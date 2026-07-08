 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(31) "Environmental Services Industry"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

Παπασταύρου: Η προσιτή, ασφαλής πρόσβαση στο νερό είναι αδιαπραγμάτευση προτεραιότητα

Ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το ΥΠΕΝ με έξι έργα σε πέντε δήμους της Πελοποννήσου, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου

Green 08.07.2026, 21:57
Σχολιάστε
Παπασταύρου: Η προσιτή, ασφαλής πρόσβαση στο νερό είναι αδιαπραγμάτευση προτεραιότητα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την απόφαση υπαγωγής δήμων και ΔΕΥΑ της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του τομεακού προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, προϋπολογισμού 13.797.408 ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ τις τελευταίες εβδομάδες, σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ, για 61 έργα σε 31 δήμους.

Όπως έγινε γνωστό, τα έργα περιλαμβάνουν υδροδότηση δημοτικών ενοτήτων, εκσυγχρονισμό συστημάτων ύδρευσης, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων δικτύων, και συμπληρωματικά έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα λύσουν χρονίζοντα προβλήματα σε υδροδότηση, δημόσια υγεία, λειψυδρία.

Παπασταύρου: Ολιστική διαχείριση του νερού

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Για εμάς η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό δεν είναι μόνο μια υποχρέωση της Πολιτείας, είναι μια αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Γιατί το νερό, το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό, είναι στην πραγματικότητα θεμέλιο της ζωής και της κοινωνικής συνοχής. Οφείλουμε λοιπόν να το προστατεύσουμε, να μην το σπαταλάμε, να το διαχειριστούμε με ευθύνη και ουσιαστικά να το διασφαλίσουμε για τις επόμενες γενιές. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σήμερα ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με έξι έργα προϋπολογισμού περίπου 14 εκατ. ευρώ σε πέντε δήμους της Πελοποννήσου.

»Αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για το Νερό, και τις επόμενες ημέρες βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, το οποίο θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό που έχουμε στη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη αναποτελεσματικότητα. Ειδικά σε περιοχές όπου το νερό έχει σημασία όχι μόνο την ύδρευση, όμως και την άρδευση.

»Όταν λέω ολιστική διαχείριση του νερού, εννοώ μια διαχείριση η οποία αντιμετωπίζει και το θέμα της αποχέτευσης και της διαχείρισης των λημμάτων. Αυτός ήταν ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει ένας τρίτος κύκλος χρηματοδότησης».

Πτωχός: Ουσιαστικές λύσεις στις κοινωνίες

Απ’ την πλευρά του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πτωχός ανέφερε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και άμεσες παρεμβάσεις. Οι χρηματοδοτήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα για τους δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, ‘Αργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας και Μονεμβασίας δίνουν ουσιαστικές λύσεις σε τοπικές κοινωνίες που έχουν πραγματική ανάγκη και ενισχύουν την προσπάθεια να διασφαλίσουμε επάρκεια νερού για τους πολίτες, τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για την άριστη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη προς την Πελοπόννησο. Ως Περιφέρεια θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και τους δήμους, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να μετατρέπεται σε έργα με πραγματικό αποτύπωμα για τους πολίτες».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, συμμετείχαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης, Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτριος Πτωχός, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας, Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδος, Βασίλειος Σιδέρης, και ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Ευστάθιος Αναστόπουλος.

Επίσης, συμμετείχαν οι δήμαρχοι ‘Αργους-Μυκηνών, Ιωάννης Μαλτέζος, Ερμιονίδας, Ιωάννης Γεωργόπουλος, Μονεμβασιάς, Ηρακλής Τριχείλης, Μεσσήνης, Γεώργιος Αθανασόπουλος και Καλαμάτας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου
Κόσμος

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου
Wall Street: Πτώση μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την εκεχειρία με το Ιράν
Wall Street

Οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν έφεραν ραγδαία πτώση στη Wall Street
Τα funds ενόψει της κλιματικής αλλαγής – Επαναξιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία
World

Γιατί η κλιματική αλλαγή «πονοκεφαλιάζει» τα funds
Η Γερμανία έχει επιτέλους ένα οικονομικό σχέδιο
Reuters Breakingviews

