The Ellinikon Sports Park: Ανοίγει για το κοινό το νέο αθλητικό τοπόσημο

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Το The Ellinikon ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με την παράδοση της πρώτης φάσης του The Ellinikon Sports Park, ενός σύγχρονου αθλητικού πάρκου 287.000 τ.μ. που θα υποδεχθεί το κοινό στις 20 Ιουλίου 2026. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού και για έναν χώρο άθλησης, αναψυχής και ευεξίας ανοιχτό σε όλους.

Η Lamda Development παραδίδει σταδιακά το The Ellinikon Sports Park, με στόχο να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό και τη φύση και να αναβαθμίσει την καθημερινή εμπειρία των επισκεπτών. Το πάρκο απευθύνεται σε κατοίκους των όμορων δήμων, των νοτίων προαστίων αλλά και σε επισκέπτες από όλη την Αττική.

Με συνολική έκταση 287.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 115.000 τ.μ. είναι ανοιχτοί, πράσινοι χώροι, το Sports Park εντάσσεται στο ευρύτερο Πάρκο του Ελληνικού. Στις εγκαταστάσεις του θα μπορούν να αθληθούν, να γυμναστούν και να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους αθλητές, σύλλογοι, οικογένειες και πολίτες κάθε ηλικίας.

Οι εγκαταστάσεις

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του, το Sports Park θα διαθέτει ανοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11 με τεχνητό χλοοτάπητα και δύο με υβριδικό χλοοτάπητα. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης δύο γήπεδα μπάσκετ, δύο γήπεδα τένις, ανοιχτοί πράσινοι χώροι για ελεύθερη άσκηση και κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, τέσσερις χώρους εστίασης, 1.350 θέσεις στάθμευσης, χώρους αναψυχής για παιδιά και χώρους εκδηλώσεων. Η λειτουργία θα υποστηρίζεται και από super app για κρατήσεις εγκαταστάσεων και parking.

Η έναρξη λειτουργίας

Το Sports Park θα λειτουργεί από τις 20 Ιουλίου έως τον Σεπτέμβριο καθημερινά από τις 18:00 έως τις 23:00. Από τον Σεπτέμβριο το ωράριο θα διευρυνθεί σε 08:00-24:00, για 362 ημέρες τον χρόνο, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη από τον Άλιμο, στην οδό Αεροπορίας.

Το πάρκο έχει ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλο γεγονός, καθώς φιλοξένησε πρόσφατα την υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Στο event συμμετείχαν 57 πληρώματα από 24 χώρες και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 θεατές.

Ο CEO της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, χαρακτήρισε την παράδοση της πρώτης φάσης του Sports Park «σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο» για την ανάπλαση του Ελληνικού. Όπως σημείωσε, είναι η στιγμή που το The Ellinikon «ανοίγει για τον κόσμο» και προσφέρει στους πολίτες τα πρώτα απτά δείγματα της νέας εμπειρίας ζωής που διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης.

Η παράδοση του Sports Park ενισχύει το αφήγημα του Ελληνικού ως έργου με έντονο δημόσιο αποτύπωμα, που συνδυάζει αθλητισμό, πράσινο και προσβασιμότητα. Με τις πρώτες εγκαταστάσεις να ανοίγουν στο κοινό, η ανάπλαση περνά πλέον από τη φάση των έργων στη φάση της καθημερινής χρήσης από πολίτες και επισκέπτες.