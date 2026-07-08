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Meta: Δοκιμάζει γυαλιά ΑΙ με υπεραισθητήρες που μπορούν να καταγράψουν κάθε στιγμή

Οι φιλοδοξίες της Meta για τις νέες δυνατότητες υλικό οδηγούν σε μια νέα διαμάχη για την ιδιωτικότητα σχετικά με το ποιος καταγράφεται

Τεχνολογία 08.07.2026, 23:45
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Meta: Δοκιμάζει γυαλιά ΑΙ με υπεραισθητήρες που μπορούν να καταγράψουν κάθε στιγμή
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Τις επενδύσεις της στις φορητές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει η Meta, δοκιμάζοντας ένα νέο πρωτότυπο γυαλιών με «υπεραισθητήρες» που θα μπορούν να καταγράφουν σχεδόν κάθε στιγμή της καθημερινότητας του χρήστη.

Η τεχνολογία φιλοδοξεί να μετατρέψει τα γυαλιά σε έναν διαρκώς παρόντα ψηφιακό βοηθό, ικανό να θυμάται όσα βλέπει και ακούει ο κάτοχός τους, ωστόσο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής τόσο των χρηστών όσο και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Meta αναπτύσσει μια νέα γενιά έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένες κάμερες και μικρόφωνα που θα λειτουργούν σχεδόν αδιάκοπα. Οι συσκευές θα τραβούν φωτογραφίες ανά λίγα δευτερόλεπτα και θα καταγράφουν ήχο, επιτρέποντας στη συνέχεια στον χρήστη να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητά πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν μέσα στην ημέρα ή να ζητά υπενθυμίσεις για γεγονότα, συνομιλίες και αντικείμενα που έχει συναντήσει.

Η νέα αυτή προσέγγιση εντάσσεται στη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος θεωρεί ότι τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης μπορούν μακροπρόθεσμα να αντικαταστήσουν το smartphone ως την κύρια συσκευή αλληλεπίδρασης με εφαρμογές AI, από μεταφράσεις και προσωπικούς βοηθούς έως προηγμένα chatbots.

Meta

Εσωτερικές αντιρρήσεις στη Meta

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες εσωτερικές συζητήσεις στην εταιρεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα. Ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά την ένδειξη καταγραφής. Στα σημερινά έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta, μια φωτεινή λυχνία LED ενεργοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης τραβά φωτογραφίες ή βίντεο, ώστε οι γύρω του να γνωρίζουν ότι καταγράφονται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη λυχνία να μην ενεργοποιείται όταν λειτουργούν οι νέες δυνατότητες συνεχούς καταγραφής για τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης. Μια τέτοια επιλογή θα καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολο για όσους βρίσκονται κοντά στον χρήστη να γνωρίζουν πότε καταγράφονται, γεγονός που ενδέχεται να εντείνει τις αντιδράσεις γύρω από την τεχνολογία.

Οι FT αναφέρουν ότι ορισμένες από τις νέες λειτουργίες θα μπορούσαν να προστεθούν ακόμη και στα ήδη διαθέσιμα γυαλιά της Meta μέσω ενημέρωσης λογισμικού, χωρίς να απαιτείται νέο υλικό.

Η Meta φέρεται επίσης να εξετάζει έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των δεδομένων, ώστε να περιορίσει τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αντί να αποθηκεύονται αυτούσιες οι φωτογραφίες ή οι ηχογραφήσεις, η εταιρεία σχεδιάζει να εξάγει μεταδεδομένα από τις εικόνες και τον ήχο, τα οποία θα αποστέλλονται στους διακομιστές της προκειμένου να αναλύονται από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Υποστηρικτές της προσέγγισης αυτής θεωρούν ότι μειώνει τους κινδύνους σε σχέση με την αποθήκευση πλήρους οπτικοακουστικού υλικού.

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των γυαλιών θα μπορούν να αξιοποιηθούν και για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Meta, καθώς η εταιρεία επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στον ανταγωνισμό με εταιρείες όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic.

Η Meta απέφυγε να σχολιάσει τα συγκεκριμένα πρωτότυπα, επισημαίνοντας μόνο ότι η ανάπτυξη των προϊόντων της βασίζεται στην αρχή της ενσωματωμένης προστασίας της ιδιωτικότητας από το στάδιο του σχεδιασμού. Παρέπεμψε επίσης στο ερευνητικό πρόγραμμα Aria, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αξιοποιεί τεχνολογίες που βοηθούν τους χρήστες χωρίς να λειτουργούν όπως οι παραδοσιακές κάμερες.

Ζάκερμπεργκ

Νέες νομικές και ρυθμιστικές προκλήσεις

Η στροφή της Meta προς τα γυαλιά αποτελεί μέρος της ευρύτερης αλλαγής στρατηγικής της. Μετά την περιορισμένη απήχηση του οράματος για το metaverse, η εταιρεία έχει μεταφέρει το βάρος των επενδύσεών της στις φορητές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης. Τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban, που αναπτύσσονται σε συνεργασία με την EssilorLuxottica, έχουν σημειώσει σημαντική εμπορική επιτυχία, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησαν νέες εκδόσεις, ακόμη και με σχέδια που φέρουν την υπογραφή της influencer Κάιλι Τζένερ. Οι πιο προηγμένες εκδόσεις διαθέτουν ήδη μικρή οθόνη που προβάλλει μηνύματα ή βιντεοκλήσεις απευθείας στον φακό.

Η νέα γενιά γυαλιών, ωστόσο, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές νομικές και κανονιστικές προκλήσεις. Ειδικοί στην προστασία προσωπικών δεδομένων προειδοποιούν ότι συσκευές οι οποίες καταγράφουν συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο ενδέχεται να συγκρούονται με τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας, βιομετρικών δεδομένων και υποκλοπών επικοινωνιών. Σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, για παράδειγμα, η ηχογράφηση συνομιλιών χωρίς τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων παραμένει παράνομη.

Νομικοί επισημαίνουν επίσης ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει συσκευές που βρίσκονται διαρκώς σε λειτουργία. Όπως υποστηρίζουν, απαιτείται επικαιροποίηση της νομοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες της νέας γενιάς φορητών συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο αντίστοιχων συζητήσεων. Νωρίτερα φέτος αποκαλύφθηκε ότι εργολάβοι που αξιολογούσαν περιεχόμενο από τα γυαλιά της εταιρείας είχαν εκτεθεί σε ιδιαίτερα ευαίσθητο οπτικό υλικό. Επιπλέον, πρόσφατο δημοσίευμα αποκάλυψε ότι η εταιρεία είχε αναπτύξει σύστημα αναγνώρισης προσώπου για την πλατφόρμα των γυαλιών, το οποίο τελικά δεν κυκλοφόρησε και στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται, η Meta ποντάρει ότι τα έξυπνα γυαλιά θα αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη πλατφόρμα υπολογιστών. Το αν οι καταναλωτές θα αποδεχθούν συσκευές που βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση παρακολούθησης παραμένει, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για το μέλλον της τεχνολογίας.

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