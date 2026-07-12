 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Retail Industry"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις

Η Aldi ποντάρει σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και σε μικρότερη «πίτα» καταναλωτών - Μπορεί να «χτυπήσει» τη Walmart; - Το στοίχημα του λογιστικού κόστους

World 12.07.2026, 22:32
Σχολιάστε
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όπως το Μανχάταν ποντάρει η γερμανική πολυεθνική αλυσίδα discounters Aldi, ως μέρος του σχεδίου επέκτασης ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ να προσθέσει 800 νέα καταστήματα στο χαρτοφυλάκιό της σε διάστημα πέντε ετών.

Το νέο κατάστημα λειτουργεί στο ισόγειο του The Ellery, κοντά στην Times Square, όπου το φθηνότερο ενοίκιο ξεκινά από σχεδόν 5.000 δολάρια το μήνα.

Η κίνηση αυτή υποδεικνύει ότι η αλυσίδα σούπερμαρκετ περνά σε νέα φάση, αφού πλέον μετατοπίζεται από τα προάστια στο κέντρο, στοχεύοντας καταναλωτές με μεγαλύτερο budget,

Σήμερα, η Aldi βρίσκεται σε ταχεία ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη λόγω της ανόδου του κόστους ζωής από τη δεκαετία του 2020 και εξής. Παράλληλα, αντιλήψη των καταναλωτών για την αλυσίδα αλλάζει,  Ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο η αλυσίδα κατέχει την τέταρτη θέση στην αγορά, με ποσοστό 10,8%.

Όμως πόσο εύκολο είναι τα βάλει με τον γίγαντα που λέγεται Walmart στην αγορά των ΗΠΑ; Όπως αναφέρει το BBC, η Aldi κατέχει επί του παρόντος μόνο το 2,9% της αμερικανικής αγοράς τροφίμων, ενώ η Walmart ελέγχει περίπου το 20%.

Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό δεν συνιστά «πρόβλημα» για την γερμανική αλυσίδα, καθώς είναι ακριβώς η διατήρηση ενός μικρότερου μεριδίου αγοράς που της «ξεκλειδώνει» την κερδοφορία.

Είναι όμως όλα ρόδινα ή κρύβονται παγίδες για την Aldi;

Aldi

Aldi: Απευθύνεται σε νέο αγοραστικό κοινό

Δεδομένα από την εταιρεία ανάλυσης τοποθεσίας Placer.ai αποκαλύπτουν ότι η Aldi προσελκύει αγοραστές μεσαίου και υψηλότερου εισοδήματος με εισόδημα νοικοκυριών μεταξύ 75.000 και 125.000 δολαρίων.

Ο λόγος; Τα χρόνια με τον επίμονο πληθωρισμό έχουν αναγκάσει τα πλουσιότερα νοικοκυριά να αναζητήσουν επιθετικά φθηνότερα σούπερ μάρκετ.

«Αυτοί οι αγοραστές έχουν αρχίσει να αντισταθμίζουν μια επίσκεψη σε ένα συμβατικό παντοπωλείο ή ένα εστιατόριο γρήγορης εξυπηρέτησης με συχνότερες επισκέψεις στο Aldi», δήλωσε στο BBC ο RJ Hottovy, επικεφαλής αναλυτικής έρευνας του Placer.ai. «Αναζητούν τρόπους να επιμηκύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», πρόσθεσε.

Για ορισμένους πελάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η νέα τοποθεσία στο Μανχάταν προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία από τις παλαιότερους τύπους καταστημάτων. Παρόλα αυτά, η προσέλκυση των κατοίκων που είναι εξοικειωμένοι με τις premium μάρκες είναι μια μάχη απαιτητική.

Ζωτική η ιδιωτική ετικέτα

Η εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό σε ιδιωτικές ετικέτες είναι ακριβώς αυτό που διατηρεί τα έξοδα της Aldi χαμηλά, σύμφωνα με τον Dustin York, αναπληρωτή καθηγητή επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Maryville.

