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Copernicus: Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας

Ο φετινός, ήταν ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη στο σύνολό της

Κλιματική αλλαγή 09.07.2026, 07:11
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Copernicus: Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας
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Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφτεί στη δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει σήμερα το παρατηρητήριο του κλίματος Copernicus της ΕΕ, καθώς η γηραιά ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα.

Η μέση θερμοκρασία στη δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74° Κελσίου τον Ιούνιο, με άλλα λόγια ήταν 3° Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το ινστιτούτο Κοπέρνικος στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Copernicus: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί στη δυτική Ευρώπη – Η δυσοίωνη πρόβλεψη

«Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σαμάνθα Μπέρτζες, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων (CEPMMT στα γαλλικά, ECMWF στα αγγλικά), διακυβερνητικό οργανισμό που διαχειρίζεται το ινστιτούτο Κοπέρνικος.

«Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο», θύμισε, επισημαίνοντας τις αλλαγές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μια από τις αιτίες.

«Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σ’ έναν πιο θερμό κόσμο. Και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες, πρόσθεσε καλώντας να υπάρξει ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου «το συντομότερο».

Τον Ιούνιο, οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39° Κελσίου τον εκτιμώμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900), αναφέρεται ακόμη στην έκθεση του ινστιτούτου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ήταν ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη στο σύνολό της, προσθέτει ο Κοπέρνικος, καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κι η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται.

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