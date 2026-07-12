Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις

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Σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όπως το Μανχάταν ποντάρει η γερμανική πολυεθνική αλυσίδα discounters Aldi, ως μέρος του σχεδίου επέκτασης ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ να προσθέσει 800 νέα καταστήματα στο χαρτοφυλάκιό της σε διάστημα πέντε ετών.

Το νέο κατάστημα λειτουργεί στο ισόγειο του The Ellery, κοντά στην Times Square, όπου το φθηνότερο ενοίκιο ξεκινά από σχεδόν 5.000 δολάρια το μήνα.

Η κίνηση αυτή υποδεικνύει ότι η αλυσίδα σούπερμαρκετ περνά σε νέα φάση, αφού πλέον μετατοπίζεται από τα προάστια στο κέντρο, στοχεύοντας καταναλωτές με μεγαλύτερο budget,

Σήμερα, η Aldi βρίσκεται σε ταχεία ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη λόγω της ανόδου του κόστους ζωής από τη δεκαετία του 2020 και εξής. Παράλληλα, αντιλήψη των καταναλωτών για την αλυσίδα αλλάζει, Ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο η αλυσίδα κατέχει την τέταρτη θέση στην αγορά, με ποσοστό 10,8%.

Όμως πόσο εύκολο είναι τα βάλει με τον γίγαντα που λέγεται Walmart στην αγορά των ΗΠΑ; Όπως αναφέρει το BBC, η Aldi κατέχει επί του παρόντος μόνο το 2,9% της αμερικανικής αγοράς τροφίμων, ενώ η Walmart ελέγχει περίπου το 20%.

Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό δεν συνιστά «πρόβλημα» για την γερμανική αλυσίδα, καθώς είναι ακριβώς η διατήρηση ενός μικρότερου μεριδίου αγοράς που της «ξεκλειδώνει» την κερδοφορία.

Είναι όμως όλα ρόδινα ή κρύβονται παγίδες για την Aldi;

Aldi: Απευθύνεται σε νέο αγοραστικό κοινό

Δεδομένα από την εταιρεία ανάλυσης τοποθεσίας Placer.ai αποκαλύπτουν ότι η Aldi προσελκύει αγοραστές μεσαίου και υψηλότερου εισοδήματος με εισόδημα νοικοκυριών μεταξύ 75.000 και 125.000 δολαρίων.

Ο λόγος; Τα χρόνια με τον επίμονο πληθωρισμό έχουν αναγκάσει τα πλουσιότερα νοικοκυριά να αναζητήσουν επιθετικά φθηνότερα σούπερ μάρκετ.

«Αυτοί οι αγοραστές έχουν αρχίσει να αντισταθμίζουν μια επίσκεψη σε ένα συμβατικό παντοπωλείο ή ένα εστιατόριο γρήγορης εξυπηρέτησης με συχνότερες επισκέψεις στο Aldi», δήλωσε στο BBC ο RJ Hottovy, επικεφαλής αναλυτικής έρευνας του Placer.ai. «Αναζητούν τρόπους να επιμηκύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», πρόσθεσε.

Για ορισμένους πελάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η νέα τοποθεσία στο Μανχάταν προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία από τις παλαιότερους τύπους καταστημάτων. Παρόλα αυτά, η προσέλκυση των κατοίκων που είναι εξοικειωμένοι με τις premium μάρκες είναι μια μάχη απαιτητική.

Ζωτική η ιδιωτική ετικέτα

Η εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό σε ιδιωτικές ετικέτες είναι ακριβώς αυτό που διατηρεί τα έξοδα της Aldi χαμηλά, σύμφωνα με τον Dustin York, αναπληρωτή καθηγητή επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Maryville.

Ο ίδιος τονίζει ότι η Aldi στοχεύει σε ένα λιτό, εξαιρετικά αποδοτικό μοντέλο που παρέχει περίπου το 80% αυτών που προσφέρει ένας παραδοσιακός λιανοπωλητής μεγάλων εμπορικών κέντρων, αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Υψηλά ενοίκια

Παρόλα αυτά, ο York υποστηρίζει ότι είναι απίθανο η Aldi να πάρει δραματικό μερίδιο αγοράς από την Walmart, κυρίως λόγω οικονομικών μεγεθώ. «Αποκαλώ την Walmart θωρηκτό και την Aldi ένα είδος υποβρυχίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αλλά η «πλοήγηση» σε μια αγορά κορεσμένη όπως αυτή του Μανχάταν συνοδεύεται με έναν ξεχωριστό οικονομικό κίνδυνο.

«Η μεγαλύτερη αδυναμία τους είναι το κόστος των ακινήτων», προειδοποίησε ο York, επισημαίνοντας ότι τα μέσα ενοίκια που ζητούνται κυμαίνονται μεταξύ 350 και 700 δολαρίων ανά τετραγωνικό πόδι.

Την ίδια ώρα, η Walmart επενδύει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στις δραστηριότητές της, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στην τεχνολογία, στον αυτοματισμό και στην αλυσίδα εφοδιασμού της. Διαθέτει ρομπότ που μεταφέρουν προϊόντα στις αποθήκες της και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τις προβλέψεις της στις διαδρομές παράδοσης, λέει ο Jerry Sheldon, αναλυτής λιανικής στην IHL Group.

Ο παράγοντας «λογιστικο κοστος»

Εκτός από τα υψηλά ενοίκια, οι ίδιοι οι δρόμοι του Μανχάταν αποτελούν μια ακόμη πρόκληση.

Μιλώντας στο podcast Odd Lots του Bloomberg, ο Scott Patton, επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Aldi στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι η τροφοδοσία του καταστήματος στο Μανχάταν απαιτεί τη μεταφορά αποθεμάτων από το South Windsor του Κονέκτικατ, χρησιμοποιώντας μικρότερα φορτηγά, ιδανικά για την πλοήγηση στους στενούς δρόμους της μεγαλούπολης.

«Ερχόμαστε τη νύχτα λόγω της συμφόρησης», είπε ο Patton, σημειώνοντας ότι κάθε φορτηγό απαιτεί μια ομάδα δύο οδηγών. Ο ένας οδηγός παρακολουθεί τα τυφλά σημεία ενώ ο άλλος ξεφορτώνει τα ψώνια.

Για να διατηρεί τα ράφια στο Μανχάταν γεμάτα, η Aldi πραγματοποιεί τρία έως τέσσερα από αυτά τα δρομολόγια κάθε βράδυ, αποκαλώντας την επιχείρηση «υλικοτεχνική συμφωνία».

Λόγω αυτών των διαρθρωτικών περιορισμών, η νίκη επί της Walmart είναι σχεδόν αδύνατη, αναφέρει ο Jerry Sheldon στο BBC.