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Κυρώσεις: Deutsche Bank και UniCredit μηνύουν την Linde για ζημίες λόγω… Ρωσίας

Η δοκιμαστική υπόθεση θα καθορίσει εάν οι πιστωτές μπορούν να ανακτήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που κατασχέθηκαν από τα δικαστήρια

World 13.07.2026, 23:44
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Κυρώσεις: Deutsche Bank και UniCredit μηνύουν την Linde για ζημίες λόγω… Ρωσίας
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε μια υπόθεση που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς κατανέμεται το κόστος από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank και η UniCredit, προσφεύγουν δικαστικά κατά του ομίλου βιομηχανικών αερίων Linde, διεκδικώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από ρωσικά δικαστήρια.

Η πρώτη δίκη ξεκινά την Τρίτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Φρανκφούρτης, με τη Deutsche Bank να αξιώνει αποζημίωση περίπου 260 εκατ. ευρώ από τη Linde. Η υπόθεση αφορά τις ζημιές που υπέστη η τράπεζα μετά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της στη Ρωσία, όταν η Linde αποχώρησε από έργο φυσικού αερίου ύψους 10 δισ. ευρώ εξαιτίας των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουν οι Financial Times.

Η έκβαση της δίκης αναμένεται να καθορίσει εάν οι τράπεζες που εξέδωσαν τραπεζικές εγγυήσεις εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούν οι κυρώσεις ή αν το σχετικό κόστος μπορεί να μετακυλιστεί στις εταιρείες των οποίων η αποχώρηση από τη Ρωσία ενεργοποίησε τις σχετικές αξιώσεις.

Η διαμάχη έχει τις ρίζες της σε συμβάσεις του 2021 μεταξύ της Linde Engineering και της RusChemAlliance (RCA), κοινοπραξίας που ελέγχεται κατά 50% από τη Gazprom, για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου και εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα. Για την εκκίνηση του έργου, η RCA είχε καταβάλει στη Linde προκαταβολές άνω του 1 δισ. ευρώ.

Για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων της Linde, τράπεζες όπως η Deutsche Bank και η UniCredit είχαν εκδώσει εγγυητικές επιστολές και εγγυήσεις καλής εκτέλεσης υπέρ της RCA.

κυρώσεις

Οι κυρώσεις οδήγησαν σε κατασχέσεις

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την επιβολή των ευρωπαϊκών κυρώσεων, η Linde ανέστειλε τις εργασίες στο έργο. Οι τράπεζες αρνήθηκαν να ενεργοποιήσουν τις εγγυήσεις, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε πληρωμή θα παραβίαζε το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ. Ως απάντηση, ρωσικά δικαστήρια διέταξαν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών στη Ρωσία, συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ.

Οι απώλειες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές: η Deutsche Bank έχασε περίπου 244 εκατ. ευρώ, η UniCredit περίπου 460 εκατ. ευρώ, η Commerzbank περίπου 90 εκατ. ευρώ, ενώ οι κρατικές γερμανικές τράπεζες BayernLB και LBBW υπέστησαν ζημιές περίπου 270 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, η RCA στράφηκε και κατά των συμμετοχών της Linde στη ρωσική κοινοπραξία, οδηγώντας τελικά στην πώλησή τους σε τοπικούς εταίρους.

Οι ζημιές αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί στους ισολογισμούς των τραπεζών. Η Deutsche Bank ανέφερε ότι αρχικά είχε σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 260 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενη από αντίστοιχη απαίτηση αποζημίωσης έναντι της Linde. Ωστόσο, μετά την κατάσχεση 244 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς της στη Ρωσία, διέγραψε την απαίτηση, κρίνοντας ότι η ανάκτηση των χρημάτων από τη Linde δεν ήταν πλέον σχεδόν βέβαιη.

Αρχικά, οι τράπεζες είχαν εξασφαλίσει ασφαλιστικά μέτρα από βρετανικά δικαστήρια, τα οποία εμπόδιζαν τη RusChemAlliance να διεκδικήσει αποζημιώσεις μέσω των ρωσικών δικαστηρίων. Ωστόσο, απέσυραν τα μέτρα αυτά πέρυσι, όταν ρωσικά δικαστήρια απείλησαν με την επιβολή ιδιαίτερα υψηλών οικονομικών κυρώσεων.

Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο;

Έκτοτε, η Deutsche Bank, η UniCredit και η Commerzbank έχουν στραφεί δικαστικά κατά της Linde στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι, βάσει των συμβατικών όρων, ο γερμανικός βιομηχανικός όμιλος οφείλει να τις αποζημιώσει για τις ζημιές που υπέστησαν.

Εκτός από την υπόθεση της Deutsche Bank, που εκδικάζεται στη Φρανκφούρτη, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αγωγή της UniCredit, με διεκδικήσεις περίπου 450 εκατ. ευρώ, ενώ και η Commerzbank έχει καταθέσει ξεχωριστή αγωγή ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ.

Η BayernLB, αν και δεν έχει προσφύγει κατά της Linde, έχει σχηματίσει πρόβλεψη 285 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενη από αντίστοιχη απαίτηση αποζημίωσης έναντι της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η Linde ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά «σύνθετα ζητήματα που σχετίζονται με συμφωνίες εγγυήσεων» για μεγάλο βιομηχανικό έργο στη Ρωσία, το οποίο εγκαταλείφθηκε λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η εταιρεία επανέλαβε ότι δεν σχολιάζει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Οι Deutsche Bank, Commerzbank και BayernLB αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν, ενώ η UniCredit παρέπεμψε στις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Η LBBW δήλωσε ότι δεν έχει κινηθεί νομικά κατά της Linde και ότι δεν αναμένει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τις δικαστικές διαμάχες στη Ρωσία.

Στις οικονομικές της καταστάσεις, η Linde έχει ήδη γνωστοποιήσει ενδεχόμενες υποχρεώσεις περίπου 1,2 δισ. δολαρίων, που συνδέονται με τις προκαταβολές που είχε λάβει για τα ακυρωμένα έργα της RusChemAlliance. Η έκβαση των γερμανικών δικαστικών διαδικασιών αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο θα επιμερίζεται στο μέλλον το κόστος των γεωπολιτικών κυρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

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