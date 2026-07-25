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AI for Good Global Commission: Νέα διεθνής πρωτοβουλία για υπεύθυνη και δίκαιη AI

Περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι ηγέτες ενώνουν δυνάμεις για να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλίσουν ότι η AI θα ωφελήσει όλους

Tεχνητή νοημοσύνη 25.07.2026, 14:46
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AI for Good Global Commission: Νέα διεθνής πρωτοβουλία για υπεύθυνη και δίκαιη AI
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Μια νέα διεθνής πρωτοβουλία με στόχο να βάλει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της κοινωνίας παρουσιάστηκε από τη Ρουάντα, τη Salesforce και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, με περισσότερους από 40 παγκόσμιους ηγέτες να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Η AI for Good Global Commission φιλοδοξεί να θέσει πρακτικές κατευθύνσεις για την υπεύθυνη ανάπτυξη της AI, με αιχμή την εμπιστοσύνη, την ψηφιακή ένταξη και τη μείωση των ανισοτήτων.

Η σύσταση της AI for Good Global Commission ανακοινώθηκε από κοινού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ρουάντα, Paul Kagame, τον Marc Benioff της Salesforce και τη Γενική Γραμματέα της ITU, Doreen Bogdan-Martin. Η Επιτροπή συγκεντρώνει περισσότερα από 40 ιδρυτικά μέλη, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου της AI και επικεφαλής υπηρεσιών του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα συνδέει την τεχνολογική καινοτομία με την κοινωνική και αναπτυξιακή ευθύνη.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να γεφυρώσει διαφορετικά επίπεδα εξουσίας και εμπειρίας, από τους παρόχους τεχνολογίας μέχρι τους φορείς πολιτικής και τις κοινότητες. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη υπεύθυνων εφαρμογών AI σε όλους τους τομείς και πέρα από τα εθνικά σύνορα, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών.

Το ψηφιακό χάσμα

Κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ότι η ΑΙ δεν μπορεί να αποδώσει κοινωνικά οφέλη αν πρώτα δεν αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα. Περισσότεροι από 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτός διαδικτύου, άρα αποκλεισμένοι από τις δυνατότητες που προσφέρει η AI. Η Επιτροπή θεωρεί ότι χωρίς ευρύτερη πρόσβαση στη συνδεσιμότητα και στα ψηφιακά εργαλεία, η Τεχνητή Νοημοσύνη κινδυνεύει να διευρύνει αντί να περιορίσει τις ανισότητες.

Η λογική αυτή συνδέει την AI με την ευρύτερη συζήτηση για την ψηφιακή ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, η νέα Επιτροπή επιχειρεί να μετακινήσει τη συζήτηση από το ερώτημα του «τι μπορεί να κάνει η AI» στο «ποιος τελικά έχει πρόσβαση σε αυτήν και ποιος ωφελείται».

Οι θέσεις των ηγετών

Ο Marc Benioff υπογράμμισε ότι η υπόσχεση της AI δεν αφορά μόνο τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και την εμπιστοσύνη, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο της συλλογικής επιτυχίας. Από την πλευρά του, ο Paul Kagame τόνισε ότι η τεχνολογία οφείλει να αποτελεί δύναμη για το καλό και ότι η διεθνής κοινότητα έχει ευθύνη να τη χρησιμοποιεί ανάλογα. Ο Kagame κάλεσε σε κοινή δράση για τη μείωση της ανισότητας και την αύξηση του αριθμού των πολιτών που μπορούν να επωφεληθούν από τα οφέλη της AI.

Η Doreen Bogdan-Martin σημείωσε ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί μόνος του να θέσει την AI στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Όπως είπε, απαιτείται συλλογική ηγεσία και συνδυασμένη τεχνογνωσία από όλους τους τομείς για να διασφαλιστεί ότι η AI θα ωφελήσει κάθε άνθρωπο, παντού. Οι τοποθετήσεις αυτές δείχνουν ότι η πρωτοβουλία δεν αντιμετωπίζει την AI ως στενά τεχνολογικό ζήτημα, αλλά ως παγκόσμιο πεδίο πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης.

Από την Ευρυζωνικότητα στην AI

Η νέα Επιτροπή βασίζεται στο έργο της ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development, η οποία έχει συμβάλει στη διαμόρφωση παγκόσμιων προτεραιοτήτων για τη συνδεσιμότητα, την ψηφιακή ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη. Η σύνδεση αυτή δείχνει ότι η AI for Good Global Commission δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά πατά σε ένα ήδη διαμορφωμένο διεθνές πλαίσιο για την ψηφιακή πολιτική.

Η επιλογή αυτή έχει σημασία, γιατί μεταφέρει τη συζήτηση για την AI από το επίπεδο της τεχνολογικής εξαγγελίας στο επίπεδο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο να αναπτυχθούν ισχυρότερα μοντέλα, αλλά να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση, η εμπιστοσύνη και η υπεύθυνη χρήση θα ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η πρωτοβουλία της AI for Good Global Commission έρχεται σε μια περίοδο όπου ο παγκόσμιος διάλογος για την AI επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη ρύθμιση, τη διαφάνεια και την πρόσβαση. Με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών, η Επιτροπή επιχειρεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην καινοτομία και τη χάραξη πολιτικής. Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από το κείμενο, είναι η AI να γίνει εργαλείο ανάπτυξης και όχι παράγοντας αποκλεισμού.

Η επιτυχία της προσπάθειας θα κριθεί από το κατά πόσο οι εξαγγελίες θα μετατραπούν σε πρακτικές πρωτοβουλίες, ικανές να επηρεάσουν την καθημερινότητα ανθρώπων και χωρών που σήμερα παραμένουν εκτός του ψηφιακού οικοσυστήματος. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή παρουσιάζεται ως ένα διεθνές φόρουμ που θέλει να συνδέσει την τεχνολογική πρόοδο με ένα πιο δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο.

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