Πέθανε η Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα (15.07.2026) από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από θέατρο και την τηλεόραση.

Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το «Αττικόν» νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή.

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934. Καταγόταν από τα Ψαρά και αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα σπούδασε χορό στην Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, ενώ ολοκλήρωσε και σπουδές στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η αγάπη για την υποκριτική και η καλλιτεχνική διαδρομή

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε το 1954 στο Εθνικό Θέατρο, όπου συμμετείχε στον χορό αρχαίων τραγωδιών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο δίπλα στον Δημήτρη Χορν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ.

Έκτοτε, πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και 90 θεατρικά έργα, ερμηνεύοντας ρόλους που σημάδεψαν γενιές θεατών.

Το 1960 έκανε το ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα Κίτρινα Γάντια» κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.

Στον κινηματογράφο, η Μάρω Κοντού συνδέθηκε με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Από το «Αλίμονο στους νέους» και τη «Γυνή να φοβήται τον άνδρα» έως τη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», οι ερμηνείες της συνδύαζαν κομψότητα, χιούμορ και συγκίνηση.

Υπήρξε ιδανική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα, με κορυφαία ίσως στιγμή τους στον κινηματογράφο την ταινία «Μπλοφατζής» του Βασίλη Γεωργιάδη (1970) και στο θέατρο με το έργο των Γιαλαμά – Πρετεντέρη «Κάτι κουρασμένα παλληκάρια».

Η παρουσία της στην τηλεόραση

Η επιτυχημένη πορεία της συνεχίστηκε και στην τηλεόραση, με συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Λούνα Παρκ», οι «Ένοχοι», η «Μεγάλη Παρέλαση», το «Έγκλημα στο Ψυχικό», η «Οικογένεια Καζίνο», το «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», ενώ τα τελευταία χρόνια αγαπήθηκε από το νεότερο κοινό μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Το 1990 παρουσίασε επίσης τη τηλεοπτική εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση» στην ΕΤ2.

Η προσωπική της ζωή

Στην προσωπική της ζωή είχε παντρευτεί τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Η Μάρω Κοντού είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξη της στη Αννίτα Πάνια για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά και το ταξίδι στην Ελβετία σε έναν γιατρό ειδικό. «Στα 36 μου προσπάθησα να κάνω παιδί και ο γιατρός της Σοφίας Λόρεν στην Ελβετία είπε ότι δε θα κάνω ποτέ παιδί και θα είμαι πάντα νεότερη από τις συνομήλικές μου».

Η αγάπη για τον χορό και τη ζωγραφική

Πέρα από την υποκριτική, η Μάρω Κοντού είχε σπουδάσει χορό, εξασφαλίζοντας μάλιστα υποτροφία για σπουδές στη Γερμανία, ενώ ήταν απόφοιτη του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, πραγματοποιώντας ατομική έκθεση το 1993, ενώ έργο της φιλοξενείται στη συλλογή του Μουσείου Βορρέ.

Η ενασχόληση με την πολιτική

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, η Μάρω Κοντού δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της πολιτικής. Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, ενώ υπηρέτησε ως πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84.

Εξελέγη δύο φορές βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, υπηρετώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ».

Μάρω Κοντού: Τι δήλωνε λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Πριν από λίγους μήνες είχε δώσει μια μεγάλη συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno και τη Φαίη Σκορδά.

Τότε η Μάρω Κοντού είχε δηλώσει πως «70 χρόνια καριέρας, κάνω δύο συνεντεύξεις τον χρόνο. Τα έχω πει όλα. Είμαι σε μία πολύ ώριμη ηλικία, έχω κλείσει τα 91. Μέσα μου αισθάνομαι 48 με 53, στη διάθεση εννοώ. Το μυστικό νομίζω είναι η ενέργεια και να μην κάθεσαι σε έναν καναπέ και να πλήττεις».