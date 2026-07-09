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CR Index Awards 2026: Οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου που ξεχώρισαν στα ESG

Η Genesis Pharma απέσπασε το Diamond, ενώ 12 εταιρείες και 5 οργανισμοί βραβεύθηκαν για τη μετρήσιμη υπευθυνότητά τους

Business 09.07.2026, 22:08
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CR Index Awards 2026: Οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου που ξεχώρισαν στα ESG
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Το CR Index Awards 2026 ανέδειξε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς που ξεχώρισαν φέτος για τις επιδόσεις τους στα κριτήρια ESG, σε μια διοργάνωση που συμπλήρωσε 18 χρόνια μετρήσιμης υπευθυνότητας από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης – CRI. Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου στο Athens Marriott Hotel, βραβεύθηκαν 12 επιχειρήσεις μέσω του CR Index και 5 οργανισμοί μέσω του CRI Pass.

Ο θεσμός του CR Index Awards επιβραβεύει επιχειρήσεις και φορείς που ενσωματώνουν συστηματικά τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαφάνειας και της εταιρικής υπευθυνότητας στη στρατηγική τους. Το CRI υπογραμμίζει ότι στα 18 χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα έχει στηρίξει περισσότερες από 120 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 κλάδους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας.

Η φετινή απονομή πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας. Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα Mathew Lodge, οι υφυπουργοί Ιωάννης Μπούγας και Ιωάννης Ανδριανός, εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΚΕΔΕ, δήμων, δημόσιων οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων.

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Το μήνυμα του CRI

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Γιάννος Γραμματίδης, τόνισε ότι η εταιρική υπευθυνότητα δεν αποτελεί πλέον παράλληλη δράση ή επικοινωνιακή επιλογή, αλλά βασικό κριτήριο ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και εμπιστοσύνης. Όπως ανέφερε, μέσα από το CR Index επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που μετατρέπουν τις αρχές της βιωσιμότητας και του ESG σε μετρήσιμη πράξη.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του CRI, Νίκος Αυλώνας, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στον θεσμό σηματοδοτεί μετρήσιμη πρόοδο και ανεξάρτητη αξιολόγηση. Πρόσθεσε ότι από τον Σεπτέμβριο το CRI θα παρουσιάσει νέους καινοτόμους δείκτες αξιολόγησης και σε άλλους τομείς, όπως η κυκλική οικονομία.

Οι διακρίσεις

Τη μεγαλύτερη διάκριση του θεσμού, το βραβείο DIAMOND, έλαβε για ακόμη μία χρονιά η Genesis Pharma, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις αρχές ESG. Στην κατηγορία PLATINUM βραβεύθηκαν η ΕΥΔΑΠ, η Lidl Ελλάς, ο Όμιλος Μοτοδυναμική, η Seanergy Maritime Holdings Corp. και η Principia.

Στην κατηγορία GOLD διακρίθηκαν η ΔΕΗ, ο Saracakis Group of Companies, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και ο Μιχαήλ Αραμπατζής «Ελληνική Ζύμη». Το SILVER απονεμήθηκε στις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης και στη ΣΟΛ Crowe.

Παράλληλα, η διάκριση CRI Pass απονεμήθηκε στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», στον Δήμο Λαρισαίων, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στις Σταθερές Συγκοινωνίες.

Ειδικές επιβραβεύσεις

Σημαντικές ήταν και οι επιμέρους διακρίσεις της βραδιάς. Το βραβείο Best Progress Award απέσπασε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης για τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση, ενώ το Best New Entry κατέκτησε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης απονεμήθηκαν στη Seanergy Maritime Holdings Corp. για το εργασιακό περιβάλλον, στη ΣΟΛ Crowe για την αγορά, στη ΔΕΗ για το περιβάλλον και στον Όμιλο Μοτοδυναμική για την κοινωνία.

Η σημασία του θεσμού

Το CR Index Awards λειτουργεί ως ένας από τους βασικότερους μηχανισμούς αποτίμησης της εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ότι η ESG στρατηγική περνά σταδιακά από τη θεωρία στη μετρήσιμη εφαρμογή, με τη συμμετοχή τόσο μεγάλων ιδιωτικών ομίλων όσο και δημόσιων οργανισμών.

Η παρουσία δημόσιων φορέων στο CRI Pass δείχνει επίσης τη διεύρυνση της λογικής της υπευθυνότητας πέρα από τον ιδιωτικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεσμός επιχειρεί να καλλιεργήσει ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης για οργανισμούς που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

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