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Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί δεν τρομάζουν οι νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή

Γιατί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πρόσκαιρη μεταβλητότητα χωρίς να αλλάξει την πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 14.07.2026, 07:00
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί δεν τρομάζουν οι νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή
Γιώργος Μανέττας

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Οι αναταράξεις που προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν αναμένεται να αλλάξουν την πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση χρηματιστηριακών πηγών, οι οποίες θεωρούν ότι η ελληνική αγορά διαθέτει τις άμυνες για να απορροφήσει τους κραδασμούς και να επιστρέψει σχετικά γρήγορα στους δικούς της καταλύτες.

Οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν έντονες διακυμάνσεις, νευρικές συνεδριάσεις και εναλλαγές προσήμων όσο οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο. Εκτιμούν, ωστόσο, ότι οι αναταράξεις θα είναι βραχυπρόθεσμες και δεν θα ανατρέψουν τη μεγάλη εικόνα της αγοράς.

«Δεν φαίνεται να δημιουργείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα για την Ελλάδα. Θα υπάρξουν πάνω και κάτω, όμως η μεταβλητότητα έχει ημερομηνία λήξης», αναφέρει χαρακτηριστικά χρηματιστηριακή πηγή στον ΟΤ.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Η εμπειρία προηγούμενων γεωπολιτικών κρίσεων έχει δείξει ότι οι αγορές αντιδρούν αρχικά με ένταση, επιχειρώντας να αποτιμήσουν γρήγορα τον κίνδυνο

Ευκαιρία εισόδου κάθε διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η επιστροφή της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει ήδη θέσει σε συναγερμό την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η απαίτηση για καταβολή «τελών προστασίας» ύψους 20% επί της αξίας των φορτίων οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, ενώ η εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ υποχωρεί απότομα.

Οι εξελίξεις αυτές μπορεί να αυξήσουν τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές και να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις. Για επενδυτές που παρακολουθούν το ΧΑ και αναζητούν σημεία εισόδου, όμως, μια πρόσκαιρη διόρθωση ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Το ενδιαφέρον των ξένων παραμένει, οι εγχώριοι καταλύτες είναι ενεργοί και τα θεμελιώδη μεγέθη δεν έχουν διαφοροποιηθεί

«Η μεταβλητότητα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για κεφάλαια που θέλουν να μπουν στην ελληνική αγορά», αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές. Η εκτίμησή τους είναι ότι οι επόμενες συνεδριάσεις μπορεί να έχουν ένταση, χωρίς να αλλάζει η κατεύθυνση.

»Το ενδιαφέρον των ξένων παραμένει, οι εγχώριοι καταλύτες είναι ενεργοί και τα θεμελιώδη μεγέθη δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Υπό αυτή την έννοια, τα «πάνω και κάτω» που μπορεί να φέρει η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζονται περισσότερο ως μια πρόσκαιρη δοκιμασία – και πιθανώς ως ευκαιρία εισόδου – παρά ως απειλή για την πορεία του ΧΑ», αναφέρει έμπειρος αναλυτής.

Χρηματιστήρια Αθηνών

Η αισιοδοξία των χρηματιστηριακών κύκλων στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι παράγοντες που τροφοδότησαν την πορεία του ΧΑ δεν έχουν μεταβληθεί

Τα θεμελιώδη παραμένουν θετικά

Η αισιοδοξία των χρηματιστηριακών κύκλων στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι παράγοντες που τροφοδότησαν την πορεία του ΧΑ δεν έχουν μεταβληθεί.

Τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων παραμένουν ισχυρά, οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς δεν έχουν αλλάξει και το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών εξακολουθεί να είναι ενεργό. Για τον λόγο αυτόν, οι χρηματιστηριακές πηγές δεν θεωρούν ότι η νέα γεωπολιτική ένταση μπορεί, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να ανακόψει τη διαδρομή της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, το ΧΑ έχει μπροστά του εγχώριες εξελίξεις που μπορούν να κρατήσουν ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η αύξησης κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, αλλά και οι νέες εισαγωγές που αναμένονται, συντηρούν τη δυναμική και προσθέτουν νέους καταλύτες.

«Η μεταβλητότητα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για κεφάλαια που θέλουν να μπουν στην ελληνική αγορά», αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές. Η εκτίμησή τους είναι ότι οι επόμενες συνεδριάσεις μπορεί να έχουν ένταση, χωρίς να αλλάζει η κατεύθυνση.

Χρηματιστήριο Αθηνών

«Η μεταβλητότητα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για κεφάλαια που θέλουν να μπουν στην ελληνική αγορά», αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και οι εσωτερικοί καταλύτες

Η εμπειρία προηγούμενων γεωπολιτικών κρίσεων έχει δείξει ότι οι αγορές αντιδρούν αρχικά με ένταση, επιχειρώντας να αποτιμήσουν γρήγορα τον κίνδυνο. Κάθε νέα πληροφορία από τη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάζει το κλίμα και να προκαλεί απότομες κινήσεις, δημιουργώντας, όπως σημειώνουν άνθρωποι της αγοράς.

Όταν όμως η πρώτη αντίδραση υποχωρήσει, το ενδιαφέρον επιστρέφει στα οικονομικά δεδομένα, στις επιδόσεις των εισηγμένων και στις προοπτικές της κάθε αγοράς.

«Το ΧΑ θα κάνει τα δικά του μέχρι να ξεχαστεί το θέμα», σημειώνει άλλη πηγή. Η νέα ένταση, όπως εξηγεί, δεν αλλάζει κάτι ειδικά για την Ελλάδα ούτε ανατρέπει το μομέντουμ που έχει διαμορφωθεί στην εγχώρια αγορά.

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