας.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, σε διάλεξή του στο συνέδριο της Royal Economic Society στο Νιούκαστλ, ο κ. Πισσαρίδης υποστήριξε ότι θα υπάρξουν τεράστια κέρδη παραγωγικότητας στους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην AI, όπως τα χρηματοοικονομικά, προκειμένου να επιτευχθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης που προβλέπουν οι αισιόδοξοι.

Οι μέρες της ταχείας αύξησης της παραγωγικότητας έχουν τελειώσει

«Απλώς δεν είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για υψηλή αύξηση της παραγωγικότητας», είπε. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι οι μέρες της ταχείας αύξησης της παραγωγικότητας έχουν τελειώσει, ό,τι κι αν κάνουμε».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, είναι ένας από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που βλέπουν την AI ως μια τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την οικονομική ανάπτυξη.

Αν και πρόσφατα προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η AI να αποτυπωθεί στα στοιχεία της ανάπτυξης, ο Μπέιλι δήλωσε ότι η τεχνολογία «ενδέχεται κάλλιστα να σπεύσει προς διάσωση», επισημαίνει το Bloomberg.

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