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Σούπερ μάρκετ: Το χρονοδιάγραμμα για τις μειώσεις των τιμών 5% έως 20%

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς με επιστολή της στους συνδέσμους σούπερ μάρκετ και βιομηχανιών θέτει τα ορόσημα και τους στόχους για τις μειώσεις των τιμών

Economy 17.07.2026, 15:42
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Σούπερ μάρκετ: Το χρονοδιάγραμμα για τις μειώσεις των τιμών 5% έως 20%
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Στις ράγες μπαίνει η πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους συνδέσμους εκπροσώπησης των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και των βιομηχανιών με επώνυμα προϊόντα για τις μειώσεις των τιμών σε βασικά τρόφιμα και είδη ευρείας καταναλάλωσης των νοικοκυριών.

Οι μειώσεις τιμών είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης εθνικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και επισφραγίστηκε με τους εκπροσώπους της αγοράς σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στις 29 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η Δέσποινα Τσαγγάρη, Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με επιστολή της προς τους Συνδέσμους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών θέτοντας τους το πλαίσιο συνεργασίας ώστε να επιτευχθούν μειώσεις από 5% έως 20% από τις 31 Αυγούστου 2026.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΕΑ&ΠΚ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Οι προϋποθέσεις για τις μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Με την επιστολή της η Δέσποινα Τσαγγάρη κάνει γνωστές μεταξύ άλλων τις ελάχιστες πρϋποθέσεις των δεσμευτικών προτάσεων για μειώσεις των τιμών αποσαφηνίζοντας ότι η «Εθνική Πρωτοβουλία στηρίζεται στην οικειοθελή, διακριτή και αυτοτελή συμβολή τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι προμηθευτές υποβάλλουν τη μείωση που προτείνουν να εφαρμόσουν στην τιμή τιμοκαταλόγου τους, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορούν να συμβάλουν πρόσθετα και αυτοτελώς στη διαμόρφωση της τελικής μειωμένης τιμής.»

Για να μπορεί μία δεσμευτική πρόταση μείωσης τιμής να θεωρηθεί ουσιαστική, μετρήσιμη και αξιόπιστη, πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Οι προτεινόμενες μειώσεις πρέπει να οδηγούν σε πραγματική μείωση της τιμής ραφιού και όχι να περιορίζονται σε προσωρινές προσφορές, φυλλάδια, εκπτωτικά κουπόνια, προωθητικές ενέργειες ή εμπορικές εκπτώσεις μικρής διάρκειας.
  • Η τιμή αναφοράς να ορίζεται με αντικειμενικό και ελέγξιμο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε τεχνητή αύξηση πριν από την προτεινόμενη μείωση. Ως τιμή αναφοράς προτείνεται να λαμβάνεται η τιμή ραφιού χωρίς προσφορές στις 27.08.2026 για όλα τα προϊόντα.
  • Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, έκπτωση, κουπόνι, φυλλάδιο, πρόγραμμα πιστότητας ή άλλη εμπορική ενέργεια εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμευτικών προτάσεων, θα πρέπει να λειτουργεί επιπλέον της προτεινόμενης μείωσης της τιμής ραφιού και όχι να συμψηφίζεται με αυτήν. Η προτεινόμενη μείωση της τιμής τιμοκαταλόγου πρέπει να αποτυπώνεται σε πραγματική μείωση της τιμής ραφιού του προϊόντος. Οι προωθητικές ενέργειες μπορούν να εφαρμόζονται μόνο πρόσθετα, πάνω στη νέα μειωμένη τιμή, ώστε να μην εμφανίζεται ως μόνιμη αποκλιμάκωση μία προσωρινή εμπορική προσφορά.
  • Οι δεσμευτικές προτάσεις από τους προμηθευτές να υποβάλλονται ανά συγκεκριμένο κωδικό και να περιλαμβάνουν: barcode, περιγραφή προϊόντος, κατηγορία, τρέχουσα τιμή τιμοκαταλόγου με ΦΠΑ, νέα τιμή μετά την προτεινόμενη μείωση με ΦΠΑ, ποσοστό μείωσης, ημερομηνία έναρξης και διάρκεια εφαρμογής.
  • Οι προτεινόμενες μειώσεις πρέπει να αφορούν, πρωτίστως, προϊόντα πραγματικής και ουσιαστικής κατανάλωσης και όχι μόνο προϊόντα χαμηλής κυκλοφορίας, περιφερειακούς κωδικούς, ειδικές σειρές ή προϊόντα που δεν έχουν ουσιαστικό βάρος στο καλάθι του νοικοκυριού. Η καταλληλότητα των προτεινόμενων κωδικών θα αξιολογείται από την ΑΑΕΑ&ΠΚ, με βάση αντικειμενικά στοιχεία αγοράς και, όπου απαιτείται, με αξιοποίηση διαθέσιμων δεδομένων από εταιρείες ερευνών αγοράς ως προς τη βαρύτητα των προϊόντων στις αντίστοιχες κατηγορίες

Σούπερ Μάρκετ

Από τη συνάντηση του ΥΠΑΝ Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους σούπερ μάρκετ και βιομηχανιών για τις μειώσεις των τιμών

Ενδεικτικοί στόχοι για τις μειώσεις τιμών

Στην επιστολή της η κυρία Τσαγγάρη υπογραμμίζει ότι «η συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι ανοικτή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και σε όλους τους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών. Οι κατηγορίες που ακολουθούν αποτελούν κατηγορίες ιδιαίτερης προτεραιότητας για την ΑΑΕΑ&ΠΚ και όχι περιοριστικό κατάλογο συμμετοχής», σημειώνει και συνεχίζει: «Βασική προϋπόθεση είναι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να εντάσσει στις δεσμευτικές προτάσεις της σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας, με προτεινόμενη μείωση της τιμής ραφιού κατ’ ελάχιστον κατά 5%. Δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας, περιφερειακών κωδικών, ειδικών σειρών ή προϊόντων χωρίς ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις.»

