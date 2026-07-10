Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους

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Φρένο στις ύποπτες συναλλαγές στοχεύει να βάλει η ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα για τις αποδείξεις.

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα της επιτρέπει να λαμβάνει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις.

Οι αποδείξεις

Μέχρι σήμερα οι πληροφορίες από τις ταμειακές μηχανές διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, γεγονός που σημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση δεν έχει άμεση εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, αυτή η εικόνα αλλάζει ριζικά.

Κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται από ταμειακή μηχανή ή φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό θα αποστέλλεται σχεδόν αυτόματα στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούν σε συνεχή βάση τον αριθμό των συναλλαγών, την πορεία του ημερήσιου τζίρου και τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της ημέρας ή η αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό.

Η νέα υποδομή δεν θα λειτουργεί μόνο ως «αποθήκη» δεδομένων. Θα αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, τα οποία θα συγκρίνουν τη συμπεριφορά κάθε επιχείρησης με τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Για παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί ξαφνική μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, μεγάλη πτώση του τζίρου χωρίς προφανή αιτία ή διακοπή αποστολής στοιχείων από μια ταμειακή μηχανή, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα εξετάζουν αν η μεταβολή δικαιολογείται από πραγματικά γεγονότα ή αν αποτελεί ένδειξη απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Με τον τρόπο αυτό, οι έλεγχοι θα γίνονται περισσότερο στοχευμένοι, καθώς οι υπηρεσίες θα επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα παραβατικότητας, αντί να πραγματοποιούνται εκτεταμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Τα πρόστιμα

Η μετάβαση στο νέο σύστημα δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό.

Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναγράφεται στο στοιχείο το οποίο δεν διαβιβάστηκε, με κατώτατο όριο τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών χωρίς ΦΠΑ, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 500 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.