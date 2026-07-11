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Τραμπ: Κορυφαίοι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τα κέρδη από crypto

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι εμπλέκεται σε διαφθορά αποκομίζοντας αδικαιολόγητα κέρδος από τη θέση του.

Crypto 11.07.2026, 09:49
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Τραμπ: Κορυφαίοι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τα κέρδη από crypto
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Μια ομάδα υψηλόβαθμων Δημοκρατικών της Γερουσίας κάλεσε την Παρασκευή τους Ρεπουμπλικάνους ομολόγους τους να διερευνήσουν εάν οι κρυπτογραφικές επιχειρήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν έντονα την οικονομική αποκάλυψη του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, η οποία έδειξε ότι έχει κερδίσει τουλάχιστον 1,4 δισ.δολάρια από κρυπτογραφικές επιχειρήσεις, και κατηγόρησαν τον πρόεδρο ότι εμπλέκεται σε διαφθορά αποκομίζοντας αδικαιολόγητα κέρδος από τη θέση του.

Ωστόσο, η κοινή δήλωση της Παρασκευής σηματοδότησε μια κλιμάκωση του ελέγχου, καθώς τα υψηλόβαθμα μέλη αρκετών ισχυρών επιτροπών της Γερουσίας ζήτησαν επίσημες έρευνες.

«Οι αποκαλύψεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες σχετικά με την πίεση που ασκεί ο Πρόεδρος στο Κογκρέσο για την ψήφιση νομοθεσίας για τα κρυπτονομίσματα προς όφελος του ίδιου του κλάδου από τον οποίο αποκομίζει κέρδη, τις κινήσεις της Κυβέρνησης για την εξαίρεση των κρυπτονομισμάτων και των παρόχων υπηρεσιών από τους ισχύοντες κανονισμούς για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και τα μέτρα της για την αποδυνάμωση της επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων με τη διάλυση της Εθνικής Ομάδας Επιβολής του Νόμου για τα Κρυπτονομίσματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης», δήλωσαν οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν (Δ-Μασαχουσέτη), Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ (Δ-Κονν.), Γκάρι Πίτερς (Δ-Μίτσιγκαν), Ντικ Ντάρμπιν (Δ-Ιλινόις) και Ρον Γουάιντεν (Δ-Όρεγκον).

Οι νομοθέτες υπηρετούν μαζί ως οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές της Γερουσίας για τις τράπεζες, τις έρευνες, την εσωτερική ασφάλεια, τη δικαστική εξουσία και τα χρηματοοικονομικά, αντίστοιχα.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι χαρακτήρισε την κοινή δήλωση «την ίδια, κουρασμένη αφήγηση που οι Δημοκρατικοί έχουν προωθήσει εναντίον του Προέδρου Τραμπ, της οικογένειάς του και της διοίκησής του για μια δεκαετία». Η Κέλι πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας παρέπεμψε ερώτημα σχετικά με την έρευνα σε μια επιστολή με ημερομηνία 9 Ιουλίου, στην οποία ο πρόεδρος Τσακ Γκράσλεϊ (Ρεπουμπλικάνος από την Αϊόβα) δήλωσε ότι «έχει σταθερά την ίδια προσέγγιση στην εποπτεία μου κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων και των δύο πολιτικών κομμάτων» και επέκρινε τους Δημοκρατικούς επειδή δεν εξέτασαν πιο προσεκτικά τις συναλλαγές του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και της οικογένειάς του.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες δήλωσαν ότι οι έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν την επιρροή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων «ή άγνωστων τρίτων μερών» στις ενέργειες του προέδρου.

Η δήλωση έρχεται καθώς οι νομοθέτες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια ιστορική πρόταση για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, γνωστή ως Νόμος CLARITY (H.R. 3633), η οποία υποστηρίζεται ευρέως από τον Λευκό Οίκο και τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου. Ορισμένοι Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένης της Γουόρεν, υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κλάδου.

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