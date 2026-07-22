 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb πολλαπλασιάζουν τα προϋπάρχοντα προβλήματα των προορισμών: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, ελλειπή δεδομένα και κατακερματισμένη διακυβέρνηση

Τουρισμός 22.07.2026, 21:44
Σχολιάστε
Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια
Επιμέλεια Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πολλούς προορισμούς, όταν ο τουρισμός αρχίζει να προκαλεί ενόχληση, η δημόσια συζήτηση εντοπίζει γρήγορα έναν αναγνωρίσιμο ένοχο: το Airbnb.

Η πλατφόρμα (και, γενικά, οι βραχυπρόθεσμες τουριστικές ενοικιάσεις) βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου μέρους της δυσαρέσκειας, επειδή είναι ορατή, επειδή επηρεάζει τη στέγαση και επειδή μεταμορφώνει γειτονιές που στο παρελθόν δεν είχαν τουριστικό χαρακτήρα.

Δεν πρόκειται για ασήμαντο ζήτημα.

Η Eurostat εκτιμά ότι, το 2025, 951,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις κρατήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των μεγάλων πλατφορμών βραχυπρόθεσμης διαμονής. Έχουμε επίσης διαπιστώσει πώς αυτά τα καταλύματα μπορούν να συμβάλουν στην πίεση στην αγορά κατοικιών, στην αύξηση των τιμών και στον υπερτουρισμό των αστικών κέντρων.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στη Βαρκελώνη, τη Βενετία ή την Αθήνα. Αναδύεται επίσης και εκτός των μεγάλων παραδοσιακών τουριστικών διαδρομών.

Όλο και περισσότερο, η επέκταση του Airbnb έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τον εξευγενισμό (gentrification) των γειτονιών των πόλεων, μεταμορφώνοντας ολόκληρες περιοχές σε πεδία τουριστικής εκμετάλλευσης.

Με τη σειρά της, η μαζική μετατροπή κατοικιών σε βραχυχρόνια καταλύματα περιορίζει τη διαθεσιμότητα σπιτιών για τους μόνιμους κατοίκους, αυξάνει τα ενοίκια και ενισχύει την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Παράλληλα, η άνοδος του τουρισμού αλλάζει τον χαρακτήρα των περιοχών, καθώς παραδοσιακές γειτονιές αντικαθιστούν σταδιακά τις καθημερινές τους λειτουργίες με υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε επισκέπτες.

Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος αστικός μετασχηματισμός, όπου η κατοικία αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν και λιγότερο ως κοινωνικό δικαίωμα, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξανόμενο κόστος ζωής και τον κίνδυνο εκτοπισμού από τις ίδιες τους τις γειτονιές.

JUSTIN LANE, EPA

Πλακάτ εναντίον της λειτουργίας της Airbnb στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Δημαρχείο, πριν από ακρόαση σχετικά με το θέμα της Airbnb στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 20 Ιανουαρίου 2015

Μέρος του προβλήματος (αλλά όχι το σύνολο)

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Airbnb αποτελεί μέρος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο του προβλήματος, υποστηρίζει ο Χουάν Ιγνάσιο Πουλίντο Φερνάντες, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation, το να κατηγορούμε μόνο τις πλατφόρμες είναι πολιτικά σαφές, αλλά αδύναμο όσον αφορά την ανάλυση.

Μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε έναν συγκεκριμένο παράγοντα, να τον ρυθμίσουμε (μερικές φορές αργά, μερικές φορές ανεπαρκώς) και να δώσουμε την εντύπωση ότι λαμβάνονται μέτρα.

Ωστόσο, πολλές από τις τρέχουσες συγκρούσεις σε καθιερωμένους και αναδυόμενους προορισμούς πηγάζουν από ένα βαθύτερο ζήτημα: εδώ και χρόνια, ο τουρισμός αντιμετωπίζεται σαν να ήταν απλώς προώθηση, και όχι ως εδαφική δημόσια πολιτική.

Ο τουρισμός δεν καταλαμβάνει κενό χώρο. Χρησιμοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά, τη στέγαση, τις μεταφορές, το νερό, τα απόβλητα, τους φυσικούς πόρους, το εμπόριο, τον δημόσιο χώρο και την κοινωνική ανοχή.

Όταν αυτές οι ροές αυξάνονται ταχύτερα από τη θεσμική ικανότητα διαχείρισής τους, προκύπτουν εξωτερικές επιπτώσεις: κυκλοφοριακή συμφόρηση, θόρυβος, αυξημένο κόστος στέγασης, απώλεια τοπικών επιχειρήσεων, κορεσμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, εργασιακή ανασφάλεια και δυσαρέσκεια των κατοίκων της γειτονιάς.

Η «τουριστοφοβία» σπάνια προκύπτει από τον τουρισμό αφηρημένα. Συνήθως πηγάζει από την συνειδητοποίηση ότι τα οφέλη ιδιωτικοποιούνται, ενώ τα κόστη κοινωνικοποιούνται.

Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη

Η παγκόσμια ανάπτυξη του τουρισμού ενισχύει αυτή την εκτίμηση.

Ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι το 2025 θα καταγραφούν 1,523 δισεκατομμύρια αφίξεις τουριστών διεθνώς, ξεπερνώντας τα προ-πανδημικά επίπεδα. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν ο τουρισμός θα αναπτυχθεί, αλλά υπό ποιους κανόνες, με ποια όρια και για ποιον.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι ο τομέας χρειάζεται συντονισμένες, προνοητικές και τεκμηριωμένες πολιτικές για να γίνει πιο ανθεκτικός, βιώσιμος και χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτό είναι που λείπει από πολλούς προορισμούς: πολλή προώθηση, λίγος σχεδιασμός· πολλοί φορείς που προωθούν τον προορισμό, λίγοι που τον διαχειρίζονται.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται επειδή ο τουρισμός δεν λειτουργεί ως ενιαία οργάνωση, αλλά ως δίκτυο φορέων με διαφορετικά συμφέροντα, αρμοδιότητες και στόχους.

Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ξεναγοί, καταστήματα, εστιατόρια, πλατφόρμες, κυβερνητικές υπηρεσίες, κάτοικοι, επενδυτές ακινήτων, φορείς πολιτισμού και εταιρείες μεταφορών λειτουργούν όλοι σύμφωνα με διαφορετικές λογικές.

Χωρίς σαφή διακυβέρνηση, κάθε φορέας μεγιστοποιεί το δικό του συμφέρον.

Από οικονομική άποψη, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη: όταν ένας κοινός πόρος (ελκυστικότητα, δημόσιος χώρος, ζωή της γειτονιάς) αξιοποιείται χωρίς συντονισμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αναποτελεσματικό, ακόμη και αν κάθε μεμονωμένη απόφαση φαίνεται ορθολογική.

Αυτός ο κατακερματισμός εκτείνεται πέρα από τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους· είναι επίσης συνηθισμένος μεταξύ των ίδιων των θεσμικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για τον τουρισμό.

Ειδικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός προορισμού, οι διοικήσεις, οι φορείς προώθησης και άλλοι ενδιαφερόμενοι συχνά σχεδιάζουν, παράγουν πληροφορίες και προωθούν πρωτοβουλίες ανεξάρτητα, ανταποκρινόμενοι στους δικούς τους στόχους και όχι σε μια κοινή στρατηγική.

Το αποτέλεσμα είναι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, διάσπαρτοι πόροι και αποφάσεις που μειώνουν την ικανότητα του προορισμού να ενεργεί συντονισμένα και να δημιουργεί συλλογική αξία.

Ένα μεγάλο πλήθος τουριστών επισκέπτεται τον Ναό του Παρθενώνα στην Ακρόπολη τον Ιούλιο του 2023. Φωτογραφία: Άγγελος Τζορτζίνης/picture alliance μέσω Getty Images

Προς ένα νέο μοντέλο

Επομένως, η συζήτηση δεν πρέπει να διαμορφώνεται ως «Airbnb ναι, Airbnb όχι», αλλά μάλλον ως «τι είδους μοντέλο προορισμού θέλουμε και ποια εργαλεία θα το καταστήσουν βιώσιμο;»

Η ρύθμιση των τουριστικών ενοικιάσεων είναι απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει έναν κανονισμό για τη βελτίωση της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

Ωστόσο, η ρύθμιση μιας πλατφόρμας δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον προορισμό.

Αυτό που απαιτείται σύμφωνα με τον Φερνάντες, είναι η οριοθέτηση τουριστικών ζωνών, όρια χωρητικότητας όπου κρίνεται σκόπιμο, διαχείριση ροών, ειδική φορολογία, προστασία των κατοικιών, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και συντονισμός μεταξύ τουρισμού, πολεοδομίας, κινητικότητας, πολιτισμού, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Υπάρχει επίσης έλλειψη επαγγελματισμού. Η διαχείριση των τουριστικών προορισμών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη διαίσθηση, την πολιτική βούληση ή τις επικοινωνιακές εκστρατείες.

