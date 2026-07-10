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ΟΛΘ: Ο 6ος Προβλήτας σχηματίζεται στον Θερμαϊκό μετά 30 χρόνια

Ο Προβλήτας 6 του ΟΛΘ αρχίζει να παίρνει μορφή - Η τοποθέτηση του πρώτου δομικού στοιχείου του νέου κρηπιδώματος, το πρώτο ορατό βήμα του έργου

Λιμάνια 10.07.2026, 17:45
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ΟΛΘ: Ο 6ος Προβλήτας σχηματίζεται στον Θερμαϊκό μετά 30 χρόνια
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Φυσική μορφή αρχίζει πλέον να λαμβάνει ο νέος Προβλήτας 6 του Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Με την επιτυχή τοποθέτηση του πρώτου caisson, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο, καθώς πρόκειται για το πρώτο δομικό στοιχείο του νέου κρηπιδώματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη σταδιακή διαμόρφωση της νέας λιμενικής υποδομής που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις δυνατότητες του λιμένα και θα διαμορφώσει την οικονομική ταυτότητα της Βόρειας Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες.

Το πρώτο caisson στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ

Το πρώτο caisson κατασκευάστηκε στον ειδικά διαμορφωμένο εργοταξιακό χώρο εντός των εγκαταστάσεων της ΟΛΘ Α.Ε., μεταφέρθηκε πλωτά στη θέση εγκατάστασής του και τοποθετήθηκε με ελεγχόμενη διαδικασία στη θαλάσσια περιοχή της επέκτασης. Συνολικά, το έργο προβλέπει την κατασκευή και εγκατάσταση 21 caissons, τα οποία θα αποτελέσουν τη βασική δομική βάση του νέου Προβλήτα 6. Τη στιγμή που το πρώτο caisson ποντίζεται στο Θερμαϊκό, το δεύτερο ήδη κατασκευάζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Με αυτό τον τρόπο, διατηρείται η συνεχής ροή εργασιών, ώστε το έργο να προχωρά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Τα caissons είναι μεγάλα προκατασκευασμένα κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς στην κατασκευή σύγχρονων λιμενικών έργων. Στην περίπτωση του έργου του Προβλήτα 6, κάθε caisson έχει μήκος περίπου 30 μέτρα, πλάτος 15 μέτρα, ύψος 20 μέτρα και βάρος περίπου 1.400 τόνων. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, ο νέος Προβλήτας 6 θα διαθέτει κρηπίδωμα μήκους 1.081 μέτρων (από τα 568 μ. σήμερα) και λειτουργικού βάθους 16,8 μέτρων (από τα 12,6 μ. σήμερα), επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πλοίων κύριων γραμμών και ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πόντισης του πρώτου caisson, τελέστηκε αγιασμός στο χώρο του εργοταξίου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα, παρουσία του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεου.

Αγγελική Σαμαρά: Επένδυση εθνικής σημασίας

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αγγελική Σαμαρά, με αφορμή τη σημαντική εξέλιξη του έργου, δήλωσε:«Σήμερα δεν τοποθετήθηκε απλώς το πρώτο δομικό στοιχείο του νέου κρηπιδώματος. Σήμερα γίνεται ορατό ένα όραμα που για δεκαετίες αποτελούσε στρατηγική επιδίωξη για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί επένδυση εθνικής σημασίας, η οποία θα ενισχύσει τη θέση του Λιμένα στο διεθνή χάρτη των μεταφορών. Η πρόοδος του έργου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε. στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για ένα λιμάνι που αφήνει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές».

Ιωάννης Τσάρας: Iστορικό ορόσημο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, τόνισε: «Η τοποθέτηση του πρώτου caisson σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, καθώς ο νέος Προβλήτας 6 αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η υλοποίηση της σημαντικότερης επένδυσης στην ιστορία του Λιμένα Θεσσαλονίκης προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Με την ολοκλήρωσή του, ο Προβλήτας 6 θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα, ενισχύοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πύλης εμπορίου και συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Η πλήρης αξιοποίηση αυτής της επένδυσης συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη πρόοδο των κρίσιμων έργων συνδεσιμότητας και την άρση των εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν την απρόσκοπτη εξέλιξή της, ώστε ο λιμένας να μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται. Είναι μια μέρα χαράς για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ένα ιστορικό ορόσημο, το οποίο εκκρεμούσε για πάνω από 30 χρόνια. Προσεχώς, οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης, θα μπορούν να διακρίνουν στο θαλάσσιο μέτωπο, το έργο που θα διαμορφώσει το οικονομικό μέλλον της περιοχής».

Η πρόοδος του έργου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και διεθνώς διασυνδεδεμένου λιμένα. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει υποδομές που ενισχύουν καθοριστικά το ρόλο της ως βασικού πυλώνα εμπορίου, εφοδιαστικής αλυσίδας και συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για την τοπική και την εθνική οικονομία.

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