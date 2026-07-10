Ασφαλιστική αγορά: Ισχυρή άνοδος 22,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας

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Σημαντική αύξηση κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την έρευνα στατιστικών στοιχείων της ΕΑΕΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος), καθώς διαμορφώθηκε στα 933,9 εκατ. ευρώ από 762,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 22,5%. Η έρευνα καλύπτει το 99,5% της συνολικής παραγωγής του κλάδου και βασίζεται στις απαντήσεις 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τέσσερις δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ασφαλίσεις ζωής και 16 σε ασφαλίσεις ζωής, υγείας, ατυχημάτων και ασθενειών.

Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3% και έφτασαν τα 728,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι ομαδικές ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 13,9% στα 203,4 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι αντασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4% στα 1,9 εκατ. ευρώ.

Οι ατομικές καλύψεις

Στις ατομικές ασφαλίσεις, η μεγαλύτερη συμβολή στην παραγωγή προήλθε από τα συμβόλαια ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις, τα οποία αυξήθηκαν θεαματικά κατά 54,3% και έφτασαν τα 385,4 εκατ. ευρώ. Τα αυτόνομα συμβόλαια υγείας, ατυχημάτων και ασθενειών ενισχύθηκαν κατά 9,9% στα 155,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής υποχώρησαν οριακά κατά 1,4% στα 187,2 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως η αγορά συνεχίζει να στρέφεται σε προϊόντα με επενδυτικό χαρακτήρα, τα οποία πλέον αντιστοιχούν στο 52,9% της ατομικής παραγωγής. Παράλληλα, τα νοσοκομειακά προγράμματα εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική κατηγορία στις συμπληρωματικές καλύψεις, με μερίδιο 56,3% στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 13,9% και διαμορφώθηκε στα 203,4 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι ασφαλίσεις εργαζομένων, με 111,4 εκατ. ευρώ και αύξηση 11,8%, ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σημείωσαν άνοδο 21,6% στα 79,2 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι ασφαλίσεις δανειοληπτών υποχώρησαν κατά 7,2% στα 12,8 εκατ. ευρώ.

Η ΕΑΕΕ σημειώνει ότι η ισχυρή αύξηση στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα συνδέεται και με τη χαμηλότερη βάση σύγκρισης του 2025. Σε κάθε περίπτωση, η κατηγορία των εργαζομένων παραμένει κυρίαρχη στις ομαδικές καλύψεις, με μερίδιο 54,8%.

Οι νέες εργασίες

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος στις νέες εργασίες, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 279,3 εκατ. ευρώ από 175,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 59,1%. Από αυτές, τα 257,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις και τα 21,9 εκατ. ευρώ ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις νέες ατομικές εργασίες ξεχώρισαν και πάλι τα προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις, τα οποία ανήλθαν στα 239,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 92,9% της νέας παραγωγής στην κατηγορία. Στις ομαδικές νέες εργασίες, η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τα συμβόλαια εργαζομένων, με 12,6 εκατ. ευρώ.

Πλήθος συμβολαίων και ασφαλισμένων

Το πλήθος των συμβολαίων αυξήθηκε οριακά κατά 1,9%, φτάνοντας τα 1,8 εκατ. συμβόλαια. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 4,2%, ενώ τα ατομικά συμβόλαια αυξήθηκαν επίσης κατά 1,9%.

Παράλληλα, το σύνολο των ασφαλισμένων υποχώρησε στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής και στις ομαδικές καλύψεις δανειοληπτών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ενώ στα ομαδικά προγράμματα εργαζομένων παρέμεινε κυρίαρχο το μεγαλύτερο μέρος του όγκου. Η καταγραφή δείχνει ότι η αγορά παραμένει εκτεταμένη, αλλά με διαφορετική δυναμική ανά κατηγορία προϊόντος.

Τα κανάλια διανομής

Στις ατομικές ασφαλίσεις, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προήλθε από τη συνεργασία με τράπεζες, η οποία έφτασε τα 339,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 46,5% του συνόλου. Ακολούθησαν τα δίκτυα και οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με 33,5% και οι μη αποκλειστικής συνεργασίας με 17,7%.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας με 41%, ενώ σημαντικό μερίδιο είχαν επίσης οι άμεσες πωλήσεις από έδρα και corporate sales με 25,2%. Η συνεργασία με τράπεζες υποχώρησε στο 10,4%.

Οι αποζημιώσεις

Οι καταβολές αποζημιώσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 1,3% και ανήλθαν στα 670,7 εκατ. ευρώ από 662,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις ατομικές ασφαλίσεις, όπου οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ στις ομαδικές υποχώρησαν κατά 7,7%.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι αποζημιώσεις στις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 14,5% στα 235,4 εκατ. ευρώ, ενώ στα συμβόλαια ζωής μειώθηκαν κατά 10,4%. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η μεγαλύτερη κατηγορία αποζημιώσεων ήταν τα προγράμματα εργαζομένων, με 86,8 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του πρώτου τριμήνου δείχνει μια αγορά ζωής και υγείας που παραμένει σε ισχυρή τροχιά ανάπτυξης, με εμφανή μετατόπιση προς τα επενδυτικά προϊόντα και σταθερή ενίσχυση των ομαδικών καλύψεων. Τα στοιχεία της ΕΑΕΕ αποτυπώνουν επίσης τη βαρύτητα των τραπεζικών δικτύων στη διάθεση των ατομικών προϊόντων και την αυξανόμενη σημασία των νέων εργασιών για τη συνολική δυναμική του κλάδου.