 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Φυσικό αέριο 10.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο επόμενο κρίσιμο στάδιο περνά η προετοιμασία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο «Block 2», στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το κοινοπρακτικό σχήμα ExxonMobil – Energean – HelleniQ Energy έχει ολοκληρώσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία αναμένεται να υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εντός του Ιουλίου.

Παράλληλα, έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» και η επιλογή του λιμανιού της Ηγουμενίτσας ως επιχειρησιακής βάσης ανεφοδιασμού και υποστήριξης της γεωτρητικής εκστρατείας, με τη σχετική συμφωνία να αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα, πριν την υποβολή της μελέτης. Η λιμενική βάση της Ηγουμενίτσας είχε εξαρχής θεωρηθεί ένα από τα επικρατέστερα λιμάνια, λόγω της μικρής απόστασής της από το «Block 2» και των υποδομών που διαθέτει για την εξυπηρέτηση υπεράκτιων ενεργειακών έργων.

Γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027

Όσο για τη γεώτρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, μιλώντας στην 30ή Ετήσια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist, επιβεβαίωσε ότι δεν θα ξεφύγει από το ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα. «Μαζί με την Exxon και με την υποστήριξη της κυβέρνησης, τον Φεβρουάριο του 2027 θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, «όσοι θέλουν, μπορούν να επενδύσουν». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι όταν η Energean ανέλαβε τον Πρίνο το 2006, η απόφαση θεωρούνταν από πολλούς εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Στόχος της γεώτρησης θα είναι η δομή «Ασωπός-1», η οποία αναδείχθηκε από την επεξεργασία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί το γεωτρύπανο προβλέπεται να φθάσει σε συνολικό βάθος περίπου 4.622 μέτρων, ενώ το σημείο της γεώτρησης βρίσκεται σε θαλάσσιο βάθος περίπου 1.300-1.400 μέτρων. Όσο για το ύψος της επένδυσης για τη συγκεκριμένη γεώτρηση εκτιμάται μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ.

Γεώτρηση υψηλού ρίσκου με δυνητικά υψηλή απόδοση

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες έρευνες σε ανεξερεύνητες λεκάνες, η γεωλογική πιθανότητα επιτυχίας είναι σχετικά περιορισμένη και εκτιμάται στο 16%. Ωστόσο, παρότι η γεώτρηση θεωρείται υψηλού ρίσκου, οι εκτιμήσεις για το πιθανό μέγεθος της ανακάλυψης καθιστούν το εγχείρημα ιδιαίτερα ελκυστικό, γεγονός που εξηγεί το ενδιαφέρον και τελικά τη συμμετοχή στο σχήμα ενός διεθνούς ενεργειακού κολοσσού όπως η ExxonMobil.

Με βάση τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Energean, ο στόχος «Ασωπός» εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενεί περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εφόσον η γεώτρηση επιβεβαιώσει τις γεωλογικές εκτιμήσεις, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.

Από τη γεώτρηση στην παραγωγή επενδύσεις 5 δισ. ευρώ

Σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος, θα ακολουθήσουν επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα και να σχεδιαστεί η ανάπτυξη του κοιτάσματος. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η συνολική επένδυση για την αξιοποίηση ενός κοιτάσματος αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμη και τα 5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής, τις υποθαλάσσιες υποδομές και τα απαιτούμενα έργα μεταφοράς του φυσικού αερίου προς τις αγορές.

Ο σχεδιασμός που εξετάζεται για την αξιοποίηση ενός πιθανού κοιτάσματος προβλέπει την ανάπτυξή του μέσω πλωτής μονάδας παραγωγής, με το παραγόμενο φυσικό αέριο να διοχετεύεται προς τις αγορές μέσω υφιστάμενων ή υπό ανάπτυξη ενεργειακών διασυνδέσεων, όπως ο αγωγός TAP και η προτεινόμενη διασύνδεση ITGI. Στόχος είναι η τροφοδοσία τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και της ιταλικής.

Ο νέος χάρτης ερευνών με Chevron και HELLENiQ Energy

Η γεώτρηση στο «Block 2» αποτελεί σήμερα το πιο ώριμο πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ωστόσο δεν είναι η μοναδική εξέλιξη στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων. Η υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy για τις θαλάσσιες περιοχές «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» έχει διευρύνει το πεδίο των ερευνών.

Παράλληλα, η είσοδος στο «Block 10» του Νοτίου Ιονίου, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού, της Chevron με 70% και ρόλο operator – με τη HELLENiQ Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30% – προσθέτει μία ακόμη ώριμη περιοχή στο εθνικό πρόγραμμα ερευνών. Οι σεισμικές εργασίες δύο και τριών διαστάσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση των δεδομένων αναμένεται να οδηγήσει τις επόμενες αποφάσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εφόσον τα τεχνικά αποτελέσματα δικαιολογήσουν την επένδυση, ο επόμενος μεγάλος στόχος θα είναι η πραγματοποίηση της δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, στο «Block 10», μέσα στην επόμενη διετία.

Η επόμενη ευκαιρία για το «Block Ιόνιο»

Πέρα όμως από τα ώριμα προς γεώτρηση projects, κινητικότητα καταγράφεται και σε γειτονικές περιοχές του Ιονίου. Πρόκειται για το θαλάσσιο «Block Ιόνιο», μια παραχώρηση έκτασης περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, την οποία έχει αναλάβει η HELLENiQ Energy και η οποία εκτείνεται από τα δυτικά της Κέρκυρας έως τα δυτικά της Λευκάδας.

Η εταιρεία έχει λάβει παράταση για τη δεύτερη φάση των ερευνών, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων και να ωριμάσει περαιτέρω τους πιθανούς στόχους της περιοχής. Βρίσκεται μάλιστα σε αναζήτηση στρατηγικού εταίρου με εμπειρία στις υπεράκτιες γεωτρήσεις, ο οποίος θα μπορούσε να συμμετάσχει στην επόμενη φάση του προγράμματος και ενδεχομένως να αναλάβει ρόλο operator.

Εφόσον ολοκληρωθεί η αναζήτηση εταίρου και οι τεχνικές αξιολογήσεις επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει δυναμικό στην περιοχή, το «Block Ιόνιο» θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα στο ελληνικό πρόγραμμα ερευνών, μετά τις προγραμματισμένες γεωτρήσεις στο «Block 2» και στο «Block 10». Το ενδιαφέρον για το «Block Ιόνιο» συνδέεται και με τη γεωγραφική του θέση, καθώς γειτνιάζει με το «Block 2» όπου αναμένεται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη
AGRO

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη
ΕΤΕπ: Ελλάδα και Κύπρος στο μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα των 80 δισ. ευρώ για την τεχνολογία
Τεχνολογία

Η ευκαιρία των 80 δισ. ευρώ για Ελλάδα και Κύπρο
Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
Κόσμος

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
AGRO

Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
Γιεν: Ανεβαίνει καθώς η Ιαπωνία προσελκύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία
Συνάλλαγμα

Ανοδικές στηρίξεις στο γιεν από εγχώριες επενδύσεις συνταξιοδοτικών
Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO ανακουφίζονται που απέφυγαν μια σύγκρουση στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας στην Τουρκία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο και το 2027

Τζούλη Καλημέρη
Κλιματική αλλαγή: Οι κορυφαίες μάρκες μόδας δίνουν μάχη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενάντια στην ακραία ζέστη
Κλιματική αλλαγή

Πώς οι καύσωνες αλλάζουν τη μόδα

Οι γραμμές παραγωγής για τη βιομηχανία ένδυσης είναι εδώ και καιρό ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fitch: Ανάπτυξη, δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Fitch: Δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες

H Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025
Markets

Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει η Optima για το β' 6μηνο του 2025

Από την ορμή στην επιλεκτικότητα το Χρηματιστήριο Αθηνών στο β΄ εξάμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Καύσιμα: Σημάδια έλλειψης προσφοράς, παρά τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου
Πετρέλαιο

Σε έλλειψη διεθνώς τα καύσιμα, κίνδυνος για νέο άλμα στις τιμές

Τα περιθώρια κέρδους από τη διύλιση ντίζελ στην Ευρώπη έφτασαν σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη

Δημήτρης Σταμούλης
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας
Ηλεκτρισμός

