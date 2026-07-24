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Magnificent 7: Χάθηκαν 797 δισ. δολάρια από το ταμπλό

Η Magnificent 7 από τα υψηλά στα τέλη Μάιου έχει διαγράψει χρηματιστηριακή αξία 2 τρισ. δολαρίων

Wall Street 24.07.2026, 12:12
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Magnificent 7: Χάθηκαν 797 δισ. δολάρια από το ταμπλό
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Τη μεγαλύτερη ημερήσια βουτιά από την κρίση δασμών τον Απρίλιο του 2025 κατέγραψαν χθες Πέμπτη οι τεχνολογικοί γίγαντες της ομάδας Magnificent Seven. Ο δείκτης του ομίλου υποχώρησε κατά 4,8% ενώ το sell off των μετοχών είχε ως αποτέλεσμα να σβηστεί από το ταμπλό της Wall Street κεφαλαιοποίηση 797 δισ. δολάρια ή λίγο περισσότερο από το ΑΕΠ της Σουηδίας !

Οι επενδυτές ανησυχούν για τα τεράστια κεφάλαια που δαπανούν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενώ η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο που εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου δημιουργεί δυσοίωνες προοπτικές για το μακροοικονομικό περιβάλλον

Το έναυσμα δόθηκε από τα οικονομικά αποτελέσματα των Alphabet και Tesla που ανακοινώθηκαν μετά το κουδούνι της Τετάρτης, τα οποία τρόμαξαν τους επενδυτές και δημιούργησαν αμφιβολίες για την ανθεκτικότητα του trading της Τεχνητής Νοημοσύνης που τροφοδοτεί την χρηματιστηριακή αγορά για περισσότερα από τρία χρόνια.

Η Alphabet αύξησε την πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες έως και 205 δισ. δολάρια φέτος. Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε στους επενδυτές ότι το 2026 θα είναι «μια τεράστια χρονιά κεφαλαιουχικών δαπανών», αφού ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε κέρδη που ήταν πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

«Το πραγματικό πρόβλημα είναι το ποσό των δαπανών που πραγματοποιούνται» εξηγεί στο Bloomberg ο Ken Mahoney, διευθύνων σύμβουλος της Mahoney Asset Management. «Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η απόδοση της επένδυσης».

Το μακροοικονομικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τιμών του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος με το Ιράν, αυξάνει την πίεση σε αυτές τις μετοχές πρόσθεσε. «Είναι η τέλεια καταιγίδα» συμπληρώνει.

Ο δείκτης Mag 7 έχει πλέον μειωθεί κατά 11% από το ρεκόρ που είχε επιτευχθεί στα τέλη Μαΐου, σβήνοντας 2 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Μικρότερες απώλειες για την Apple

Ενώ όλα τα μέλη της «Magnificent Seven» κατέγραψαν απώλειες, η Apple  παρουσίασε τη μικρότερη πτώση. Η κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός της ξέφρενης δαπανητικής έκρηξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που οι επενδυτές έχουν επιβραβεύσει τον τελευταίο καιρό. Οι μετοχές της έχουν σημειώσει άνοδο 11% αυτό το μήνα και 18% φέτος.

Όσον αφορά τον υπόλοιπο όμιλο, οι κίνδυνοι που οδηγούν στις πωλήσεις είναι πραγματικοί και αποτελούν κάτι που οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν στενά. Για χρόνια, η Wall Street επευφημούσε τα μεγάλα σχέδια δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας τις μετοχές σε ραγδαία άνοδο μετά από κάθε νέα ανακοίνωση. Αυτό το κλίμα έχει αντιστραφεί, και πλέον οι μετοχές τιμωρούνται αν οι εν λόγω δαπάνες δεν αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

«Αυτές οι εταιρείες είχαν κάποτε τους πιο υγιείς ισολογισμούς στην ιστορία του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, ενώ τώρα είναι βαρυφορτωμένες με περιουσιακά στοιχεία και υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την απόδοση της επένδυσης (ROI)», δήλωσε ο Lemire, αναφερόμενος στην απόδοση της επένδυσης των εταιρειών. «Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές πρέπει να τις αντιμετωπίζουν, και αυτό πριν ακόμη αναφερθούμε στην έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις ακριβείς δανειακές υποχρεώσεις τους για τα επόμενα χρόνια.»

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