Απαιτεί επαγγελματίες ικανούς να ερμηνεύουν δεδομένα, να διαπραγματεύονται με ιδιωτικούς φορείς, να σχεδιάζουν δείκτες, να αξιολογούν επιπτώσεις, να προβλέπουν συγκρούσεις και να μεταφράζουν την τουριστική στρατηγική σε αποφάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η έρευνα σχετικά με τον υπερτουρισμό έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι δεν υπάρχουν καθολικές λύσεις και ότι η διαχείριση πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο. Χωρίς ισχυρές τεχνικές ομάδες, οι προορισμοί αντιδρούν μόνο αφού η σύγκρουση έχει ήδη ξεσπάσει.

Τουριστικοί δείκτες

Ένα άλλο λάθος είναι η συνέχιση της μέτρησης της επιτυχίας του τουρισμού με βάση τον όγκο: περισσότεροι επισκέπτες, περισσότερες διανυκτερεύσεις, περισσότερες συνολικές δαπάνες.

Αυτοί οι δείκτες είναι χρήσιμοι, αλλά ανεπαρκείς.

Ένας προορισμός μπορεί να παρουσιάζει αύξηση στις αφίξεις, ενώ ταυτόχρονα να φτωχαίνει η τοπική ζωή.

Μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά πληρότητας, ενώ ταυτόχρονα να επιδεινώνεται η ζωή της κοινότητας.

Το νέο διεθνές στατιστικό πλαίσιο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού και πρόσφατες εργασίες σχετικά με τοπικούς δείκτες υποδεικνύουν τη μέτρηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων με ολοκληρωμένο τρόπο και σε εδαφική κλίμακα, και προτείνουν τη ρητή ενσωμάτωση της ευημερίας των κατοίκων στο επίκεντρο των τουριστικών πολιτικών.

Ακτιβιστές που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό διοργανώνουν διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, καθώς η οργή αυξάνεται στη νότια Ευρώπη (Getty Images)

Τουρισμός που δημιουργεί αξία

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb δεν είναι αβλαβείς στους προορισμούς όπου λειτουργούν, αλλά δεν αποτελούν ούτε την πλήρη εξήγηση.

Πολλαπλασιάζουν προϋπάρχουσες εντάσεις: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, εξάρτηση από την ανάπτυξη, έλλειψη δεδομένων και κατακερματισμένη διακυβέρνηση.

Η κύρια θεμελιώδης αλλαγή θα είναι η μετάβαση από τον τουρισμό ως μέσο καταμέτρησης στον τουρισμό ως μέσο δημιουργίας αξίας:

  • Εδαφική αξία, διότι αναβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά, διαφοροποιεί την οικονομία, ενισχύει την ταυτότητα και κατανέμει ευκαιρίες.
  • Κοινωνική αξία, διότι δημιουργεί αξιοπρεπή απασχόληση, σέβεται τη στέγαση, βελτιώνει τις υπηρεσίες και δεν εκδιώκει όσους καθιστούν τον τόπο κατοικήσιμο.
  • Δημόσια αξία, επειδή τα έσοδα από τον τουρισμό συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των δαπανών που ο ίδιος ο τουρισμός δημιουργεί.

Η περιορισμένη συζήτηση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα ισοδυναμεί με τη θεραπεία του συμπτώματος, αφήνοντας την ασθένεια ανέγγιχτη.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά πόσους, πού, πότε, υπό ποιες συνθήκες και με ποια απόδοση για την τοπική κοινότητα.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σχέδιο για παράταση των αφορολόγητων ενοικίων - Ποιους αφορά
Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί: Αναβίωση ή μια νέα ευκαιρία για εκτός σχεδίου δόμηση;
Ακίνητα

Αναβίωση χωριών ή νέο κύμα δόμησης; Τι αλλάζει με το σχέδιο του ΥΠΕΝ
Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια
Τουρισμός

Στεγαστική κρίση και υπερτουρισμός: Σύμπτωμα και όχι ασθένει η βραχυχρόνια μίσθωση
Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά
ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Economy

Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων
Ανακαινίζω: Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]
Ακίνητα

«Λίφτινγκ» στο Ανακαινίζω - Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

Δημήτρης Σταμούλης
Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026
World

Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Τράπεζα

Δημήτρης Σταμούλης
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος

Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Επιστροφή στα… συνδικάτα φέρνει η εισαγωγή της ΑΙ στις επιχειρήσεις
World

Η ΑΙ δίνει ώθηση στα... συνδικάτα στον κλάδο τεχνολογίας

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας εντάσσονται όλο και περισσότερο σε συνδικάτα, ενισχύοντας την εργατική πλευρά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντίνος Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ElvalHalcor
Business

Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου για την ElvalHalcor

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός πρόεδρος της ElvalHalcor διαβεβαίωσε τους επενδυτές για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Τουρισμός
Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σχέδιο για παράταση των αφορολόγητων ενοικίων - Ποιους αφορά

Στόχος και η διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια
Τουρισμός

Στεγαστική κρίση και υπερτουρισμός: Σύμπτωμα και όχι ασθένει η βραχυχρόνια μίσθωση

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb πολλαπλασιάζουν τα προϋπάρχοντα προβλήματα των προορισμών: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, ελλειπή δεδομένα και κατακερματισμένη διακυβέρνηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Εκκίνηση ενός νέου κεφαλαίου στο Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά για τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Economy

Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,160 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

Ανακαινίζω: Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]
Ακίνητα

«Λίφτινγκ» στο Ανακαινίζω - Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]

Αλλάζουν τα όρια για το «Ανακαινίζω» - Ποια σπίτια εντάσσονται

Κωστής Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα
Economy

Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα

«Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, το οποίο θα δούμε σε πρώτη φάση διότι δεν επηρεάζει μόνο το κόστος κίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης

ΕΑΣΕ: Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα λένε οι CEOs – Tι βλέπουν για ΑΙ και επιτόκια
Economy

Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα - «Game changer» η AI

Τι αναφέρουν οι CEOs για την πορεία της οικονομίας σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΣΕ - Πώς θα επηρεάσει μια πιθανή άνοδος των επιτοκίων

Latest News
AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Άντλησε 650 εκατ. από την ΑΜΚ
Business

AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών - Άντλησε 650 εκατ. από την ΑΜΚ

Η AKTOR αποφάσισε στις 22 Ιουλίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ

Ερυθρά Θάλασσα: Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα
Επικαιρότητα

Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Λίγο μετά τις 11 το πρωί οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μάθουν τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και πάλι το Ιράν
Κόσμος

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και πάλι το Ιράν

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν για 12η συνεχόμενη νύχτα το Ιράν – Δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες – Οι Χούθι επιτέθηκαν σε τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας

Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025
Business

Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης

H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready meals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σχέδιο για παράταση των αφορολόγητων ενοικίων - Ποιους αφορά

Στόχος και η διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Περί κουλτούρας της καινοτομίας και ανάπτυξης
Opinion

Ο «εχθρός» της καινοτομίας

Όταν οι πολιτικοί αδυνατούν να δουν πιο μακρυά από την ρουτίνα, προκαλούν κρίσεις που ενδέχεται να είναι καταλυτικές για την ίδια τη ζωή

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος

Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί: Αναβίωση ή μια νέα ευκαιρία για εκτός σχεδίου δόμηση;
Ακίνητα

Αναβίωση χωριών ή νέο κύμα δόμησης; Τι αλλάζει με το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Στη Βουλή το σχέδιο του ΥΠΕΝ για ιδιωτική πολεοδόμηση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών αλλά και όμορων εκτός σχεδίου εκτάσεων

Μάχη Τράτσα
Το ταμπλό… μίλησε, ο Μεγάλου έβαλε την… τήβεννο, η αλλαγή σελίδας στα ΕΛΤΑ, ο ΑΔΜΗΕ βάζει τις Κυκλάδες στην πρίζα και ο Θεοδωρικάκος «πιλοτάρει» Airbus
Inside Stories

Το ταμπλό… μίλησε, ο Μεγάλου έβαλε την… τήβεννο, η αλλαγή σελίδας στα ΕΛΤΑ, ο ΑΔΜΗΕ βάζει τις Κυκλάδες στην πρίζα και ο Θεοδωρικάκος «πιλοτάρει» Airbus

Σε... αναζήτηση καταλύτη

Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ορμούζ: Η σκοτεινή πύλη που προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία
Experts

H σκοτεινή πύλη του Ορμούζ

Η ρίζα της νέας σύγκρουσης έγκειται πλέον στο ίδιο το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου

Λυκούργος Λιακάκος
Crypto στην Ελλάδα: Οι τρεις πρώτες άδειες και το ευρωπαϊκό διαβατήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νέο τοπίο στα crypto: Οι 3 άδειες και το ευρωπαϊκό διαβατήριο

Οι πρώτες άδειες ανοίγουν την αγορά των crypto στην Ελλάδα – Πώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός και το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Γιώργος Μανέττας
Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
E65: Εγκαίνια για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον «Ε65» - Η στρατηγική σημασία του οδικού άξονα

Τα τελευταία 46 χλμ. του «Ε65» παραδίδονται στην κυκλοφορία - Ποιος είναι ο αυτοκινητόδρομος των 182,1 χλμ. - Ο 3ος κάθετος οδικός άξονας της χώρας

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies