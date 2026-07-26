Aγορά πετρελαίου: Η θεωρία για την υπερπροσφορά μόλις κατέρρευσε

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Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, οι αναλυτές προειδοποιούσαν για μια επικείμενη υπερπροσφορά αργού πετρελαίου, καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ άρχιζε να ανακάμπτει εν μέσω της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δύο στρατηγικά σημεία διέλευσης πετρελαίου έχουν αποκλειστεί και ότι υπάρχει ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης.

Λίγες μόνο ημέρες μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις, η εκεχειρία είχε γίνει πια μια οδυνηρή ανάμνηση, οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν και πάλι το Ιράν που απαντά με πυραυλικές επιθέσεις σε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν στρατόπεδα των ΗΠΑ, και πλέον οι Χούθι της Υεμένης επιτίθενται σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που σημαίνει ότι δύο στρατηγικά σημεία διέλευσης πετρελαίου έχουν αποκλειστεί και ότι υπάρχει ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης.

Το αργό Brent ξεπέρασε αυτή την εβδομάδα τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, μετά από αναφορές ότι οι Χούθι είχαν επιτεθεί σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί επί του παρόντος ως κύρια διέξοδο για το αργό της, εν μέσω του ιρανικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Σύντομα έγινε γνωστό ότι τα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν προς τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας έκαναν αναστροφή και κατευθύνονταν προς εναλλακτικές διαδρομές — οι οποίες διαρκούν περισσότερο και κοστίζουν περισσότερο.

Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον τερματικό σταθμό του συστήματος αγωγών της Κασπίας, CPS, στη Μαύρη Θάλασσα, ανάγκασαν το Καζακστάν να αναστείλει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του. Στόχος των επιθέσεων με drones ήταν το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας, το οποίο τυγχάνει να είναι και το σημείο αναχώρησης του μεγαλύτερου μέρους των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν προς τις παγκόσμιες αγορές. Το Bloomberg ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι οι διαχειριστές δεξαμενόπλοιων άρχισαν να ανησυχούν για την αποστολή των πλοίων τους στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούσαν επίσης πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι.

Ζοφερή η συνολική εικόνα στην αγορά πετρελαίου

Στα Στενά του Ορμούζ διακινούνταν κατά μέσο όρο περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Ο όγκος αυτός έχει πλέον μειωθεί σε ελάχιστα επίπεδα. Το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα διακινούσε τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων βαρελιών σαουδαραβικού πετρελαίου την ημέρα. Τώρα, όμως, φαίνεται ότι και αυτό έχει σχεδόν πλήρως αποκλειστεί. Αν προσθέσουμε σε αυτό την απώλεια 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από τις ροές του Καζακστάν προς το Νοβοροσίσκ, η εικόνα της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου αποκτά μάλλον ζοφερή χροιά. Επιπλέον, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν ρωσικά διυλιστήρια, γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει σε προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, σε μια περίοδο που τα παγκόσμια αποθέματα καυσίμων πιέζονται από τις επιπτώσεις του πρώτου κύματος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην πραγματικότητα, η κατάσταση με τα διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου αποτελεί από μόνη της μια μεγάλη κρίση. «Σε αντίθεση με το αργό πετρέλαιο, τα διυλισμένα προϊόντα διαθέτουν πολύ λιγότερες επιλογές αντιμετώπισης. Αρκετά διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, ενώ οι περιορισμοί της Ρωσίας στις εξαγωγές ντίζελ συνεχίζουν να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, σε ανάλυση που δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το μήνα. «Η διυλιστική ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει επίσης σχετικά περιορισμένη, εμποδίζοντας την ταχεία μετατροπή της αύξησης της προσφοράς αργού πετρελαίου σε πρόσθετη παραγωγή ντίζελ και βενζίνης», πρόσθεσε.

Ως αποτέλεσμα, τα παγκόσμια περιθώρια διύλισης έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι οι παγκόσμιες αγορές καυσίμων παραμένουν σε κατάσταση έντονης έλλειψης, παρά τα εκατομμύρια βαρέλια αργού που κατάφεραν να διακινηθούν μέσω των Στενών του Ορμούζ τις τελευταίες εβδομάδες, πριν από τη διακοπή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Πλήγμα στη ζήτηση για αργό και καύσιμα

Οι κρίσεις ήδη πλήττουν τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο και καύσιμα. Στην Ευρώπη, όπου τα αποθέματα ντίζελ είναι ανεπαρκή, η κατανάλωση μειώθηκε κατά 5,7% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) που επικαλείται το Reuters. Στην Κίνα, η κατανάλωση ντίζελ μειώθηκε επίσης τον Μάιο, κατά 10%, ενώ η ζήτηση βενζίνης σημείωσε πτώση κατά 5%. Εν τω μεταξύ, τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου εξαντλούνται.

«Οι μεγάλες στρατηγικές αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχουν εξαντλήσει σημαντικά το απόθεμα ασφαλείας που ήταν διαθέσιμο για τυχόν μελλοντικές διαταραχές», δήλωσε νωρίτερα τον Ιούλιο ο αναλυτής της Vortexa, Mick Strautmann, όπως αναφέρθηκε από την Wall Street Journal. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ωστόσο, δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει άφθονο πετρέλαιο στις αποθήκες του ΟΟΣΑ για περαιτέρω αποδεσμεύσεις, εάν χρειαστεί.

«Οι χώρες του ΙΕΑ διαθέτουν ακόμη σημαντικό όγκο αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών αποθεμάτων υπό κρατικό έλεγχο», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ σε ανακοίνωση σχετικά με τις αγορές πετρελαίου αυτή την εβδομάδα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού με πετρέλαιο, εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών και της συνεχιζόμενης μείωσης των διαθέσιμων εμπορικών αποθεμάτων».

Η ζήτηση για αργό πετρέλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε κατά σχεδόν 5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του IEA, ως φυσικό αποτέλεσμα της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποτελεί ίσως το πιο σαφές σημάδι μιας στενής φυσικής αγοράς, παρά τις προειδοποιήσεις για υπερπροσφορά που άρχισαν να κατακλύζουν τα μέσα ενημέρωσης τον Ιούνιο.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεωρεί για άλλη μια φορά τις προοπτικές της για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο επικεφαλής οικονομολόγος του οργανισμού, Indermit Gill, δήλωσε στο Reuters ότι η Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει πλέον η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί μόνο κατά 1,3% φέτος, από 2,9% πέρυσι. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, εάν συνεχιστούν οι πόλεμοι που πλήττουν τις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας. Προς το παρόν, αυτή φαίνεται να είναι η πιο πιθανή εξέλιξη, καθώς η επιθυμία για ειρήνη είναι ελάχιστη. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι ο κίνδυνος ύφεσης είναι αρκετά πραγματικός.