Ο ίδιος τονίζει ότι η Aldi στοχεύει σε ένα λιτό, εξαιρετικά αποδοτικό μοντέλο που παρέχει περίπου το 80% αυτών που προσφέρει ένας παραδοσιακός λιανοπωλητής μεγάλων εμπορικών κέντρων, αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Υψηλά ενοίκια

Παρόλα αυτά, ο York υποστηρίζει ότι είναι απίθανο η Aldi να πάρει δραματικό μερίδιο αγοράς από την Walmart, κυρίως λόγω οικονομικών μεγεθώ. «Αποκαλώ την Walmart θωρηκτό και την Aldi ένα είδος υποβρυχίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αλλά η «πλοήγηση» σε μια αγορά κορεσμένη όπως αυτή του Μανχάταν συνοδεύεται με έναν ξεχωριστό οικονομικό κίνδυνο.

«Η μεγαλύτερη αδυναμία τους είναι το κόστος των ακινήτων», προειδοποίησε ο York, επισημαίνοντας ότι τα μέσα ενοίκια που ζητούνται κυμαίνονται μεταξύ 350 και 700 δολαρίων ανά τετραγωνικό πόδι.

Την ίδια ώρα, η Walmart επενδύει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στις δραστηριότητές της, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στην τεχνολογία, στον αυτοματισμό και στην αλυσίδα εφοδιασμού της. Διαθέτει ρομπότ που μεταφέρουν προϊόντα στις αποθήκες της και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τις προβλέψεις της στις διαδρομές παράδοσης, λέει ο Jerry Sheldon, αναλυτής λιανικής στην IHL Group.

Ο παράγοντας «λογιστικο κοστος»

Εκτός από τα υψηλά ενοίκια, οι ίδιοι οι δρόμοι του Μανχάταν αποτελούν μια ακόμη πρόκληση.

Μιλώντας στο podcast Odd Lots του Bloomberg, ο Scott Patton, επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Aldi στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι η τροφοδοσία του καταστήματος στο Μανχάταν απαιτεί τη μεταφορά αποθεμάτων από το South Windsor του Κονέκτικατ, χρησιμοποιώντας μικρότερα φορτηγά, ιδανικά για την πλοήγηση στους στενούς δρόμους της μεγαλούπολης.

«Ερχόμαστε τη νύχτα λόγω της συμφόρησης», είπε ο Patton, σημειώνοντας ότι κάθε φορτηγό απαιτεί μια ομάδα δύο οδηγών. Ο ένας οδηγός παρακολουθεί τα τυφλά σημεία ενώ ο άλλος ξεφορτώνει τα ψώνια.

Για να διατηρεί τα ράφια στο Μανχάταν γεμάτα, η Aldi πραγματοποιεί τρία έως τέσσερα από αυτά τα δρομολόγια κάθε βράδυ, αποκαλώντας την επιχείρηση «υλικοτεχνική συμφωνία».

Λόγω αυτών των διαρθρωτικών περιορισμών, η νίκη επί  της Walmart είναι σχεδόν αδύνατη, αναφέρει ο Jerry Sheldon στο BBC.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί
ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα
World

Υπέρ κρατικού fund για τις εταιρίες ΑΙ η πλειοψηφία των Αμερικανών
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs
Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη για το καλάθι κρατά χαμηλά τα περιθώρια
Τρόφιμα – ποτά

Τζίρος και περιθώρια: Η δύσκολη εξίσωση στα σούπερ μάρκετ

Το καθαρό περιθώριο κέρδους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο 1,1% το 2025 - Ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα κέρδη

Δημήτρης Χαροντάκης
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από World
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί

Η οικονομική ανεξαρτησία γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τη Γενιά Ζ. Με τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών να εκτοξεύονται, όλο και περισσότεροι νέοι παραμένουν στο πατρικό, αναβάλλοντας τα παραδοσιακά ορόσημα της ενήλικης ζωής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs

Το GLM της Zhipu και τα μοντέλα της DeepSeek σημείωσαν γενικά καλύτερη κατάταξη από εκείνα των Alibaba, Tencent και Minimax σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας

Οι μάρκες μόδας και πολυτέλειεας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στους νεόπλουτους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;

Η Aldi ποντάρει σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και σε μικρότερη «πίτα» καταναλωτών - Μπορεί να «χτυπήσει» τη Walmart; - Το στοίχημα του λογιστικού κόστους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

