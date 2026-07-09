 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Housing Market"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(11) "Real Estate"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια

Τι δείχνει νέα έρευνα της ReDataset για τη φοιτητική στέγη και τα ενοίκια που ζητούνται σε 8 περιοχές με μεγάλα πανεπιστήμια – Πού υπάρχει αύξηση και που παρατηρείται στασιμότητα

Ακίνητα 09.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Επιμέλεια Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα ενοίκια για φοιτητική στέγη αυξάνονται εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό παντού. Ο Πειραιάς αναδεικνύεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή της τελευταίας τριετίας με άνοδο 29,2%, το Πάντειο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών, ενώ άλλες αγορές εμφανίζουν σαφή σημάδια επιβράδυνσης.

Αυτά προκύπτουν από τη νέα έρευνα της ReDataset, η οποία χαρτογράφησε την εξέλιξη των ζητούμενων ενοικίων (για κατοικίες 15–50 τ.μ., σε απόσταση έως 1,5 χλμ. ή περίπου 20 λεπτών με τα πόδια) γύρω από οκτώ πανεπιστήμια της χώρας από το 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς τα ζητούμενα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29,2% μέσα σε τρία χρόνια.

Πειραιάς: Η μεγαλύτερη άνοδος στη φοιτητική στέγη

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ζητούμενα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29,2% μέσα σε τρία χρόνια, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των οκτώ πανεπιστημιακών περιοχών που εξετάστηκαν. Η άνοδος αυτή ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο ρυθμό της έρευνας και οδήγησε τον Πειραιά να συγκαταλέγεται πλέον στις ακριβότερες αγορές φοιτητικής κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, το Πάντειο διατηρεί τη θέση της ακριβότερης πανεπιστημιακής περιοχής. Αν και η αύξηση των ενοικίων περιορίστηκε στο 11,3% την τελευταία τριετία, η περιοχή παραμένει στην κορυφή των ζητούμενων τιμών, ισοβαθμώντας πλέον με τον Πειραιά.

Δύο ταχύτητες στην Αθήνα

Η εικόνα αλλάζει αισθητά σε άλλες περιοχές της Αττικής. Γύρω από την ΑΣΟΕΕ τα ενοίκια ακολούθησαν σταθερά ανοδική πορεία, με συνολική αύξηση 15,1%, φτάνοντας πλέον στα 12,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, στην περιοχή του Χαροκοπείου η αγορά δείχνει να έχει μπει σε φάση σταθεροποίησης. Τα ζητούμενα ενοίκια παραμένουν στα 13 ευρώ ανά τετραγωνικό για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χωρίς μεταβολή από το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ακόμη πιο ήπια είναι η εικόνα γύρω από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συνολική αύξηση των ενοικίων από το 2023 περιορίζεται μόλις στο 6%, η χαμηλότερη μεταξύ όλων των περιοχών της έρευνας, ενώ οι ζητούμενες τιμές έχουν ουσιαστικά παραμείνει στα 12,3 ευρώ ανά τετραγωνικό από το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρά τη σημαντική υποχώρηση που σημειώθηκε στις αρχές του 2024, η αγορά ανέκτησε γρήγορα το χαμένο έδαφος, με αποτέλεσμα να καταγράψει τελικά τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της τριετίας, στο 23%, πίσω μόνο από τον Πειραιά.

Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κινήθηκε με πιο ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό, καταγράφοντας συνολική αύξηση 10%, με μία μόνο μικρή διόρθωση στις αρχές του 2024. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή μεταξύ των οκτώ πανεπιστημιακών περιοχών της έρευνας. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σχεδόν δύο ευρώ χαμηλότερα από τις ακριβότερες περιοχές της κατάταξης.

Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει η μάχη για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους φοιτητές με τελική προθεσμία της 16 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών και την ανακοίνωση των βαθμολογιών και των ελάχιστων βάσεις εισαγωγής ανά πεδίο δίνει το σύνθημα σε χιλιάδες οικογένειες που γνωρίζουν περίπου πού κυμαίνονται τα μόρια των υποψηφίων έχουν ήδη να βγουν στην αγορά για να προλάβουν τις πρώτες ευκαιρίες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Ακίνητα

Ο νέος χάρτης με τα φοιτητικά ενοίκια [γραφήματα]
Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Business

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα, διαφάνεια, προστασία από καταχρηστικές πρακτικές
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιαπωνία: Ποντάρει στην πνευματική ιδιοκτησία χαρακτήρων για να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη
Tέχνη και Ζωή

Αnime και manga γίνονται κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ιαπωνίας

Τα anime και οι χαρακτήρες τους είναι αρκετά δημοφιλή πολύ πέρα από την Ιαπωνία ήδη από τη δεκαετία του 1960

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Ακίνητα
Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με γνώμονα τη μείωση της ακρίβειας

Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Business

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Γιώργος Μανέττας
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα, διαφάνεια, προστασία από καταχρηστικές πρακτικές
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα

Το νομοσχέδιο αυτό έχει αυτονόητες λύσεις σε θέματα που αφορούν τους πολίτες, είπε ση Βουλή ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Morgan Stanley: Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
World

Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων
Ακίνητα

Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα...τετραγωνικά

Latest News
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση

Σε συνδυασμό με τις επιθέσεις η αναφορά Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο νωρίτερα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου

Για τους ενεργειακούς τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της διαταραχής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

Aσθενοφόρα έχουν μεταφέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

Η διαδικασία, διάρκειας περίπου 45 ημερών, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
AGRO

Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για τους νέους αγρότες

Οι προθεσμίες για την καταβολή της δεύτερης δόσης στους νέους αγρότες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Υπό πίεση ο FTSE 100

Oι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν οι αγορές – Άλμα για τον Kospi
Ασία

Ανέκαμψαν οι ασιατικές αγορές - άλμα για τον Kospi

Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,67%

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο
Κόσμος

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΟΣΟΕ: Αλλαγές στη χρηματοδότηση του τομεακού προγράμματος οίνου στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καμπανάκι ΚΕΟΣΟΕ για τα τομεακά προγράμματα οίνου

Παρέμβαση ΚΕΟΣΕΟ για τις αλλαγές που προωθούνται στα τομεακά προγράμματα οίνου - Θα είναι πλήγμα για αμπελουργούς και οινοποιούς, προειδοποιεί

Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με γνώμονα τη μείωση της ακρίβειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies