 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη

Το αποτέλεσμα είναι μια «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», σύμφωνα με την Bank of America

Tεχνητή νοημοσύνη 11.07.2026, 17:30
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Wall Street γνωρίζει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Το πιο δύσκολο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα αυτές οι επενδύσεις αποφέρουν κέρδη στις εταιρείες αυτές. Εκεί ακριβώς αλλάζει η εικόνα. Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πια απλώς μια ιστορία ανάπτυξης· είναι μια ιστορία εισροών και εκροών κεφαλαίων, επισημαίνει ανάλυση του Yahoo Finance.

Στο διάγραμμα της BofA, ο δείκτης ελεύθερων ταμειακών ροών κινείται σε αντίθετες κατευθύνσεις για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους κατασκευαστές μικροτσίπ.

Οι «υπερμεγέθεις» εταιρείες — Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft και  Oracle — πληρώνουν για μικροτσίπ, κέντρα δεδομένων και ηλεκτρική ενέργεια. Οι κατασκευαστές μικροτσίπ πληρώνονται πρώτοι και αναμένεται να κρατήσουν περισσότερα μετρητά αφού πληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις.

Η Bank of America Global Research το αποκαλεί «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», και το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το γιατί.

Οι ταμειακές ροές της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μετατοπίζονται από τους Big Tech προς τους κατασκευαστές τσιπ

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι τα χρήματα που απομένουν σε μια εταιρεία μετά τη λειτουργία της επιχείρησης και την κάλυψη των κύριων επενδύσεων. Στο διάγραμμα της BofA, ο δείκτης αυτός κινείται σε αντίθετες κατευθύνσεις για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους κατασκευαστές μικροτσίπ. Για το καλάθι των «hyperscalers», ο δείκτης εισέρχεται σε αρνητικό έδαφος, ενώ το καλάθι των ημιαγωγών — Nvidia, Micron, Broadcom και Applied Materials — συνεχίζει να ανεβαίνει.

Αυτό δεν κάνει την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης λιγότερο πραγματική. Κάνει όμως πιο δύσκολο να προσδιοριστεί το κέρδος.

Το… δράμα των Bit Tech

Η ζήτηση για μικροτσίπ μπορεί να παραμείνει ισχυρή, ενώ οι ταμειακές ροές των hyperscalers μπορεί να εξασθενήσουν, επειδή η μία πλευρά πωλεί την υποδομή και η άλλη πληρώνει για την κατασκευή της. Η BofA ανέφερε ότι οι «Magnificent Seven» hyperscalers έχουν δαπανήσει 234 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, ενώ οι μετοχές τους παραμένουν ουσιαστικά σταθερές το 2026.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo, Torsten Sløk, διατυπώνει το ερώτημα ως εξής: «Τι θα συμβεί όμως αν η απόδοση αργήσει περισσότερο από ό,τι υποθέτει η γενική άποψη;»

Η απάντησή του ξεκινά με δύο σημεία πίεσης. Οι τιμές των token συνεχίζουν να πέφτουν, πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αυξηθεί χωρίς να αποφέρει τόσα έσοδα ανά μονάδα χρήσης. Τα κινεζικά μοντέλα κερδίζουν επίσης έδαφος έναντι των αμερικανικών, ασκώντας επιπλέον πίεση στις αμερικανικές πλατφόρμες που προσπαθούν να μετατρέψουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε έσοδα με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Ο κίνδυνος έγκειται στο χρονοδιάγραμμα. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται τώρα. Το κόστος των τσιπ, των διακομιστών και των κέντρων δεδομένων συνεχίζει να εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, τα έσοδα και οι ταμειακές ροές ενδέχεται να αργήσουν να εμφανιστούν.

Το διάγραμμα του Sløk που συγκρίνει τη χρήση token από κινεζικά και αμερικανικά μοντέλα καταδεικνύει ακόμη πιο ξεκάθαρα το θέμα.

Μεταξύ των 20 κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα κινεζικά μοντέλα επεξεργάστηκαν περισσότερα token από τα αμερικανικά τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο, ενώ το χάσμα διευρύνθηκε. Η χρήση των κινεζικών μοντέλων αυξήθηκε από 46 τρισεκατομμύρια token τον Μάιο σε 98 τρισεκατομμύρια τον Ιούνιο, ενώ η χρήση των αμερικανικών μοντέλων αυξήθηκε από 37 τρισεκατομμύρια σε 53 τρισεκατομμύρια.

Τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI) προηγούνται ξεκάθαρα στη χρήση tokens

Υπάρχει ακόμα ένα σαφές σενάριο ανοδικής πορείας, αν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίσει να αυξάνεται, οι πελάτες πληρώνουν για καλύτερα εργαλεία και οι Big Tech μετατρέψουν τις σημερινές δαπάνες σε υψηλότερα έσοδα με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτό το σενάριο, η τρέχουσα πτώση των ταμειακών ροών αποτελεί το κόστος δημιουργίας της επόμενης πλατφόρμας, και όχι προειδοποιητικό σημάδι.

Ωστόσο, η προειδοποίηση του Sløk είναι ότι η αγορά ενδέχεται να κάνει υπερβολικές υποθέσεις, πολύ γρήγορα.

«Εάν τα κινεζικά μοντέλα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος και οι τιμές των token συνεχίσουν να πέφτουν, οι αναμενόμενες ταμειακές ροές των hyperscalers ενδέχεται να αποδειχθούν υπερβολικά αισιόδοξες», έγραψε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων
Markets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Βig Tech χρηματοδοτούν την ΑΙ, οι εταιρείες τσιπ... κερδίζουν
Αμοιβαία κεφάλαια: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Η AI πυροδοτεί εισροές-ρεκόρ στα αμοιβαία κεφάλαια
Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Markets

AKTOR και ElvalHalcor σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΥΠΕΝ: Ανοίγει πόρτα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς στα νησιά
Ακίνητα

Σχέδιο έκπληξη για ξεχασμένους οικισμούς στα νησιά

Νέο παράθυρο ανάπτυξης για εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς σε κατοικημένα νησιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις νέες προβλέψεις ιδιωτικής πολεοδόμησης

Μάχη Τράτσα
Καύσιμα: Κολλημένο στα 2 ευρώ το κοντέρ.. της βενζίνης – Στο βρόντο επιδοτήσεις 340 εκατ.
Πετρέλαιο

Ξανά στα 2 ευρώ η βενζίνη - Στον «κουβά» επιδοτήσεις 340 εκατ.

Το ράλι αυξήσεων στα καύσιμα στέλνει τη βενζίνη πάλι στα 2 ευρώ - Άσφαιρα μέτρα 300 εκατ. - Εκπτώσεις 40 εκατ. με ημερομηνία λήξης από διυλιστήρια

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Η απειλή της ΑΙ για τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια – Τα μέτρα
Τράπεζες

Πώς θωρακίζονται οι τράπεζες από την απειλή της ΑΙ 

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για την ΑΙ - Η προειδοποίηση για τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Σύντηξη: Με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος η General Fusion φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην αγορά ενέργειας
World

Ο Μπέζος κυνηγά το «ιερό δισκοπότηρο» της σύντηξης

Παράλληλα, η General Fusion πραγματοποιεί δοκιμές για το πρωτότυπο «Lawson Machine 26» στο Βανκούβερ προκειμένου να τεκμηριώσει την οικονομική της βιωσιμότητα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
Στενά του Ορμούζ: Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων
Ποντοπόρος

Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ

Από τα 16 πλοία, επτά εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο και εννέα εισήλθαν σε αυτόν

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι

Ισχυρό παραμένει το story των ελληνικών μετοχών - Οι εκτιμήσεις των ξένων και οι εκλογές

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Βig Tech χρηματοδοτούν την ΑΙ, οι εταιρείες τσιπ... κερδίζουν

Το αποτέλεσμα είναι μια «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», σύμφωνα με την Bank of America

Δημήτρης Σταμούλης
Αμοιβαία κεφάλαια: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Η AI πυροδοτεί εισροές-ρεκόρ στα αμοιβαία κεφάλαια

Η αισιοδοξία για την AI οδήγησε τους επενδυτές στα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Markets

AKTOR και ElvalHalcor σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK

Δύο «πυκνές» εβδομάδες στο Euronext Athens με δυο σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου - Τι βλέπει η επενδυτική κοινότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
Wall Street: Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο, θετική εβδομάδα χάρη στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Ανοδικά ο S&P 500, θετική εβδομάδα χάρη στον τεχνολογικό κλάδο

Τεράστια άνοδος στη Wall Street για τις μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών

Latest News
Γαλλία: Έρχεται καύσωνας σε 37 διαμερίσματα – Κλείνουν νωρίτερα Πύργος του Άιφελ και μουσεία
Κλιματική αλλαγή

Έρχεται νέος καύσωνας σε 37 διαμερίσματα της Γαλλίας

Σε κλοιό καύσωνα η Γαλλία. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης

Οι αθέατοι κολοσσοί: Οι 10 εταιρείες που κρατούν στα χέρια τους την παγκόσμια οικονομία
World

Οι 10 εταιρείες που κρατούν στα χέρια τους την παγκόσμια οικονομία

Πρόκειται για τις λεγόμενες bottleneck firms – επιχειρήσεις που ελέγχουν κρίσιμους κρίκους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λονδίνο: Κατάρρευση με κρότο της αγοράς πολυτελούς κατοικίας
World

Με κρότο η κατάρρευση της πολυτελούς κατοικίας στο Λονδίνο

To Λονδίνο υπήρξε ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο για ξένους αγοραστές που επιθυμούσαν να επενδύσουν τον πλούτο τους σε ακίνητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UniCredit: Πώς ο Αντρέα Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν τραπεζικό γίγαντα
World

Πώς ο Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν γίγαντα

Με την απόκτηση σχεδόν πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην ανταγωνίστρια Commerzbank, ο CEO της UniCredit πλησιάζει σε μια συμφωνία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ράμα: Αμετακίνητος για τον Κάνιε Γουέστ – Τα 4 εκατ. της συναυλίας στα Τίρανα
Tέχνη και Ζωή

Ο Ράμα... δεν μπορεί χωρίς τον Κάνιε Γουέστ - Τα 4 εκατ. της συναυλίας

Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης της συναυλίας από την Αλβανία προκάλεσε την οργή της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας

Ferrari: Ανακάμπτει η τιμή της μετοχής – Αναιμική η πορεία της σε σχέση με το 2025 – Οι προοπτικές το 2027
World

Ανακάμπτει η Ferrari μετά την «ψυχρολουσία» του Luce - Τι λένε οι αναλυτές

Η Bank of America (BofA) επανέλαβε τη σύσταση «αγορά» για την Ferrari και αύξησε την τιμή-στόχο στα 458 δολάρια, ενώ η Wolfe Research έβαλε τιμή-στόχο τα 436 δολάρια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καύσωνες: Μπορεί η Ευρώπη να τους αντιμετωπίσει χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;
Κλιματική αλλαγή

Μπορεί η Ευρώπη να αντέξει τη ζέστη χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;

Οι όλο και πιο συχνοί και έντονοι καύσωνες στην Ευρώπη έχουν εκτινάξει τη χρήση συστημάτων κλιματισμού τα τελευταία χρόνια

Δημήτρης Σταμούλης
Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων – Η αστάθεια στις τιμές καυσίμων πιέζει τις αεροπορικές
World

Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων

Τα αποτελέσματα της Delta Airlines υποδηλώνουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτυγχάνουν αύξηση των εσόδων μέσω της τιμολόγησης και όχι μέσω της επέκτασης της χωρητικότητας

Ναμίμπια: Η Κίνα εντείνει τον έλεγχο στον επόμενο ενεργειακό γίγαντα της Αφρικής
World

Η Κίνα παίρνει... θέση για τα πλούσια commodities της Ναμίμπια

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν επενδύσει μέχρι στιγμής περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ναμίμπια

Τεχνολογία: Μειώνεται το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χρήση mobile internet – Οι προκλήσεις
World

Γιατί το ψηφιακό χάσμα ανδρών - γυναικών στο mobile internet επιμένει

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια γυναίκες διεθνώς παραμένουν εκτός κινητής συνδεσιμότητας - Σε ποιες χώρες η τεχνολογία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη

Κικίλιας: Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο
Ακτοπλοΐα

Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο

Η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι

Ισχυρό παραμένει το story των ελληνικών μετοχών - Οι εκτιμήσεις των ξένων και οι εκλογές

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις - Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ: Τι αλλάζει για πόσιμο και αρδευτικό νερό – Οι νέες χρεώσεις, τα δίκτυα και οι οφειλές
Business

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ μεγαλώνουν: Τι αλλάζει σε χρέη ΔΕΥΑ και χρεώσεις

Πώς αλλάζει ο χάρτης της ύδρευσης και της αποχέτευσης; Τί προβλέπεται για δήμους, πάγια, χρέη ΔΕΥΑ; Οι αλλαγές στις χρεώσεις και η διαχείριση των υποδομών

Μάχη Τράτσα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων
Markets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος

Στα εταιρικά ομόλογα στρέφονται οι εταιρείες AI - Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης

Τζούλη Καλημέρη
Spitogatos: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών το β΄ τρίμηνο 2026
Ακίνητα

Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές κατοικίας

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση, συνέχισαν ανοδικά, όπως δείχνει ο Spitogatos

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies