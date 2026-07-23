Γερμανικά ομόλογα: Σε υψηλό 15ετίας εκτοξεύτηκε η απόδοση του 10ετούς

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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 χρόνων εκτοξεύτηκαν οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας και οι αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό τροφοδότησαν τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων ενόψει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .

Το κόστος δανεισμού του 10ετούς γερμανικού δημοσίου αυξήθηκε έως και τρεις μονάδες βάσης στο 3,21%.

Παρά την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, η ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο στο 2,25% στη σημερινή συνεδρίαση, κερδίζοντας χρόνο για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ανανεωμένης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ταυτόχρονα, μια «αιφνιδιαστική αύξηση δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως» είπε στο Bloomberg ο Francesco Pesole, στρατηγικός αναλυτής της ING Groep NV.

Με το βλέμμα στην ΕΚΤ

«Η εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη με ταχύτερο ρυθμό από τις τιμές του πετρελαίου θα πρέπει να διατηρήσουν τις φωνές των «γερακιών» κυρίαρχες στο διοικητικό συμβούλιο» πρόσθεσε.

Το αργό πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έκλεισαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 αυτή την εβδομάδα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκε αυτόν τον μήνα.

«Τα ευρωπαϊκά και βρετανικά επιτόκια έχουν σε μεγάλο βαθμό επιστρέψει στο εμπόριο με αργό πετρέλαιο.» εξηγεί o Skylar Montgomery Koning, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg.

«Η συσχέτιση, φυσικά, δεν είναι η ίδια με το βήτα. Οι αρχικές αποδόσεις έχουν αποδειχθεί σχετικά άκαμπτες καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει, πράγμα που σημαίνει ότι το μέγεθος των κινήσεων ήταν μικρότερο από ό,τι κατά τη διάρκεια του ράλι του Μαΐου. Ακόμα κι έτσι, αν το πετρέλαιο συνεχίσει να ανεβαίνει, το μήνυμα από τις συσχετίσεις είναι σαφές: η υψηλότερη τιμή του αργού πετρελαίου αποτελεί για άλλη μια φορά εμπόδιο τόσο για τα ομόλογα όσο και για τις μετοχές.»

Οι αυξημένες εντάσεις οδήγησαν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να απευθύνουν προειδοποιήσεις. «Η εξέλιξη των τιμών της ενέργειας είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό των μελλοντικών προοπτικών του πληθωρισμού» είπε ο Joachim Nagel της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα. «Η νομισματική πολιτική θα διατηρήσει την επαγρύπνησή της».

Τα βρετανικά ομόλογα έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις από την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αφήνοντας τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων στο 5,07%, λίγο κάτω από το υψηλό 18ετών που επιτεύχθηκε τον Μάιο.

Οι traders στοιχηματίζουν επίσης ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο δύο φορές στο 4,25% μέχρι το τέλος του έτους και για τρίτη φορά στο 4,5% μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.