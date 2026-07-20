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Πετρέλαιο: Αλμα της τιμής πάνω από τα 90 δολάρια

Οι νέες εχθροπραξίες έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για ασφαλείς επαρκείς μεταφορές στο πετρέλαιο

Commodities 20.07.2026, 07:16
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Πετρέλαιο: Αλμα της τιμής πάνω από τα 90 δολάρια
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Αλμα πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ συνέχισαν να βομβαρδίζουν για 9η νύχτα το Ιράν.

Το Brent  για παράδοση Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά περίπου 2,77% ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για παράδοση Αυγούστου σκαρφάλωσε σχεδόν 2,4% στα 84,49 δολάρια.

Κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται αφότου ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι ένας τρίτος αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε πρόσφατες επιχειρήσεις, ενώ ανασύρθηκαν μη ταυτοποιημένες σωροί κοντά στο σημείο ιρανικής επίθεσης στην Ιορδανία, από την οποία σκοτώθηκαν προηγουμένως δύο αμερικανοί στρατιώτε, ενώ ένας αγνοούνταν.

«Τα πλήγματα θα συνεχίσουν να υποβαθμίζουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε εμπορικά πλοία και πολιτικό ναυτικό προσωπικό που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο X.

Οι νέες εχθροπραξίες έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές διαδρομές διαμετακόμισης πετρελαίου στον κόσμο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έχει στοχεύσει ιρανικά συστήματα παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας, ναυτικά μέσα, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones στα πλήγματά της.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης πλήξει μονάδες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που συνδέονται με την επίθεση της 17ης Ιουλίου εναντίον Αμερικανικού προσωπικού στην Ιορδανία.

Πρόβλεψη για 105 δολάρια στο πετρέλαιο

Ο David Roche της Quantum Strategy υπογράμμισε σε σημείωμά του τη Δευτέρα ότι η παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου έχει γίνει σημαντικά πιο σφιχτή καθώς οι εξαγωγές του Κόλπου μειώνονται και πάλι. «Με αυτόν τον ρυθμό εξάντλησης, τα αποθέματα πετρελαίου γίνονται σφιχτά τον Σεπτέμβριο και ακόμη και οι ΗΠΑ πιέζονται. Αυτό θα αυξήσει την πίεση TACO στον πρόεδρο Τραμπ. Παραμείνετε αγοραστές στο Brent με στόχο τα 95 έως 105 δολάρια το βαρέλι».

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