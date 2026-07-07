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Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού – Οδηγίες προς υποψηφίους

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59

Κοινωνία 07.07.2026, 07:12
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Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού – Οδηγίες προς υποψηφίους
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Σε λειτουργία θα βρίσκεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για όσους έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές 2026. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, από τις 09:00 σήμερα Τρίτη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Εκεί θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Πανελλαδικές: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους είτε κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Αντίστοιχα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοσή του, να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Λύκειο.

Το υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και τις επιπλέον ημερομηνίες λειτουργίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Τέλος, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, όταν και θα αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Πότε εκδίδονται οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι από αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η εκτύπωση των Βεβαιώσεων Συμμετοχής για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 μέσω Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση περιλαμβάνει τις επιδόσεις των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα που εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όπου αυτά προβλέπονταν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής από το σχολείο στο οποίο είχαν καταθέσει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πηγή: in.gr

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