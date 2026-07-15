ΗΠΑ: Νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιράν, κίνδυνο «ατέρμονου πολέμου» βλέπουν αναλυτές

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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, λίγες ώρες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις θα ενταθούν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν συνεργαστεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε σε ανάρτησή της στο X την Τετάρτη ότι είχε αρχίσει να εξαπολύει μια σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 6 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός θα χτυπήσει το Ιράν «σκληρά» τις επόμενες ημέρες.

«Οι επιθέσεις έχουν ως στόχο να αποδυναμώσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που έχουν χρησιμοποιήσει οι ιρανικές δυνάμεις για να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, το Centcom ανέφερε ότι οι επιθέσεις της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν στις 7:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), προσθέτοντας ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβείας κατά των συστημάτων παράκτιας άμυνας του Ιράν, καθώς και κατά των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων κρουζ στο νησί Greater Tunb.

Τα νησιά Τουνμπ είναι μικρά νησιά που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Το Centcom είχε πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν την Τρίτη. Η Τεχεράνη, εν τω μεταξύ, έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον πολλών χωρών του Κόλπου.

Σε συνέντευξή του στο Fox News το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση είναι πιο πιθανό να ενταθεί παρά να υποχωρήσει, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα συνεχίζει να καταρρέει.

Στόχος των ΗΠΑ βασικές υποδομές του Ιράν

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε», είπε. «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά αύριο το βράδυ. Θα τους χτυπήσουμε πραγματικά σκληρά το επόμενο βράδυ.»

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχεύουν βασικές ιρανικές υποδομές την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν υπάρξει διπλωματική πρόοδος.

«Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα θα γίνουν πραγματικά άσχημα για αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η σειρά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», είπε. «Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η σειρά των γεφυρών. Θα καταστρέψουμε όλα τα ηλεκτροπαραγωγά τους εργοστάσια. Θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαπραγματευτούν».

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει φόρο 20% στα φορτία που διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πριν εγκαταλείψει αυτό το αίτημα την Τρίτη. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα κράτη του Κόλπου θα επενδύσουν στις ΗΠΑ ως αντιστάθμισμα.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων έρχεται μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον δεκάδων ιρανικών στόχων την περασμένη εβδομάδα, ως αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης «έχει λήξει».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μικρή άνοδο το πρωί της Τετάρτης, καθώς παρέμεναν οι ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ . Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς για τον επόμενο μήνα, διατηρήθηκαν πάνω από τα 85 δολάρια ανά βαρέλι.

Μιλώντας την Τετάρτη στο CNBC, ο Jakob Larsen, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού BIMCO, δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι «δύσκολη» για τον κλάδο.

«Όλα αυτά τα μηνύματα που πηγαινοέρχονται και αλλάζουν εντελώς κατεύθυνση απλώς αυξάνουν τη σύγχυση και την πολυπλοκότητα της όλης κατάστασης», είπε. «Αν αποστασιοποιηθούμε λίγο και το δούμε από ψηλά, τότε το γενικότερο περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, αυξημένους κινδύνους, και αυτό συνεπάγεται υψηλότερες τιμές.»

Ο κίνδυνος ενός «ατέρμονου πολέμου»

Ο Mike Rosenberg, καθηγητής διοίκησης στο IESE Business School, δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην CNBC το πρωί της Τετάρτης ότι «φαίνεται ότι δεν έχουμε πλησιάσει καθόλου σε μια λύση» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η τρέχουσα επιστροφή στον πόλεμο καθιστά σαφές ότι οι όροι του Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, που υπέγραψε ο Τραμπ στις 14 Ιουνίου, ήταν μη ρεαλιστικοί εκείνη την εποχή», είπε. «Όσο και οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια συμφωνία που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν τη νίκη, δεν βλέπω να προκύπτει θετικό αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον».

Ο Ρόζενμπεργκ ανέφερε ότι το καλύτερο που μπορούν να ελπίζουν οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι «μια νέα εκδοχή του κοινού σχεδίου δράσης που είχαν εκπονήσει ο Ομπάμα και η ομάδα του πριν από χρόνια», κάτι που, όπως πρόσθεσε, θα είναι δύσκολο να αποδεχτεί ο Τραμπ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε την αποφασιστικότητα του Ιράν και δεν έχει εύκολη διέξοδο», είπε. «Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι κάποιο είδος μόνιμης εκεχειρίας που θα διαπραγματευτεί το Πακιστάν χωρίς καμία εγγύηση σε θέματα πυρηνικών, και είναι πιθανό η κυβέρνηση να αποφύγει τη σύναψη αυτής της συμφωνίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές».

Ο Αντρέας Μπομ, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σανκτ Γκάλεν της Ελβετίας, δήλωσε ότι η επίλυση της σύγκρουσης είναι «δύσκολη» και ότι υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα διαρκέσει χρόνια.

«Ο Τραμπ έχει εμπλακεί σε ένα χάος που ο ίδιος (και το Ισραήλ) δημιούργησαν και δεν μπορεί να βρει μια διέξοδο που να του επιτρέψει να σώσει την τιμή του, ενώ οι Ιρανοί θεωρούν ότι βρίσκονται ακόμα σε σύγκρουση και, ως εκ τούτου, προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους, με τον κίνδυνο να υπερβάλουν», ανέφερε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. «Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια σύγκρουση χαμηλής έντασης και, ως εκ τούτου, σε έναν από τους “ατέρμονους πολέμους” που ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει. Κάθε πλευρά θα προσπαθήσει να αυξήσει το κόστος για την αντίπαλη πλευρά, έως ότου αυτό καταστεί απαγορευτικό».

Ο Μπομ, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής, δήλωσε στο CNBC ότι ο Τραμπ «ξεκίνησε τον πόλεμο χωρίς στόχο», γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη του τι μπορεί να ακολουθήσει.

«Χωρίς στρατηγική, δεν είναι σαφές τι επιδιώκει να επιτύχει», είπε. «Ο [Τραμπ] δεν μπορεί να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ με τη βία, παρά μόνο μέσω μιας επιχείρησης τέτοιας κλίμακας που δεν θα είναι σε θέση να πείσει το αμερικανικό κοινό. Αν ξεκινήσει έναν ευρύτερο πόλεμο κατά των υποδομών στο Ιράν, η αντίποινα θα πλήξει τις ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο».

Η μόνη διέξοδος από τη σύγκρουση τώρα είναι η διπλωματία, είπε ο Μπομ, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι πλέον «πολύ πιο δύσκολο».

«Μπορεί να υπάρχει κάποιο στενό περιθώριο όπου θα μπορούσαν να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το Ορμούζ, αλλά οι ευρύτερες ρυθμίσεις πρέπει να συνυπολογίσουν το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια διαφορετική πραγματικότητα», είπε. «Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από αυτόν τον πόλεμο».