Σούπερ μάρκετ

Οι μειώσεις στο PosoKanei

Η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής σημειώνει επίσης ότι θα δημιουργηθεί ειδική, διακριτήενότητα στο PosoKanei, στην οποία θα συγκεντρώνονται τα τυποποιημένα προϊόντα που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Μέσω της ειδικής αυτής ενότητας, ο καταναλωτής θα μπορεί, με μία απλή επιλογή, να βλέπει συγκεντρωτικά τα συμμετέχοντα προϊόντα και να τα αναγνωρίζει εύκολα κατά την αγορά του. Με τον τρόπο αυτό, το PosoKanei θα παρέχει μία ενιαία, γρήγορη και πρακτική εικόνα της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Η ψηφιακή αυτή προβολή θα αποτελεί τον ενιαίο και επίσημο κατάλογο των συμμετεχόντων τυποποιημένων προϊόντων και θα επιτρέπει τη σαφή διάκρισή τους από προσωρινές προσφορές ή άλλες εμπορικές ενέργειες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει επίσης ότι «συμπληρωματικά, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαία και ευδιάκριτη σήμανση στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με κοινό μήνυμα. Η συνημμένη σήμανση θα τοποθετείται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και στους συμμετέχοντες κωδικούς στο ράφι, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αναγνωρίζει άμεσα ποια προϊόντα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία».

Δικλείδες ανταγωνισμού

Σε άλλο σημείο της επιστολής της η Διοικήτρια της Αρχής τονίζει ότι «η διαδικασία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό στους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού, με τρόπο που
αποκλείει κάθε κίνδυνο άμεσου ή έμμεσου συντονισμού μεταξύ επιχειρήσεων και διασφαλίζει την πλήρη αυτονομία των εμπορικών τους αποφάσεων». Μάλιστα για το λόγο αυτό θέτει συγκεκριμένες δικλείδες.

Μεταξύ άλλων είναι:

  • Δεν ζητείται, δεν επιτρέπεται και δεν διευκολύνεται οποιαδήποτε κοινή συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ επιχειρήσεων ως προς τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, εμπορικούς όρους ή άλλη παράμετρο ανταγωνισμού.
  • Κάθε επιχείρηση αποφασίζει αυτοτελώς και ανεξάρτητα εάν θα συμμετάσχει, ποια προϊόντα θα εντάξει και ποιο θα είναι το ύψος της προτεινόμενης μείωσης. Η συμμετοχή ή η εμπορική της απόφαση δεν μπορεί να εξαρτάται από τη στάση ή τη συμπεριφορά άλλης επιχείρησης.
  • Δεν επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών μη δημόσιων ή μελλοντικών πληροφοριών σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, κόστη, όγκους ή αξία πωλήσεων, εμπορικούς όρους, προωθητικά πλάνα, πελάτες ή εμπορική στρατηγική.

Το χρονοδιάγραμμα για τις μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Για την οργάνωση της διαδικασίας προτείνεται από την αρμόδια αρχή το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • 09.07.2026: συνάντηση φορέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης
  • 13.07.2026: ενημέρωση των μελών των συνδέσμων ΕΣΕ, ΣΕΒ, ΣΕΒΤ και ΕΣΒΕΠ για τη διαδικασία,
  • 13.07.2026: ενημέρωση των προμηθευτών από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ,
  • 27.07.2026: υποβολή αναλυτικών δεσμευτικών προτάσεων ανά κωδικό στην ΑΑΕΑ&ΠΚ,
  • 28.07.2026: συνολική αξιολόγηση από την ΑΑΕΑ&ΠΚ των προτεινόμενων κωδικών ως προς τη σημασία τους για
    τον καταναλωτή και την εμπορική τους κυκλοφορία.
  • 29.07.2026: γνωστοποίηση από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των κωδικών που προτείνονται για ένταξη στην πρωτοβουλία, αποκλειστικά προκειμένου κάθε αλυσίδα να εξετάσει αυτοτελώς και ανεξάρτητα τη δυνατότητα πρόσθετης συμβολής στην προτεινόμενη μείωση της τελικής τιμής ραφιού. Η γνωστοποίηση δεν θα περιλαμβάνει μελλοντικές τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, κόστη ή άλλες μη δημόσιες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες επιχειρήσεων.
  • 03.08.2026: ολοκλήρωση της συλλογής των τελικών δεσμευτικών προτάσεων και των ποσοστών προτεινόμενης μείωσης από την ΑΑΕΑ&ΠΚ,
  • 27.08.2026: καταγραφή των τιμών ραφιού που θα αποτελέσουν τις τιμές αναφοράς των συμμετεχόντων κωδικών και οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών προτεινόμενης μείωσης,
  • 31.08.2026: έναρξη εφαρμογής μειώσεων,
  • 31.12.2026: ολοκλήρωση της συνολικής περιόδου εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας.

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