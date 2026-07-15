«ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ»: Ο Μιχάλης Παναγιωτάκης στο ΔΣ της εταιρείας

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Την ένταξη του κ. Μιχάλη Παναγιωτάκη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους στο ΔΣ της «ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ» ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο κ. Παναγιωτάκης διαθέτει μακρά εμπειρία στην ελληνική αγορά και στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων.

Κατά τη θητεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» (2014–2025), ο κύκλος εργασιών του οργανισμού αυξήθηκε από τα 80 στα 210 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εταιρεία επέστρεψε σε σταθερή κερδοφορία. Παράλληλα, έχει διατελέσει εταίρος στον επενδυτικό όμιλο SIF/Lime Capital Partners και έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλους οργανισμούς, όπως η ΣΤΑΣΥ και η ΔΕΗ.

Η ένταξη του κ. Παναγιωτάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ» σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Με προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για παραγωγούς, πελάτες, εργαζομένους και επενδυτές, η «ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ» συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξή της, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να αποτελέσει μία από τις πλέον δυναμικές και εξωστρεφείς ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες