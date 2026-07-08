Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου

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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ένα μήνυμα στην Αθήνα, αναφορικά με την εναντίωσή της να αποκτήσει η Τουρκία F-35. Μάλιστα, μετά και την επίθεση που του έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «να μην κάνει το ίδιο λάθος».

Τραμπ και F-35

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο επέμεινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «θετική προσέγγιση» όσον αφορά την πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

«Ας ελπίσουμε ότι, όταν τα F-35 παραδοθούν στην Τουρκία, όλος ο κόσμος θα πει ότι η Αμερική τήρησε την υπόσχεσή της», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του, όχι μόνο τον επαίνεσε ως «πιστό σύμμαχο» και φίλο, αλλά υποσχέθηκε και άρση κυρώσεων για την Τουρκία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S400 το 2019. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει και το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Τουρκία να προμηθευτεί πέντε αεροσκάφη F-35.

Μητσοτάκης και Νετανιάχου

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας αναφορικά με την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε:

«Καμία από τις δηλώσεις δεν έχει θέση στον κόσμο μου. Είναι σαφές σε ποια νερά κολυμπάει ο Νετανιάχου. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το ίδιο λάθος».

Turkish President Erdogan on Greece: Did we ever question Mr. Mitsotakis over the defence equipment Greece has procured by asking, “Why did you buy these?” We could have said such things, but there was no need. They are free to buy and sell as they wish. As for Türkiye, we… pic.twitter.com/leu1wWaPNy — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026



Και πρόσθεσε: «Διότι έχουμε ποτέ αναρωτηθεί γιατί ο κ. Μητσοτάκης απέκτησε αυτά τα αμυντικά συστήματα για την Ελλάδα; Είναι γείτονές μας· θα μπορούσαμε να τους το πούμε. Μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε. Η Τουρκία τα παράγει ήδη. Εκτός από την παραγωγή τους, έχουμε και το δικαίωμα να τα αγοράζουμε».

[Başkan Erdoğan NATO Ankara Zirvesi’ne İlişkin Basın Toplantısı] [Miçotakis ve Netenyahu’nun Açıklamaları] Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yoktur. Netenyahu’nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis’in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz sayın… pic.twitter.com/McmJEgrWZL — HAYRAN RTECANLI (@RTECanli) July 8, 2026



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές άλλων χωρών, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δουλειά τής Ελλάδας να υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή όχι αμυντικά συστήματα. Ωστόσο, έκανε την παρατήρηση πως, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για να προμηθευτεί η Τουρκία τα F-35.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400, ενός συστήματος που το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θεωρούν ευθέως ανταγωνιστικό προς το πρόγραμμα των F-35.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να πουλήσουν τα μαχητικά στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο Ερντογάν δεν είναι καλός σύμμαχος των ΗΠΑ και πως απειλεί να καταστρέψει το Ισραήλ.

«Οι πολίτες δεν ξέρουν τι σημαίνει casus belli»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία.

«Συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις του Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου Πελάγους», είπε.

Και πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η επίλυση των προβλημάτων αυτών των υδάτων αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ηγετών».

Turkish President Erdogan on Greece: I also share the same view as Mitsotakis on resolving Aegean Sea issues in particular. Hopefully, first our foreign ministers, and then if needed we will also sit at the table and discuss this matter. But let me say this clearly and openly… pic.twitter.com/t3py9nRVAu — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026



Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στο τουρκικό casus belli από το 1995, χαρακτηρίζοντάς το ως «ιστορική ανορθογραφία» που δεν συνάδει με το καλό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Αφού υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θέτει το ζήτημα, καθώς το είχε κάνει και σε διμερή συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από μερικούς μήνες, τόνισε πως δύο γειτονικές χώρες, ακόμη και όταν έχουν διαφορές, πρέπει να μάθουν να ζουν ειρηνικά και με σχέσεις καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, «η απειλή πολέμου δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα».

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε:

«Η συντριπτική πλειοψηφία του έθνους μου δεν γνωρίζει καν περί τίνος πρόκειται το ζήτημα casus belli. Αν τους ρωτήσετε τι είναι, δεν θα ξέρουν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να απασχολούμε το έθνος μας με αυτά τα πράγματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας τελειώσουμε τη δουλειά».

Δώρο, πιστόλια

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αποκάλυψε το δώρα που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Ήταν… πιστόλια και σφαίρες.

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, σε κάθε όπλο ήταν χαραγμένο το όνομα του παραλήπτη και συνοδευόταν από ένα κουτί με σφαίρες.

Τα όπλα συνοδεύονταν από ένα σημείωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε το δικό του στην Τουρκία για να παροπλιστεί. Θα ήταν παράνομο να το εισαγάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: In.gr