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας

Στην πράσινη ενέργεια, η Ελλάδα πρακτικά έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για το 2030, τόνισε ο Μ. Μανουσάκης

AKTOR: Συμφωνία με τη Motor Oil για το 50% του FSRU «Διώρυγα GAS»
Business

Έδωσαν τα χέρια AKTOR - Motor Oil για το FSRU της Κορίνθου

Ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε με τη Motor Oil πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση του 50% του FSRU «Διώρυγα GAS

Παπασταύρου: Η Ελλάδα διαμορφώνει τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ελλάδα χτίζει τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Δημιουργούμε μια περιοχή στην οποία κυριαρχούν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, το εμπόριο, η ευημερία και η ανάπτυξη, δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Ρωσία: Απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ μετά τα χτυπήματα στα διυλιστήρια
Πετρέλαιο

Κρίση καυσίμων στη Ρωσία οδηγεί σε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Η απόφαση της Μόσχας έρχεται μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας - Η απαγόρευση ισχύει έως τις 31 Ιουλίου

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία

Η Κίνα αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον πλανήτη

Latest News
Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη
AGRO

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη

Ποια μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρούνται για την προστασία από την ευλογιά προβάτων

ΕΤΕπ: Ελλάδα και Κύπρος στο μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα των 80 δισ. ευρώ για την τεχνολογία
Τεχνολογία

Η ευκαιρία των 80 δισ. ευρώ για Ελλάδα και Κύπρο

Μέσω του ETCI 2.0, η Ευρώπη θα υποστηρίξει περισσότερες από 1.500 εταιρείες τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης, αναφέρει η ΕΤΕπ - 21 χώρες που στηρίζουν τη νέα αυτή επενδυτική συμμαχία

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
Κόσμος

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές

Η επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ μένει χωρίς κανέναν εν ενεργεία επίτροπο - Οι κινήσεις Τραμπ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
AGRO

Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ - Οι προθεσμίες

Γιεν: Ανεβαίνει καθώς η Ιαπωνία προσελκύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία
Συνάλλαγμα

Ανοδικές στηρίξεις στο γιεν από εγχώριες επενδύσεις συνταξιοδοτικών

Το γιεν ανέβηκε, την ίδια στιγμή που το δολάριο ΗΠΑ υποχωρεί και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας δέχεται ώθηση στα επιτόκια

Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO

Ο Φιτζι Σίμο δεν θα επιστρέψει από ιατρική άδεια, αφήνοντας μια σημαντική θέση να καλύψει καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

Το μερίδιο τηλεθέασης Netflix στις ΗΠΑ υποχώρησε στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροδρόμια: Τι φταίει για τις καθυστερήσεις
Τουρισμός

Τι φταίει για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Από τον Μάιο του 2026 είχε υπάρξει ειδική συμφωνία για την καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: OpenAI και Google πωλούν υπηρεσίες σε κινεζικές εταιρείες της black list του Πενταγώνου
Tεχνητή νοημοσύνη

OpenAI και Google «σπάνε» τη μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Οι αμερικανικές εταιρείες επιβεβαίωσαν στους FT ότι παρέχουν υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη σε θυγατρικές με έδρα τη Σιγκαπούρη των εταιρειών Alibaba, Baidu και Tencent

Χρυσός: Με απώλειες κλείνει η εβδομάδα
Commodities

Με απώλειες στο τέλος της εβδομάδας ο χρυσός

Ο χρυσός είναι από τα «θύματα» των τελευταίων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent
Commodities

Προς εβδομαδιαία άνοδο 6% το πετρέλαιο

Οι φόβοι για νέα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο οδηγούν και πάλι ανοδικά τις τιμές

Τουρισμός: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις διεθνείς αφίξεις
Τουρισμός

Η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα του τουρισμού [γράφημα]

Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη με άνοδο 38,3% στις διεθνείς αυξήσεις και ισχυρή αύξηση δαπανών

Λάμπρος Καραγεώργος
Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου
Opinion

Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τις αγορές, τις κεντρικές τράπεζες και την πορεία των βασικών επενδυτικών μέσων.

Συμεών Μαυρουδής
Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;
Experts

Τεχνολογία: Αλλάζει το παιχνίδι;

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση

Γιώργος Λαγαρίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies