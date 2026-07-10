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Τεχνητή νοημοσύνη: OpenAI και Google πωλούν υπηρεσίες σε κινεζικές εταιρείες της black list του Πενταγώνου

Οι αμερικανικές εταιρείες επιβεβαίωσαν στους FT ότι παρέχουν υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη σε θυγατρικές με έδρα τη Σιγκαπούρη των εταιρειών Alibaba, Baidu και Tencent

Tεχνητή νοημοσύνη 10.07.2026, 07:46
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Τεχνητή νοημοσύνη: OpenAI και Google πωλούν υπηρεσίες σε κινεζικές εταιρείες της black list του Πενταγώνου
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Σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς που βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Πενταγώνου πωλούν τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους OpenAI και Google, υπονομεύοντας τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να επιβραδύνει την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας από το Πεκίνο.

Οι αμερικανικές εταιρείες επιβεβαίωσαν στους FT ότι παρέχουν υπηρεσίες AI σε θυγατρικές με έδρα τη Σιγκαπούρη των εταιρειών Alibaba, Baidu και Tencent, τις οποίες η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει για συνεργασία με τον στρατό της Κίνας.

Η OpenAI δήλωσε στους FT ότι τον περασμένο μήνα ανέστειλε την πρόσβαση χρηστών που συνδέονται με την Alibaba στο API της -τη διεπαφή λογισμικού που επιτρέπει στους προγραμματιστές να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε μοντέλα AI- λόγω ανησυχιών για παράνομη χρήση.

Κριτική για ελλιπή μέτρα από τις ΗΠΑ

Αν και οι πωλήσεις είναι νόμιμες, έχουν αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση των μοντέλων AI από τις ΗΠΑ, παρόμοια με τους περιορισμούς που επιβάλλει στις εξαγωγές των τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ισχυρών μοντέλων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επιδιώξει να ελέγξει την πρόσβαση σε μεμονωμένα προηγμένα μοντέλα AI, όπως το Mythos και το Fable της Anthropic και το GPT-5.6 της OpenAI. Ωστόσο, δεν έχει απαγορεύσει τη χρήση πρωτοποριακού λογισμικού AI γενικότερα από οντότητες με έδρα την Κίνα, ακόμη και από εκείνες που περιλαμβάνονται στη λεγόμενη λίστα 1260H, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από το Κογκρέσο και περιλαμβάνει κινεζικές εταιρείες με υποτιθέμενους δεσμούς με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

«Η κυβέρνηση [Τραμπ] λέει συνεχώς ότι πρέπει να νικήσουμε την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν κάνει τίποτα σχετικά με τους ελέγχους εξαγωγών, οι οποίοι αποτελούν το πραγματικό εργαλείο που διαθέτουμε για να επιβραδύνουμε την Κίνα», δήλωσε ο Κρις ΜακΓκουάιρ, ειδικός σε θέματα τεχνολογίας και ασφάλειας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (Council on Foreign Relations).

Του πρόσφατου αποκλεισμού των χρηστών της Alibaba από την OpenAI προηγήθηκαν υποψίες για «απόσταξη γνώσης», μια διαδικασία κατά την οποία οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα μοντέλων AI για να βελτιώσουν ανταγωνιστικά συστήματα. Η δραστηριότητα αυτή επισημάνθηκε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Open AI τον οποίο επικαλούνται οι FT.

Η OpenAI ανέφερε ότι δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα μοντέλα της εντός της Κίνας, αλλά επιβεβαίωσε ότι επιτρέπει σε «ορισμένες εταιρείες» με κινεζική ιδιοκτησία ή έδρα να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της για δραστηριότητες σε «χώρες όπου μπορούμε να επιβάλουμε διασφαλίσεις και να παρακολουθούμε για τυχόν περιστατικά απόσταξης». Πρόσθεσε, δε, πως «θα προτιμούσαμε να δούμε μεγαλύτερο μέρος του κόσμου να χρησιμοποιεί AI που διαμορφώνεται από τις δημοκρατικές αξίες παρά AI που ελέγχεται από αυταρχικές κυβερνήσεις» και κατέληξε ότι «δεν πιστεύουμε πως η εθνικότητα από μόνη της θα πρέπει να καθορίζει την πρόσβαση».

Η Google δήλωσε ότι οι υπηρεσίες AI της είναι διαθέσιμες στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, με την επιφύλαξη των πολιτικών χρήσης της, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της απόσταξης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι γεωγραφικοί περιορισμοί πωλήσεων δεν επαρκούν για τον μετριασμό του κινδύνου απόσταξης, καθώς θα μπορούσαν εύκολα να παρακαμφθούν από εξελιγμένους επιτιθέμενους.

Τον περασμένο μήνα, η Alibaba κινήθηκε δικαστικά στις ΗΠΑ ζητώντςα να αφαιρεθεί από τη μαύρη λίστα 1260H, χαρακτηρίζοντας τον χαρακτηρισμό ως «αυθαίρετο και ιδιότροπο».

Η Baidu αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Tencent δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε τα αμερικανικά μοντέλα AI.

«Κόφτης» από την Anthropic

Αντίθετα, η Anthropic έχει απαγορεύσει σε κινεζικές εταιρείες και ξένες οντότητες που ανήκουν σε αυτές να χρησιμοποιούν τα προηγμένα μοντέλα της, μια απαγόρευση ωστόσο η οποία αποδείχθηκε δύσκολη στην εφαρμογή της. Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία έκανε κινήσεις ώστε να κλείσει «παραθυράκια» που επέτρεπαν σε ορισμένες κινεζικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους αυστηρούς περιορισμούς του ομίλου AI σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση στη χώρα.

«Τα μοντέλα AI αιχμής δεν θα πρέπει να παρέχονται σε εταιρείες με έδρα την Κίνα πουθενά στον κόσμο», πρόσθεσε ο ΜακΓκουάιρ, ο οποίος εργάστηκε στους ελέγχους εξαγωγών ως ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η Anthropic έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τα κινεζικά εργαστήρια AI DeepSeek, Moonshot και MiniMax για απόσταξη. Τον περασμένο μήνα, προειδοποίησε με επιστολή της προς το Κογκρέσο ότι η Alibaba χρησιμοποίησε 25.000 δόλιους λογαριασμούς για να δημιουργήσει περισσότερες από 28,8 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το Claude, κάτι που, όπως δήλωσε, αποτελούσε παραβίαση των όρων χρήσης της.

Ο Τζο Καουάμ, ειδικός στην πολιτική AI και στο δίκαιο εθνικής ασφάλειας στο Law Reform Institute, έγραψε νωρίτερα φέτος ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να δράσει μέσω ελέγχων εξαγωγών και σχετικών μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσταση στην οποία «κινεζικά εργαστήρια εξάγουν συστηματικά δυνατότητες αιχμής χωρίς να επωμίζονται το κόστος υπολογιστικής ισχύος, μηχανικής και ασφάλειας» των αμερικανικών εταιρειών AI. Προειδοποίησε ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διάβρωση της «οικονομικής βάσης της αμερικανικής ηγεσίας στην τεχνητή νοημοσύνη αιχμής».

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