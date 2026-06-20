Netflix: Έρχονται κι άλλες συμφωνίες με παραδοσιακά κανάλια

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Να προσθέσει περισσότερους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην πλατφόρμα της θα επιδιώξει η Netflix, μετά την έναρξη της συνεργασίας της με το μεγαλύτερο εμπορικό τηλεοπτικό δίκτυο της Γαλλίας αυτή την εβδομάδα.

Πριν από λίγες ημέρες, εξάλλου, η Netflix αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες μιας νέας συνεργασίας με το TF1, η οποία θα παρέχει σε όλα τα μέλη της πλατφόρμας στη Γαλλία πρόσβαση στα κανάλια και στο περιεχόμενο κατά παραγγελία της γαλλικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης.

Η πρώτη φορά της Netflix

Είναι η πρώτη φορά που η Netflix συνάπτει μια τέτοια συμφωνία, αντί να αποκτά άδειες χρήσης ή να αναπτύσσει δικό της περιεχόμενο. Ο διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Πίτερς υπογράμμισε στους Financial Times πως η Netflix θα αξιοποιήσει τη συμφωνία για να μάθει πώς λειτουργούν καλύτερα τέτοιου είδους συνεργασίες.

«Αν ο ρόλος μας είναι να προσφέρουμε περισσότερο περιεχόμενο στα μέλη μας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι στρατηγικές έχουμε στη διάθεσή μας για να το πετύχουμε», είπε. «Όπου εντοπίζουμε συνεργασίες που πιστεύουμε ότι θα είναι επιτυχημένες, θα τις αξιοποιήσουμε».

Ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεταβολή» στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, αλλά υποβάθμισε το ενδιαφέρον της πλατφόρμας για πιθανές συμφωνίες, όπως αυτή με την Roku, πριν από την εξαγορά της από τη Fox αυτή την εβδομάδα έναντι 22 δισ. δολαρίων. Επιβεβαίωσε ότι η Netflix είχε εξετάσει την πλατφόρμα streaming, αλλά δεν υπέβαλε προσφορά έναντι της Fox.

«Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να εξετάζουμε οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με την επιχείρησή μας. Η δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να αναπτύξουμε την επιχείρηση», πρόσθεσε ο Πίτερς.

Η πλατφόρμα θα μπορούσε να ωφεληθεί ως ένας προορισμός για το νεανικό κοινό που χαίρει της εμπιστοσύνης των γονέων

Η περίπτωση της Roku

Δήλωσε ότι η Netflix παραμένει προσηλωμένη στην υπάρχουσα στρατηγική της και διέψευσε τις φήμες που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις οποίες είχε εξετάσει και την περίπτωση της Lionsgate Studios. «Πιστεύω ότι το γεγονός ότι δεν επιδιώξαμε την εξαγορά της Roku, αποτελεί αρκετά ισχυρή ένδειξη ότι δεν επιθυμούμε να αλλάξουμε αυτή τη στρατηγική. Πήραμε τη συνειδητή απόφαση να αποσχίσουμε τo συγκεκριμένο βραχίονα, επειδή θεωρούμε ότι η ευρεία διάδοση των συσκευών αποτελεί πραγματικά τη στρατηγική μας».

Υπενθυμίζεται πως η Netflix αποσύρθηκε από τον πόλεμο προσφορών για την Warner Bros Discovery νωρίτερα φέτος, αφήνοντας την ανταγωνίστρια Paramount να εξαγοράσει το στούντιο του Χόλιγουντ.

Όταν ρωτήθηκε αν η Netflix κινδυνεύει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση λόγω της συγκέντρωσης των ανταγωνιστών της, ο Πίτερς απάντησε: «Είναι μια ευκαιρία και μια πρόκληση».

Τα deals

«Γιατί εξετάζουμε αυτές τις συμφωνίες; Η δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξουμε την επιχείρηση, τι επιλογές έχουμε στη διάθεσή μας και πώς αξιολογούμε τις αντισταθμίσεις σε αυτούς τους τομείς».

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η εξαγορά της ITV από τη Sky στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount, «δεν συνιστούν μια πραγματικά ουσιαστική αλλαγή στο ανταγωνιστικό τοπίο, ούτε ενέχουν συγκεκριμένο κίνδυνο για εμάς».

Με την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων να βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο – και να έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στην Αυστραλία – ο Πίτερς δήλωσε ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να ωφεληθεί ως ένας προορισμός για το νεανικό κοινό που χαίρει της εμπιστοσύνης των γονέων. «Ο ρόλος μας είναι να παρέχουμε ένα προσεκτικά επιμελημένο, εξειδικευμένο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν ότι υπάρχει πάντα ένα ασφαλές μέρος όπου μπορούν να απευθυνθούν. Πιστεύω ότι αυτό είναι προφανώς θετικό για εμάς, αλλά πιθανώς είναι θετικό και για την κοινωνία», κατέληξε.