ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα

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Την «αναγκαστική» μεταφορά του 50% των μετοχών των εταιρειών AI σε κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει το 69% των ερωτηθέντων Αμερικανών στο πλαίσιο εθνικής έρευνας που διεξήγαγε η ερευνητική εταιρεία Verasight σε δείγμα 1.690 ατόμων.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία, αφού η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΗΠΑ βλέπει τον αυξανόμενο αριθμό απολύσεων στον τεχνολογικό κλάδο και ανησυχεί για το μέλλον της, την ίδια ώρα που εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τους στην AI.

Απότοκο της κατάστασης αυτής είναι να αυξάνονται οι φωνές που πλέον υποστηρίζουν τη λογοδοσία των εταιρειών ΑΙ μέσω της μεταφοράς του 50% των μετοχών τους σε έναν κρατικό επενδυτικό μηχανισμό.

«Στα μάτια του κοινού, τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια AI θεωρούνται εργαλείο για την κατανομή των κερδών από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης στην ευρύτερη κοινωνία», δήλωσε στο CNBC ο Benjamin Leff, διευθύνων σύμβουλος της Verasight.

Τον Ιούνιο, ο γερουσιαστής Bernie Sanders πρότεινε τον νόμο περί αμερικανικού κρατικού επενδυτικού κεφαλάιου για την τεχνητή νοημοσύνη (American AI Sovereign Wealth Fund Act), ο οποίος, εάν εγκριθεί, θα παραχωρήσει στο κοινό μερίδιο 50% στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Ανησυχία για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο αυξανόμενος αριθμός απολύσεων στον τεχνολογικό κλάδο στις ΗΠΑ έχει αφήσει πολλούς εργαζόμενους απογοητευμένους και ανήσυχους για την ασφάλεια της εργασίας, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της AI.

Ο Joseph Briggs, Senior Global Economist της Goldman Sachs, εκτιμά ότι περισσότερο από το 9% του εργατικού δυναμικού, ή περίπου 15 εκατομμύρια εργαζόμενοι, θα μπορούσαν να χάσουν τις δουλειές τους κατά τη διάρκεια μιας 10ετούς μεταβατικής περιόδου για την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Joseph Briggs, Senior Global Economist της Goldman Sachs σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.

Πάντως, οι απώλειες θα μπορούσαν να είναι προσωρινές, αναφέρει η έρευνα: Υπάρχει η προσδοκία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα.

Κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και AI

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία μπορούν να ηγηθούν της ανάπτυξης της AI σε εθνικό επίπεδο χρηματοδοτώντας υποδομές έντασης κεφαλαίου, να αποκτήσουν μετοχικό κεφάλαιο σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να αποκομίσουν ένα μερίδιο από τα οικονομικά κέρδη που προκύπτουν υπέρ του δημόσιου ταμείου, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Windfall Trust.

Από την άλλη πλευρά, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στη διαχείριση μεταξύ του δημόσιου αγαθού και του παγκόσμιου «ράλι» για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της ΑΙ.

Έπειτα, διαφαίνεται και μια ένταση μεταξύ της μεγιστοποίησης των αποδόσεων για τους πολίτες και της οικοδόμησης εγχώριας ικανότητας στην τεχνητή νοημοσύνη «καθώς αυτοί οι στόχοι μπορούν να συγκρουστούν, όταν η καλύτερη οικονομική επένδυση βρίσκεταιν σε μια ξένη εταιρεία και όχι μια εγχώρια», πρόσθεσε η Windfall Trust.