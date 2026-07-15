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ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση 8,5% στις εξαγωγές το 2025

Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025 παρουσίασε η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

Τρόφιμα – ποτά 15.07.2026, 13:11
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ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση 8,5% στις εξαγωγές το 2025
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Αύξηση σε όγκο πωλήσεων, ενίσχυση της κερδοφορίας και ανάπτυξη των εξαγωγών κατέγραψε η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ το 2025 επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Συγκεκριμένα, η ΗΠΕΙΡΟΣ αύξησε τον όγκο πωλήσεών της κατά 2,1% σε σχέση με το 2024, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανάπτυξη 8,5%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 97,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 3,8% σε σχέση με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εξοικονομήσεων κόστους στις τελικές τιμές των προϊόντων της, προς όφελος των καταναλωτών.

Tα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 3,79 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2024, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της εμπορικής επίδοσης της εταιρείας. Παρ’ όλη την αύξηση, ως απόδοση παραμένει χαμηλότερα των προσδοκιών και των διεθνών standards, εξαιτίας κλαδικών προβλημάτων στον χώρο της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το επενδυτικό της πλάνο, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα. Μόνο κατά τη διάρκεια του 2025 οι συνολικές επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό ανήλθαν στα €8.2εκ., επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της και τη διαρκή ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης.

Η Διοίκηση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, σχολίασε σχετικά με τα φετινά αποτελέσματα: «Το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η ΗΠΕΙΡΟΣ απέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της. Παρά τις πιέσεις που αναμένεται να συνεχίσει να δημιουργεί και το 2026 η μεγάλη αύξηση της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο επενδυτικό μας πρόγραμμα, συνεχίζοντας με την ίδια ένταση τον εκσυγχρονισμό των τριών εργοστασίων μας. Βασική μας προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής μας δραστηριότητας και η διατήρηση της ΗΠΕΙΡΟΣ στην κορυφαία θέση της ελληνικής αγοράς τυροκομικών, ως η Νο1 μάρκα σε μερίδιο αγοράς.»

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