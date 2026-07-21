Ασιατικά Χρηματιστήρια: Ανακάμπτουν μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

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Φρένο στο τριήμερο πτωτικό σερί «πάτησαν» τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από το υψηλό ενός μήνα λόγω των προσπαθειών διαμεσολάβησης στη Μέση Ανατολή, και οι επενδυτές προετοιμάστηκαν για εταιρικά κέρδη που θα δοκιμάσουν μια υπό πίεση συναλλαγή τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο άνω του 2% μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις πτώσης. Ο ιαπωνικός Nikkei κέρδισε σχεδόν 3,26%, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI αυξήθηκε κατά 3,56%.

Το πετρέλαιο

Οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, μια κίνηση που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό, εν μέσω αυξημένων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ακόμη και καθώς καταβάλλονται προσπάθειες για την αναβίωση μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από τους μεσολαβητές για 10ήμερη εκεχειρία, με στόχο να ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 0,74% στα 88,56 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές έδωσαν ώθηση στις ελπίδες για μια λύση. Το Brent έφτασε στο υψηλό ενός μήνα στα 91,42 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Νομίζω ότι έχουμε μια πραγματικά περίεργη κατάσταση όπου οι επενδυτές προσπαθούν ακόμα να δουν τα πράγματα με το ποτήρι μισογεμάτο, όπως έχουμε ξαναδεί όλα αυτά πριν από μερικούς μήνες και θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα» εκτιμά ο Nick Twidale, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην ATFX Global στο Σίδνεϊ.

Σημείωσε ότι η ανησυχία πως τα πράγματα θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και η σύγκρουση να κλιμακωθεί σε όλη την περιοχή πρέπει να αυξάνεται. «Νιώθω ότι μπορεί να δούμε έναν καταλύτη που θα αναζωπυρώσει τα πράγματα και μετά θα ξεκινήσουμε τον αγώνα», είπε. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών αυξήθηκαν απότομα, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μειώθηκαν κατά 0,2%, υποδεικνύοντας ένα συγκρατημένο άνοιγμα.

Οι παγκόσμιες μετοχές, με επικεφαλής τους κατασκευαστές τσιπ, έχουν πληγεί από σοβαρή αστάθεια τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις, την αύξηση των κερδών και το κατά πόσον η επένδυση σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποφέρει απτά αποτελέσματα.