Ο Μερτς έχει οικονομικό σχέδιο - Είναι πειστικό;
Η Κίνα σφίγγει τον κλοιό γύρω από τα εγχώρια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται νέο πεδίο ελέγχου για το Πεκίνο
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ετοιμάζεται για διόδια – Τι ισχύει σε άλλα περάσματα
Ποντοπόρος

Στενά του Ορμούζ: Τι ισχύει σε άλλα περάσματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Οι φθηνές και ακριβές περιοχές στην Αττική [πίνακες]
Ακίνητα

Η monopoly των ακινήτων - Φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινούνται οι τιμές στα ακίνητα το δεύτερο τρίμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τα funds ενόψει της κλιματικής αλλαγής – Επαναξιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία
World

Γιατί η κλιματική αλλαγή «πονοκεφαλιάζει» τα funds

Νέα πηγή οικονομικού κινδύνου τα ακραία καιρικά φαινόμενα για τα funds - Στα 13 δισ. θα φτάσει η βιομηχανία πρόβλεψης κλιματικού κινδύνου ως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική βιομηχανία: Ευελιξία, μεταποίηση και ρίσκο το νέο τρίπτυχο της ανάπτυξης – Η ευκαιρία του brain gain
Business

Η «συνταγή» για την τόνωση της ελληνικής βιομηχανίας

Την αναγκαιότητα μιας νέας πολιτικής για την ελληνική βιομηχανία υπογράμμισαν οι Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και Μιχαήλ Στασινόπουλος - Το στοίχημα του brain gain

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Green
Παπασταύρου: Η προσιτή, ασφαλής πρόσβαση στο νερό είναι αδιαπραγμάτευση προτεραιότητα
Green

Παπασταύρου: Προτεραιότητα η προσιτή κι ασφαλής πρόσβαση στο νερό

Ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το ΥΠΕΝ με έξι έργα σε πέντε δήμους της Πελοποννήσου, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου

Χατζηδάκης: Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης
Green

Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Χατζηδάκης

Με σχετική τροπολογία θεσπίζεται Οριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης,

Νησιά και λειψυδρία – Τι φταίει και τι πρέπει να γίνει
Κλιματική αλλαγή

Νησιά και λειψυδρία – Τι φταίει και τι πρέπει να γίνει

Τι λένε για τη λειψυδρία οι δήμαρχοι πέντε ελληνικών νησιών τα οποία αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα κάθε χρόνο, ειδικά κατά τη θερινή τουριστική περίοδο

Γεωργία Κακή
ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη
Green

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη

O καύσωνας που έρχεται από τον Ατλαντικό θα πλήξει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες».

Εκπομπές ρύπων: Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας
Κλιματική αλλαγή

Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας

Το ΕΛΚ επιδιώκει πιο σταδιακή μείωση των εκπομπών για τη βιομηχανία

Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
MORE Energy: Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο εκτός Ελλάδας
Αποθήκευση Ενέργειας

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας

Το έργο διαθέτει εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ 63 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 10 MW με χωρητικότητα 21 MWh

Latest News
Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου
Κόσμος

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου

Ο Τούρκος πρόεδρος υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Τουρκίας να αγοράσει αεροσκάφη F-35 - Η Άγκυρα δεν ασχολείται με το ποια αμυντικά συστήματα αγοράζουν οι γείτονές της, είπε ο Ερντογάν

Wall Street: Πτώση μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την εκεχειρία με το Ιράν
Wall Street

Οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν έφεραν ραγδαία πτώση στη Wall Street

Ο δείκτης Dow έκανε βουτιά σχεδόν 600 μονάδων στη Wall Street, καθώς το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν

Τα funds ενόψει της κλιματικής αλλαγής – Επαναξιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία
World

Γιατί η κλιματική αλλαγή «πονοκεφαλιάζει» τα funds

Νέα πηγή οικονομικού κινδύνου τα ακραία καιρικά φαινόμενα για τα funds - Στα 13 δισ. θα φτάσει η βιομηχανία πρόβλεψης κλιματικού κινδύνου ως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Η Γερμανία έχει επιτέλους ένα οικονομικό σχέδιο
Reuters Breakingviews

