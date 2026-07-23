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Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια – πίνακες για όλα τα τμήματα

Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας

Κοινωνία 23.07.2026, 11:56
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Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια – πίνακες για όλα τα τμήματα
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Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://results.it.minedu.gov.gr   πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επίσης, οι υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Α1. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,  την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για Τμήματα και Σχολές των Πανεπιστημίων, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Αν. Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iii) εσπερινού Γενικού Λυκείου, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iv) εσπερινού ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Α2. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν και αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2026, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2025 ή το 2024:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Αν. Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Δίνονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία. Επίσης, δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2026 και 2025, για τις κατηγορίες υποψηφίων, όπου οι βάσεις εισαγωγής είναι αναλογικά συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ετών, καθώς και τα στατιστικά προτιμήσεων τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτηθούν στα Λύκεια. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Δείτε τον Συγκριτικό Πίνακα Βάσεων για τα ΓΕΛ

Δείτε τον Συγκριτικό Πίνακα Βάσεων για τα ΕΠΑΛ

Πόσοι εισήχθησαν στα ΑΕΙ

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.  Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των σοβαρών παθήσεων (5%)  μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr  εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας έλαβαν μέρος και στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ θα πληροφορηθούν ξεχωριστά για τα αποτελέσματα τους κάνοντας χρήση του αντίστοιχου κωδικού υποψηφίου (κωδικός πανελλαδικών εξετάσεων/κωδικός υποψηφίου σοβαρών παθήσεων).

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, έλαβαν μέρος 2.938 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 2.466. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ.

Η διαδικασία επιλογής αφορά αποφοίτους του 2026 ή παλαιότερους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου σε κάθε προσφερόμενη ειδικότητα σε κάθε Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. για την κάθε κατηγορία υποψηφίων (γενική/ειδική). Απεστάλησαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Υγείας, στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, ώστε να υποστηριχθεί από τις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Κ. η διαδικασία των εγγραφών. Σε ό,τι αφορά τις Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έχει προετοιμαστεί η διαδικασία καταχώρισης και παρακολούθησης των εγγραφών των επιτυχόντων μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ. Η προθεσμία εγγραφών για τις Σ.Α.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. είναι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών εξετάσεων και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό εξετάσεων κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό φέτος ανήλθε σε 20.909, εκ των οποίων 19.452 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2025-2026, ενώ 1.457 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 125 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.784 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 14.225. Πιο συγκεκριμένα, οι 14.100 είναι επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 125 στην ειδική κατηγορία.

Τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) για τους επιτυχόντες στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ οι αντίστοιχες πληροφορίες εγγραφής για τις Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας των άλλων Υπουργείων θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από τα Υπουργεία αυτά.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων (https://diek.it.minedu.gov.gr/site/index) από την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 π.μ. μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: in.gr

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Η συμφωνία της Metlen προβλέπει τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο, και σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας

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