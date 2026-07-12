Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα

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Την κάλυψη της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ εταιρείας Zhipu, γνωστής και ως «Knowledge Atlas» ξεκίνησε η Goldman Sachs την Παρασκευή, με τιμή-στόχο τα 1.880 δολάρια Χονγκ Κονγκ (239,83 δολάρια ΗΠΑ), κάτι που αντιπροσωπεύει άνοδο σχεδόν 15% από το κλείσιμο της μετοχής εκείνη την ημέρα.

Η εταιρεία έχει εκτοξευθεί μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τον Ιανουάριο και πρόσφατα τράβηξε την προσοχή με το μοντέλο ανοιχτού κώδικα GLM-5.2, το οποίο θεωρείται ότι ανταγωνίζεται το Fable 5 της Anthropic σε αρκετούς δείκτες, αναφέρει το CNBC.

«Με το τελευταίο της μοντέλο GLM5.2 να καταγράφει επιδόσεις που προσεγγίζουν την αιχμή της τεχνολογίας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της υιοθέτησής του από εγχώριες επιχειρήσεις και παγκόσμιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστεύουμε ότι η εκτεταμένη χρήση του από προγραμματιστές θα επιτρέψει στη Zhipu να διατηρήσει υψηλή συχνότητα περαιτέρω αναβαθμίσεων του μοντέλου, εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση στους τομείς των επιχειρήσεων και του προγραμματισμού στην Κίνα», δήλωσαν οι αναλυτές στο CNBC.

Αν και ξεκίνησαν την κάλυψη της μετοχής με αξιολόγηση «ουδέτερη», οι άλλες δύο προτιμώμενες κινεζικές εταιρείες μοντέλων AI είναι η Deepseek και η ByteDance, οι οποίες είναι αμφότερες ιδιωτικές (μη εισηγμένες), σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της επενδυτικής τράπεζας που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Goldman Sachs: Πώς κατατάσσει τα κινεζικά μοντέλα AI

Οι αναλυτές αξιολόγησαν τα μοντέλα με βάση παράγοντες όπως ο χρόνος διάθεσης στην αγορά, το arena score, η αποτίμηση και η τιμολόγηση. Η έρευνα περιέλαβε επίσης τις δυνατότητες δημιουργίας βίντεο μέσω AI, όπου η ByteDance ήταν η καλύτερη.

Το GLM της Zhipu και τα μοντέλα της DeepSeek σημείωσαν γενικά καλύτερη κατάταξη από εκείνα των Alibaba, Tencent και Minimax, ιδίως στον χρόνο διάθεσης στην αγορά και στο arena score, σύμφωνα με την έκθεση της Goldman Sachs.

Τι θα κρίνει τον νικητή

Στις αγορές του Χονγκ Κονγκ κατά τις τελευταίες 60 ημέρες διαπραγμάτευσης, οι μετοχές της Zhipu έχουν σημειώσει άλμα 70%, ενώ η Minimax έχει κατακρημνιστεί κατά περισσότερο από 70%. Η Alibaba έχει υποχωρήσει σχεδόν 10%, ενώ η Tencent σημειώνει πτώση περίπου 5%.

«Τα κινεζικά μοντέλα AI ανοιχτού κώδικα φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο επιδόσεων νοημοσύνης έναντι των κλειστών μοντέλων», δήλωσαν οι αναλυτές.

Η έκρηξη της ζήτησης βασίζεται σε μια καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Όπως αναφέρουν, «η πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ θα είναι καθοριστικός παράγοντας».

Τα κλειδιά εδώ είναι η υπολογιστική ισχύς, οι κανονισμοί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και η αποδοτικότητα στην εξαγωγή συμπερασμάτων.