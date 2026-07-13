Mars: Υπόλογη για διαφήμιση των M&Ms

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Δεκτή έκανε η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης του Ηνωμένου Βασιλείου (ASA) καταγγελία κατά της Mars Wrigley Confectionery UK σχετικά με μια πληρωμένη διαφήμιση στο Instagram για τα M&M’s, κρίνοντας ότι προώθησε ένα αναγνωρίσιμο «λιγότερο υγιεινό» τρόφιμο στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αφορά μια διαφήμιση στο Instagram για τα M&M’s, η οποία προβλήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026, που παρουσίαζε επίσης χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων των M&M’s – ο ένας πράσινος και στρογγυλός, ο άλλος κίτρινος και οβάλ – τοποθετημένους γύρω από ένα σύμβολο “και” που έγραφε “m&m”.

Η ομάδα εκστρατείας για τα τρόφιμα Bite Back υπέβαλε καταγγελία αμφισβητώντας το κατά πόσον η διαφήμιση ήταν μια πληρωμένη διαδικτυακή διαφήμιση για ένα αναγνωρίσιμο «λιγότερο υγιεινό» τρόφιμο.

Η απόφαση έρχεται μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων του Κώδικα CAP και του Κώδικα BCAP σχετικά με τη διαφήμιση «λιγότερο υγιεινών» τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Η απάντηση της Mars

Η Mars Wrigley Confectionery UK Ltd υποστήριξε ότι η διαφήμιση δεν απεικόνιζε ούτε προωθούσε ένα συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο «λιγότερο υγιεινό» τρόφιμο ή ποτό.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η διαφήμιση αποτελούσε διαφήμιση για το κατά τα άλλα δημοφιλές brand M&M’s και ότι οι χαρακτήρες της ήταν καθιερωμένες, ανθρωπομορφισμένες μασκότ της μάρκας που χρησιμοποιούνταν ως μέσο αφήγησης ιστοριών και όχι ρεαλιστικές απεικονίσεις συγκεκριμένων τροφίμων.

Αξιολόγηση της ASA για τα M&Ms

Η ASA σημείωσε ότι οι πληρωμένες διαδικτυακές διαφημίσεις δεν πρέπει να προωθούν ένα αναγνωρίσιμο «λιγότερο υγιεινό» τρόφιμο ή ποτό.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι κατάλαβε ότι όλες οι παραλλαγές προϊόντων της M&M ταξινομήθηκαν ως τρόφιμα HFSS και εμπίπτουν στην νόμιμη κατηγορία που καλύπτει τα είδη ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένων των σοκολατών και των γλυκών.

Ενώ η ASA δέχτηκε ότι το όνομα και το λογότυπο της M&M αναφέρονταν σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων, διαπίστωσε ότι ο οβάλ κίτρινος χαρακτήρας πήγαινε… παραπέρα.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι το σχήμα και το χρώμα του χαρακτήρα, λαμβανόμενα μαζί, απεικόνιζαν τα Peanut M&M’s, ένα συγκεκριμένο «λιγότερο υγιεινό» τρόφιμο.

Ως αποτέλεσμα, η διαφήμιση δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση διαφήμισης επωνυμίας και παραβίασε τον κανόνα 15.19 του Κώδικα CAP σχετικά με την τοποθέτηση στο διαδίκτυο διαφημίσεων λιγότερο υγιεινών τροφίμων και ποτών.

Η ASA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαφήμιση δεν πρέπει να εμφανιστεί ξανά με τη μορφή για την οποία υποβλήθηκε η καταγγελία και ζήτησε από την Mars να διασφαλίσει ότι οι επί πληρωμή διαδικτυακές διαφημίσεις της δεν θα προσδιορίζουν «λιγότερο υγιεινά» τρόφιμα μέσω της χρήσης χαρακτήρων που απεικονίζουν συγκεκριμένα προϊόντα.