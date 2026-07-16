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Meta: Δικαστική προσφυγή για απολύσεις μέσω ΑΙ

Κριτήρια οι γονικές και αναρρωτικές άδειες των εργαζομένων ή αιτήματα που σχετίζονται με κάποια αναπηρία

Tεχνητή νοημοσύνη 16.07.2026, 22:47
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Meta: Δικαστική προσφυγή για απολύσεις μέσω ΑΙ
Επιμέλεια Αλέξανδρος Καψύλης

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Λίστες αξιολόγησης των υπαλλήλων της φέρεται να έχει καταρτίσει η Μeta με τη βοήθεια του κλάδου Τεχνητής Νοημοσύνης, στον οποίο ο όμιλος επενδύει τεράστια ποσά. Σύμφωνα με ομαδική αγωγή που κατέθεσαν πρώην υπάλληλοι, η Meta συλλέγει δεδομένα σχετικά με την απόδοση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και η αξιολόγηση επηρεάζεται (αρνητικά φυσικά) εάν ένας εργαζόμενος έχει λάβει γονική ή ιατρική άδεια ή έχει ζητήσει λειτουργικές προσαρμογές που σχετίζονται με κάποια αναπηρία.

Οι 26 ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας για να καταρτίσει λίστες με τους υπαλλήλους που πρόκειται να απολυθούν, χρησιμοποίησε λογισμικό ΑΙ, το οποίο στοχοποιεί τους υπαλλήλους που είχαν λάβει σε αναγκαστική άδεια είτε για λόγους υγείας είτε για να φροντίσουν τα ανήλικα ή νεογέννητα τέκνα τους.

Ψηφιακές προγραφές

Σε αυτήν την κλήτευση 71 σελίδων που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, η μητρική εταιρεία του Facebook, του Instagram και του WhatsApp κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ένα «συνδυασμό εσωτερικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για να εντοπίσει και να επιλέξει τους υπαλλήλους που θα απολυθούν».

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν οι επιτελείς της Μeta αντιλήφθηκαν ότι ο όμιλος είχε μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση της τεχνολογικής επανάστασης που έφερε η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το Reuters ανέφερε ότι στις αρχές Ιουλίου ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχε εκφράσει κάποια απογοήτευση για το αργό ξεκίνημα της εφαρμογής της ΑΙ.

«Η πορεία της ανάπτυξης πρακτόρων ΑΙ, τουλάχιστον τους τελευταίους τέσσερις μήνες, δεν έχει πραγματικά επιταχυνθεί όπως είχαμε προβλέψει», παραδέχθηκε ο ιδρυτής και μεγάλο αφεντικό του ομίλου. Σημειωτέον ότι όταν ο Ζούκερπεργκ μιλά για «πράκτορες ΑΙ» εννοεί λογισμικό ικανό να εκτελεί μια σειρά εργασιών αυτόνομα.

Τοξικό κλίμα

«Ο αγώνας δρόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια ομαλή πορεία για την Meta», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Η αναδιάρθρωση του ομίλου με τίτλο «AI First», οδήγησε σε περίπου 8.000 απολύσεις στα τέλη Απριλίου. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του εργατικού δυναμικού του ομίλου. Έφερε επίσης η αναδιάρθρωση μια μεγάλη εσωτερική αναδιάταξη του εργατικού δυναμικού, με την τοποθέτηση περίπου 7.000 υπαλλήλων σε κλάδους και έργα που σχετίζονται με την ΑΙ (προϊόντα, υπηρεσίες, πράκτορες).

Με τις περικοπές αυτές θα χρηματοδοτηθεί μια ιλιγγιώδης αύξηση των επενδύσεων της εταιρείας στις υποδομές. Σύμφωνα με το AFP, η Meta σχεδιάζει να επενδύσει εντός του 2026 έως και 145 δισ. δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που είχε επενδύσει πέρυσι για τον ίδιο σκοπό.

Αποτέλεσμα των απολύσεων και των εσωτερικών ανακατατάξεων ήταν «για περισσότερο από ένα χρόνο ο όμιλος ζει στο ρυθμό των περικοπών προσωπικού και της έντονης ψυχολογικής πίεσης στους υπαλλήλους του, δημιουργώντας ένα τοξικό κλίμα στο εσωτερικό του, που η οικονομική ευημερία του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αρκετή να εκτονώσει», όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατηγορίες και διαψεύσεις

Σύμφωνα με την αγωγή, η Meta χρησιμοποιεί το λογισμικό της για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την απόδοση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ο όμιλος κατηγορείται ότι ακολουθεί πρακτικές διακρίσεων με βάση ακόμα και τις νόμιμες άδειες που παίρνει ένας εργαζόμενος. «Οι υπάλληλοι που έλαβαν νόμιμα άδεια επιλέχθηκαν με διακριτική μεταχείριση ως υποψήφιοι για απόλυση», υποστηρίζουν οι ενάγοντες.

Ήδη ο όμιλος αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να ανακαλέσει ένα πρόγραμμα «εσωτερικής κατασκοπείας» που ξεσήκωσε την οργή των εργαζομένων. Πρόκειται για την εγκατάσταση ενός λογισμικού που κατέγραφε κάθε κίνηση που έκανε στο γραφείο του ο εργαζόμενος. Κατέγραφε τις κινήσεις με το ποντίκι, τα κλικ, τις αναζητήσεις στο πληκτρολόγιο και τη δραστηριότητα περιήγησης των εργαζομένων. Σκοπός των καταγραφών αυτών ήταν να διεκπεραιωθεί ένα μεγάλο έργο εκπαίδευσης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προ ημερών η Meta πάντως απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η όλη διαδικασία της εσωτερικής αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη διεκπεραιώνεται μέσω της ΑΙ. «Οι αποφάσεις σχεδιασμού και διαχείρισης του εργατικού δυναμικού λαμβάνονταν στο παρελθόν και εξακολουθούν να λαμβάνονται από ανθρώπους και όχι από την Τεχνητή Νοημοσύνη», υπογραμμίζει σε δελτίο τύπου που εξέδωσε.

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