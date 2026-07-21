ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα για την ενέργεια

Πιερρακάκης: «Χρηματοδοτήσεις 23 δισ. για έργα σε όλη την Ελλάδα»

Για τον ρόλο που θα παίξει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 στην οικονομία μίλησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης – Τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικότητας και αξιοποίησης όλων των πόρων