Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ

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Στα γνωστά πυροσβεστικά και με ημερομηνία λήξης μέτρα προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να μετριάσει το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε χθες 21 Ιουλίου την λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και με προτεραιότητα στο πετρέλαιο κίνησης.

Το ράλι των τιμών στα καύσιμα

Η επιδείνωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή με την ανταλλαγή πυρών και απειλών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν έχει πυροδοτήσει νέο ντόμινο αυξήσεων στις διεθνείς αγορές πετρελαίου αλλά και στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων. Το πετρέλαιο Μπρεντ κινείται στην περιοχή των 94 με 95 δολάρια το βαρέλι σημαδεύοντας… πια τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στην ελληνική αγορά μέσα σε 7 ημέρες το πετρέλαιο κίνησης έχει ανατιμηθεί κατά 0,103 ευρώ το λίτρο έχοντας αναρριχηθεί στα 1,966 ευρώ από 1,863 ευρώ το λίτρο στις 14 Ιουλίου. Τότε τα διυλιστήρια ξεκίνησαν την επιδότηση στα καύσιμα, δαπανώντας 40 εκατ. ευρώ. Χωρίς την παρέμβαση των διυλιστηρίων με την παροχή έκπτωσης 0,05 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 0,10 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη οι τιμές θα είχαν εκτοξευτεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ είναι πλέον θέμα ημερών να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως και της βενζίνης, η οποία σήμερα είναι στα 1,982 ευρώ ανά λίτρο (μέση πανελλαδική τιμή).

Οι επιδοτήσεις αυτές βέβαια δεν αρκούν για να απορροφήσουν όλη την επιβάρυνση των τιμών καθώς οι τιμές του Platts αυξάνονται με μεγαλύτερους ρυθμούς.

Η επιστροφή της επιδότησης στο ντίζελ

Σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναμένεται να λάβει αποφάσεις προς το τέλος του Ιουλίου. Και οι όποιες παρεμβάσεις θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου και σίγουρα για έναν μήνα.

Καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση των επιδοτήσεων θα παίξει η τιμή του Μπρεντ και συγκεκριμένα αν αυτή σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Πηγές αναφέρουν ότι κλειδωμένο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ στην αντλία.

Θα συνεκτιμηθεί βέβαια και το αποτέλεσμα της έκπτωσης που δίνουν τα διυλιστήρια και θα την διατηρήσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι το δίμηνο Απριλίου – Μαίου η κυβέρνηση είχε επιδοτήσει με 0,20 ευρώ ανά λίτρο. Το κόστος της παρέμβασης ανήλθε στα 106 εκατ. ευρώ. Το σενάριο θέλει την κυβέρνηση να μην προχωρεί, αυτή τη φορά, σε ισόποση επιδότηση καθώς τρέχει ήδη κι εκείνη των διυλιστηρίων. Άρα δεν αποκλείεται η επιδότηση να είναι της τάξης των 0,15 ευρώ ανά λίτρο.

Το ντίζελ κίνησης προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση καθώς η αύξηση του ανάβει νέα φωτιά… στον πληθωρισμό και το κόστος παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το Fuel Pass

Πέραν αυτού στο τραπέζι βρίσκεται και το μέτρο του Fuel Pass. Το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου είχε κοστίζει 130 εκατ. ευρώ.

Και σε αυτήν την περίπτωση θα συνεκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης των διυλιστηρίων, ενώ η όποια επιχορήγηση αποφασιστεί θα λάβει υπόψη της και αυτή των διυλιστηρίων.

Τα ακτοπλοϊκά και τα λιπάσματα

Η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι και το μέτρο στήριξης των ακτοπλοϊκών εισητηρίων με την αποζημίωση για την παροχή των υποχρεωτικών εκπτώσεων. Το μέτρο αυτό είχε κοστίσει 56 εκατ. ευρώ.

Επιπροσθέτως εξετάζεται και η επιδότηση μέρους της αξίας των λιπασμάτων επιδιώκοντας να αποφύγει πρόσθετη επιβάρυνση του αγροτικού κόστους. Το κόστος της παρέμβασης ήταν στα 15 εκατ. ευρώ.

Οι έμμεσοι φόροι στα καύσιμα

Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, θα αποφύγει τη μείωση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι μία τέτοια κίνηση θα διέχεε περισσότερα οφέλη στην κοινωνία και στο επιχειρείν.

Η κυβέρνηση, όπως έχει επικριθεί από την αντιπολίτευση και φορείς της αγοράς, επιλέγει τη λήψη των μέτρων των επιδοτήσεων προκειμένου να εξυπηρετήσει επικοινωνιακούς και μικροκομματικούς σκοπούς.