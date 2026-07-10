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Τράπεζες: Γιατί ανεβαίνει ο πήχης της κερδοφορίας το 2026

Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων κερδοφορίας αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες - Οι τρεις λόγοι

Τράπεζες 10.07.2026, 07:00
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Τράπεζες: Γιατί ανεβαίνει ο πήχης της κερδοφορίας το 2026
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Η προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια κατά τη φάση της κατάρτισης των επιχειρησιακών τους σχεδίων είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό συντηρητική.

Ως αποτέλεσμα οι αρχικοί τους στόχοι αποδεικνύονται στην πορεία μετριοπαθείς. Έτσι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, αναθεωρούνται επί τα βελτίω.

Το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές από το 2022 έως και σήμερα, μετά δηλαδή την επιστροφή του κλάδου σε υψηλή κερδοφορία.

Αναλυτές αναμένουν το ίδιο και για εφέτος. Όπως λένε, ο σχεδιασμός της χρήσης έγινε με την υπόθεση ότι τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα παρέμεναν κατά βάση σταθερά.

Μετά την κλιμάκωση της έντασης όμως στη Μέση Ανατολή νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό άλλαξαν, ωθώντας την Ευρωτράπεζα να αυξήσει τους παρεμβατικούς της δείκτες κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα.

Επιπλέον, οι επενδυτές ποντάρουν σήμερα σε μία ακόμη κίνηση ανάλογου μεγέθους προς την ίδια κατεύθυνση μέχρι το τέλος του έτους.

Η πορεία των επιτοκίων

Εφόσον επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, κάποια στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ θα αυξηθεί στο 2,50% έναντι των προ ολίγων μηνών εκτιμήσεων για διατήρησή του στο 2% τουλάχιστον έως τις αρχές του 2027.

Πρόκειται για παραδοχή που έχει ήδη ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ πιθανό οι τραπεζικές διοικήσεις να προχωρήσουν σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων για το έντοκο εισόδημα του 2026, αρχής γενομένης από τα τέλη Ιουλίου κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου.

Επιπλέον, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η χρονιά φαίνεται να εξελίσσεται ικανοποιητικά σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης.

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ενίσχυση των νέων δανειοδοτήσεων (χορηγήσεις τακτής λήξης) στο πεντάμηνο Ιανουάριος – Μάιος 2026 κατά 10% σε ετήσια βάση, στη ζώνη των 9,3 δισ. ευρώ.

Αυτή η άνοδος θα επιδράσει θετικά όχι μόνο στα έσοδα από τόκους των επόμενων τριμήνων, αλλά και στις προμήθειες στο πρώτο μισό της εφετινής χρήσης.

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω επιδόσεις καταγράφονται σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν περιοριστεί και η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει έντονη εγχωρίως, παρότι η χώρα οδεύει σε βουλευτικές εκλογές.

Μείωση κινδύνων

Τέλος, φαίνεται πως μία σειρά από εσωτερικοί κίνδυνοι περιορίζονται σημαντικά.

Όπως αναφέρει σε πρόσφατο σημείωμά της η Eurobank Equities, πρόκειται για τους εξής:

  • Θέσπιση ανωτάτων ορίων στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων
  • Ρύθμιση στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο
  • Επιστροφή δανείων με αυξανόμενες δόσεις (step-up loans) σε κανονικές πληρωμές
  • Μετατροπή όλων των δανείων που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε άτοκα

Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από τα προαναφερθέντα μέτωπα θα είναι περιορισμένες και εύκολα διαχειρίσιμες στο πλαίσιο της υφιστάμενης κερδοφορίας και των προβλέψεων.

Σημειώνουν επίσης, ότι «παρά την προσέγγιση της επόμενης εκλογικής περιόδου, συνεχίζουμε να θεωρούμε χαμηλή την πιθανότητα επιβολής έκτακτου φόρου στα τραπεζικά κέρδη, μετά την επαναβεβαίωση από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος της στήριξής τους στο υφιστάμενο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC)».

Αναθεώρηση προβλέψεων

Κατά τη Eurobank Equities, παρότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι από τις πλέον ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων στην Ευρώπη, η διατηρήσιμη υπεραπόδοσή τους θα προέλθει ολοένα και περισσότερο από την ισχυρότερη πιστωτική επέκταση και την επιτάχυνση της διαφοροποίησης των εσόδων.

Τονίζει δε ότι το ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων θα λειτουργήσει ως πρόσθετος θετικός παράγοντας και όχι ως η βασική επενδυτική υπόθεση.

«Πλέον εκτιμούμε ότι το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί στο 2,50% έως το τέλος του 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,25% έως το τέλος του 2027 και παραμείνει περίπου σταθερό έως το 2028».

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παραδοχές για τα επιτόκια και την επικαιροποίηση των μοντέλων της, η χρηματιστηριακή εταιρεία αναθεωρεί τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του κλάδου κατά 2%, 3% και 2% για τα έτη 2026, 2027 και 2028 αντίστοιχα.

Πλέον αναμένει αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 10% το 2026 και 12% το 2027.

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