Η Κίνα επιχειρεί να βάλει φρένο στην υπερβολική απονομή κορυφαίων πιστοληπτικών βαθμίδων, μετά τις στρεβλώσεις που αποκάλυψε η κρίση στην αγορά ακινήτων

Ισραήλ: Το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου
World

Πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ

«Δημοψήφισμα» για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ποιοι διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θώκο στο Ισραήλ

Ευρωπαϊκή οικονομία: Γιατί οι χρηματιστηριακές αγορές της ΕΕ αποτελούν ευκαιρία
World

Η οικονομία της ΕΕ είναι σε χάος αλλά οι μετοχές της αποτελούν ευκαιρία

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Γηραιάς Ηπείρου δεν αντανακλούν την οικονομία της, υπογραμμίζει ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί

Η οικονομική ανεξαρτησία γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τη Γενιά Ζ. Με τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών να εκτοξεύονται, όλο και περισσότεροι νέοι παραμένουν στο πατρικό, αναβάλλοντας τα παραδοσιακά ορόσημα της ενήλικης ζωής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα
World

Υπέρ κρατικού fund για τις εταιρίες ΑΙ η πλειοψηφία των Αμερικανών

Περίπου 15 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να χάσουν τις δουλειές τους κατά τη διάρκεια μιας 10ετούς μεταβατικής περιόδου στην ΑΙ σύμφωνα με την Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs

Το GLM της Zhipu και τα μοντέλα της DeepSeek σημείωσαν γενικά καλύτερη κατάταξη από εκείνα των Alibaba, Tencent και Minimax σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Markets

Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street

Τράπεζες, πληθωρισμός και αποτελέσματα βάζουν σε δοκιμασία τις αγορές

Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας

Οι μάρκες μόδας και πολυτέλειεας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στους νεόπλουτους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;

Η Aldi ποντάρει σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και σε μικρότερη «πίτα» καταναλωτών - Μπορεί να «χτυπήσει» τη Walmart; - Το στοίχημα του λογιστικού κόστους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

Η Κίνα επιχειρεί να βάλει φρένο στην υπερβολική απονομή κορυφαίων πιστοληπτικών βαθμίδων, μετά τις στρεβλώσεις που αποκάλυψε η κρίση στην αγορά ακινήτων

Καύσιμα: Γιατί θα φτάσουν…μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια
Economy

Γιατί θα φτάσουν...μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια

Η επικοινωνιακή λογική Μητσοτάκη και η...βαριά φορολογία που δεν αλλάζει η κυβέρνηση της ΝΔ

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Posokanei το «καλάθι του λουόμενου» – Ο πληθωρισμός στην… εξίσωση της παραλίας
Economy

Posokanei το «καλάθι του λουόμενου»

Η καλοκαιρινή απόδραση για μια βουτιά στη θάλασσα έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρή οικονομική εξίσωση για τη μέση ελληνική οικογένεια - Δύσκολη η μάχη με την ακρίβεια

Ισραήλ: Το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου
World

Πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ

«Δημοψήφισμα» για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ποιοι διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θώκο στο Ισραήλ

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις
Κόσμος

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις

Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποιούν επιθέσεις χρησιμοποιώντας ευρέως drones

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112
Επικαιρότητα

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Γκουτέρες: Καλεί σε αυτοσυγκράτηση και σε αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Επικαιρότητα

Γκουτέρες: Καταστροφική η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» - Το χρονικό της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης

Θερινές εκπτώσεις: Επίσημη πρώτη την Δευτέρα 13 Ιουλίου
Economy

Ξεκινούν αύριο οι εκπτώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Μέχρι πότε διαρκούν οι θερινές εκπτώσεις - Το άνοιγμα της Κυριακής και τα σημεία «κλειδιά»

Ευρωπαϊκή οικονομία: Γιατί οι χρηματιστηριακές αγορές της ΕΕ αποτελούν ευκαιρία
World

Η οικονομία της ΕΕ είναι σε χάος αλλά οι μετοχές της αποτελούν ευκαιρία

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Γηραιάς Ηπείρου δεν αντανακλούν την οικονομία της, υπογραμμίζει ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν

Τι αναφέρουν τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν – Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ – Το Πακιστάν εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies