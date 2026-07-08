ΚΕΦίΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή 

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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών βρίσκεται η νομοθετική συναίνεση της αντιπολίτευσης στη Βουλή, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών με τίτλο «Η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή τρία χρόνια μετά τις εκλογές, Ιούλιος 2023 – Ιούνιος 2026».

Η μελέτη εξετάζει τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στα νομοσχέδια που εισήγαγε και υπερψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία κατά την περίοδο Ιούλιος 2023 – Ιούνιος 2026.

Τα ευρήματα της μελέτης του ΚΕΦίΜ για τα κόμματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μέση νομοθετική συναίνεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την παρούσα κυβερνητική θητεία διαμορφώθηκε στο 11,2%, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί την περίοδο 2004–2026. Το εύρημα αυτό αποτυπώνει ένα κοινοβουλευτικό περιβάλλον αυξημένης πόλωσης και περιορισμένης προγραμματικής σύγκλισης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η μείωση που καταγράφεται το 2026, καθώς η μέση νομοθετική συναίνεση υποχώρησε στο 6,94%, μειωμένη κατά περίπου 3 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα έτη 2023, 2024 και 2025. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, τρία χρόνια μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023, η δυνατότητα διακομματικής συμφωνίας σε κυβερνητικά νομοσχέδια έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο.

Αναλυτικά, για το σύνολο της περιόδου Ιούλιος 2023 – Ιούνιος 2026, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως το πιο συναινετικό κόμμα της αντιπολίτευσης, υπερψηφίζοντας το 27,6% των κυβερνητικών νομοσχεδίων. Ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 11%, οι Σπαρτιάτες με 8,3%, η Νίκη με 6,1%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,4%, η Νέα Αριστερά με 3,8%, ενώ το ΚΚΕ δεν υπερψήφισε κανένα κυβερνητικό νομοσχέδιο, καταγράφοντας 0%.

Τα πεδία πολιτικής με την υψηλότερη συναίνεση

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η συναίνεση διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το πεδίο πολιτικής. Η υψηλότερη μέση συναίνεση καταγράφεται στην Εθνική Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική, με 27%, και ακολουθούν η Δικαιοσύνη και τα Δικαιώματα και η Παιδεία, με 25% η καθεμία. Αντίθετα, η χαμηλότερη συναίνεση σημειώνεται στην Οικονομία, με μόλις 5%, και στο Περιβάλλον και την Ενέργεια, με 9%.

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης, τα στοιχεία της περιόδου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2026 αναδεικνύουν ένα κοινοβουλευτικό τοπίο υψηλής πόλωσης, στο οποίο η διακομματική σύγκλιση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Η μέση σταθμισμένη νομοθετική συναίνεση της αντιπολίτευσης στα 181 κυβερνητικά νομοσχέδια ανέρχεται μόλις στο 11,2%, ποσοστό χαμηλότερο ακόμη και από τις προηγούμενες περιόδους αυξημένης πόλωσης.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας, δήλωσε: «Η χαμηλή νομοθετική συναίνεση που καταγράφεται στη Βουλή δεν αποτελεί απλώς ένδειξη έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Δείχνει ότι τα περιθώρια προγραμματικής σύγκλισης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Η δημοκρατική αντιπαράθεση είναι απαραίτητη, όμως η ποιότητα της νομοθέτησης και η σταθερότητα των δημόσιων πολιτικών ενισχύονται όταν υπάρχει χώρος για τεκμηριωμένη συζήτηση και συμφωνία όπου αυτή είναι δυνατή».