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Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής

Τα λιμενικά έργα στα νησιά πρέπει να σχεδιάζονται με σωστή μελέτη και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε τόπου, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Λιμάνια 08.07.2026, 18:30
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Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής
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Τον νέο Επιβατικό Σταθμό Παξών εγκαινίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρουσία του υφυπουργού Στεφάνου Γκικα, σημειώνονατς ότι η νέα πύλη εισόδου του νησιού είναι αντάξια της φυσικής ομορφιάς, της ταυτότητας και της τουριστικής δυναμικής των Παξών.

Κικίλιας: Ικανοποιήθηκε αίτημα δεκαετιών

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η πρώτη εικόνα που θα αντικρίζει πλέον ο ταξιδιώτης φτάνοντας στους Παξούς θα είναι ένας επιβατικός σταθμός πολύ υψηλού επιπέδου. Ήταν ένα αίτημα πολλών δεκαετιών και χαίρομαι που υλοποιήθηκε», δήλωσε ο κ. Κικίλιας, συγχαίροντας όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

Ο υπουργός τόνισε ότι τα λιμενικά έργα στα νησιά πρέπει να σχεδιάζονται με σοβαρότητα, σωστή μελέτη, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σεβασμό στην κλίμακα και στη μοναδικότητα κάθε τόπου. Όπως επισήμανε, οι πόροι είναι πεπερασμένοι και γι’ αυτό οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να είναι μαξιμαλιστικές, αλλά να υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των νησιών.

Αναφερόμενος ειδικά στους Παξούς, έκανε λόγο για ένα «ευλογημένο νησί», υπογραμμίζοντας ότι «η πραγματική προστιθέμενη αξία του τόπου είναι οι κάτοικοι, οι νησιώτες μας και οι άνθρωποί μας».

Στρατηγικό πλεονέκτημα η νησιωτικότητα

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι η νησιωτικότητα αποτελεί στρατηγικό και συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα. «Τα νησιά, ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα, η ναυτιλία, το yachting και οι μαρίνες συγκροτούν έναν μεγάλο οικονομικό κλάδο, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να κρατήσει τα παιδιά μας στον τόπο τους», σημείωσε.

Συνδέοντας τις λιμενικές υποδομές με ένα ευρύτερο όραμα για τα νησιά και την επόμενη γενιά ανέφερε ότι «η σκέψη μας είναι στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Γι’ αυτό παλεύουμε στο Υπουργείο, ώστε η διασύνδεση να είναι υψηλού επιπέδου, ασφαλής πάνω απ’ όλα, και να ενισχύεται διαρκώς. Οι υποδομές πρέπει να ταιριάζουν στα νησιά μας, στο ιδιαίτερο χρώμα και στη μοναδικότητά τους, με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Θέλουμε οι νησιώτες να βρίσκουν λόγους να παραμείνουν στα νησιά τους και όσοι έχουν φύγει να έχουν λόγους να επιστρέψουν».

Περαιτέρω στήριξη των νησιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη των Παξών στο κρίσιμο ζήτημα της υδροδότησης. Όπως σημείωσε, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη στηρίξει το νησί με μονάδες αφαλάτωσης, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών κατά τη διευρυνόμενη τουριστική περίοδο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο μελετά σειρά παρεμβάσεων για την περαιτέρω στήριξη των νησιών, από ζητήματα ύδρευσης και αφαλατώσεων μέχρι τη λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας, τις βυθοκορήσεις και τα συνοδά έργα που απαιτούνται για την καθημερινότητα των νησιωτών.

Αναφερόμενος στον παλαιό επιβατικό σταθμό, ο οποίος ανήκει στον Οργανισμό Λιμένος και κατ’ επέκταση στο Υπερταμείο και στο ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι, σε συνεργασία με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη αλληλογραφία, η προμελέτη, η οικονομική στήριξη και η έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, προκειμένου να βρεθεί ο νομικός τρόπος μακροχρόνιας παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού και την κάλυψη των αναγκών των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στο νησί.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στους Παξούς, ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σύσκεψη στο Δημαρχείο Παξών, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα, του Δημάρχου Παξών, Σπυρίδωνα Βλαχόπουλου, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καραμπουρνιώτη, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτριου Απέργη, και της Λιμενοσταθμάρχη του Λιμενικού Σταθμού Γαΐου Παξών, Υποπλοιάρχου Λ.Σ. Χριστίνας Μηλάτου.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες του νησιού, τις λιμενικές υποδομές και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, όπου ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη, Πλοίαρχο Λ.Σ. Αναστάσιο Σχοινά, για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα και τη λειτουργία του Λιμεναρχείου και συζήτησε με το προσωπικό της Λιμενικής Αρχής.

Στη συνέχεια μετέβη στα περιπολικά και ναυαγοσωστικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ελλιμενίζονται στον λιμένα Κέρκυρας, όπου συνεχάρη τα πληρώματα για τη διαρκή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν καθημερινά, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας.

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