Ο Μερτς έχει οικονομικό σχέδιο - Είναι πειστικό;

Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ένας μη δημοφιλής καγκελάριος μπορεί να βρει την πολιτική ενέργεια για να πείσει τους ανήσυχους ψηφοφόρους για τα οφέλη του σχεδίου

Pierre Briançon
Η Κίνα σφίγγει τον κλοιό γύρω από τα εγχώρια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται νέο πεδίο ελέγχου για το Πεκίνο

Η Κίνα βάζει στο μικροσκόπιο τη διεθνή χρήση των πιο προηγμένων εγχώριων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, σε μια κίνηση με γεωπολιτική και εμπορική βαρύτητα

Γιώργος Πολύζος
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ετοιμάζεται για διόδια – Τι ισχύει σε άλλα περάσματα
Ποντοπόρος

Στενά του Ορμούζ: Τι ισχύει σε άλλα περάσματα

Το Ιράν προτίθεται να επιβάλει τέλη στα Στενά του Ορμούζ για τα διερχόμενα πλοία - Τι συμβαίνει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις ανά τον πλανήτη

Μελίνα Ζιάγκου
Ρωσία: Απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ μετά τα χτυπήματα στα διυλιστήρια
Πετρέλαιο

Κρίση καυσίμων στη Ρωσία οδηγεί σε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Η απόφαση της Μόσχας έρχεται μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας - Η απαγόρευση ισχύει έως τις 31 Ιουλίου

Fed: Στο τραπέζι η αύξηση των επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά
World

Fed: Στο τραπέζι η αύξηση των επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Διχασμένη η Fed για τις μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Παπασταύρου: Η προσιτή, ασφαλής πρόσβαση στο νερό είναι αδιαπραγμάτευση προτεραιότητα
Green

Παπασταύρου: Προτεραιότητα η προσιτή κι ασφαλής πρόσβαση στο νερό

Ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το ΥΠΕΝ με έξι έργα σε πέντε δήμους της Πελοποννήσου, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά, για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει, είπε η Νίκη Κεραμέως

Samsung Pay στην Ελλάδα με συνεργασία Alpha Bank, Πειραιώς, Viva.com και Visa
Τεχνολογία

Επίσημο λανσάρισμα του Samsung Pay στην ελληνική αγορά

Η υπηρεσία ενεργοποιείται μέσω Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς και Viva.com, με υποστήριξη Visa και έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών

Seanergy Maritime: Επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του ομολογιακού
Business

Υπερκάλυψη 2,03 φορές για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Η δημόσια προσφορά της Seanergy Maritime ολοκληρώθηκε με άντληση 100 εκατ. ευρώ και κατανομή κατά 92% σε ιδιώτες επενδυτές - Η ζήτηση έφτασε τα 202,8 εκατ. ευρώ

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα, διαφάνεια, προστασία από καταχρηστικές πρακτικές
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα

Το νομοσχέδιο αυτό έχει αυτονόητες λύσεις σε θέματα που αφορούν τους πολίτες, είπε ση Βουλή ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Shipping in a World of Upheaval: Evangelos Marinakis and Angeliki Frangou Map out the New World of Global Trade
English Edition

Shipping in a World of Upheaval: Evangelos Marinakis and Angeliki Frangou Map out the New World of Global Trade

At The Economist’s 30th Annual Government Roundtable in Lagonissi, two of Greek shipping’s leading owners described an industry that now operates in a state of permanent disruption— yet one that is becoming ever more strategically valuable to states, economies and businesses

Ελληνική βιομηχανία: Ευελιξία, μεταποίηση και ρίσκο το νέο τρίπτυχο της ανάπτυξης – Η ευκαιρία του brain gain
Business

Η «συνταγή» για την τόνωση της ελληνικής βιομηχανίας

Την αναγκαιότητα μιας νέας πολιτικής για την ελληνική βιομηχανία υπογράμμισαν οι Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και Μιχαήλ Στασινόπουλος - Το στοίχημα του brain gain

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
Business

ElvalHalcor: Παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2025

Οι εξαγωγές αλουμινίου του ElvalHalcor έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies