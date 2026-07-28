Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κερδών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με κέρδη έκλεισαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα της Unilever βοήθησαν στην άνοδο των μετοχών που επικεντρώνονται στον καταναλωτή και αντιστάθμισαν την αδυναμία αλλού, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων επιταχύνθηκε.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 646,89 μονάδες. Το επενδυτικό κλίμα για τις μετοχές που απευθύνονται στον καταναλωτή, τόσο στα βασικά όσο και στα διακριτικά αγαθά, βελτιώθηκε μετά από ισχυρά αποτελέσματα.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,83% και έκλεισε στις 10.871,02 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 25.464,01,03 μονάδες και ο CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,63% στις 8.458,78 μονάδες.

Στο ταμπλό

Ο δείκτης τροφίμων και ποτών STOXX 600 και ο δείκτης προσωπικών και οικιακών αγαθών σημείωσαν άνοδο 2,8% και 2,3%.

Η Unilever σημείωσε άνοδο 8%, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος της εδώ και τέσσερα χρόνια, αφού η εταιρεία που λειτουργεί ως δείκτης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για την αύξηση των πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου.

Το κέρδος βοήθησε επίσης τον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου να σημειώσει άνοδο 0,8%.

Η Mercedes-Benz ενισχύθηκε κατα 2,9%, αφού η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε αύξηση 22% στα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη.

Οι μετοχές πολυτελείας έλαβαν ώθηση, αφού η LVMH ανακοίνωσε αύξηση 3% στις τριμηνιαίες πωλήσεις. Αν και οι μετοχές της παρέμειναν σταθερές, ο ευρύτερος ευρωπαϊκός δείκτης πολυτελείας σημείωσε άνοδο 1,5%.

«Τα βασικά μεγέθη των οικονομιών εξακολουθούν να είναι αρκετά ισχυρά, η ευρύτερη αύξηση των κερδών ήταν στην πραγματικότητα καλύτερη από την αναμενόμενη τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη» εξηγεί στο Reuters ο Nicholas Brooks, επικεφαλής οικονομικής και επενδυτικής έρευνας στην ICG με έδρα το Λονδίνο.

Οι μετοχές τεχνολογίας

Οι μετοχές τεχνολογίας παρέμειναν στο επίκεντρο μετά τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι η Κίνα είχε ξεκινήσει την κατασκευή εγχώριων μηχανημάτων λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας με εμβάπτιση, εισάγοντας νέες ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό έρχεται σε μια εβδομάδα που οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες θα ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία είναι κρίσιμα για να εκτιμηθεί εάν η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης έχει ακόμα περιθώριο να επεκταθεί.

Στον αντίποδα, η Barclays, κατέγραψε απώλειες 4,8% καθώς οι αναλυτές δήλωσαν ότι η απόδοση των μετοχών της υποβάθμισε τις προσδοκίες της αγοράς που ενισχύθηκαν από το εντυπωσιακό τρίμηνο των ανταγωνιστών της στη Wall Street.

Η ιταλική Saipem υποχώρησε 8,9% μετά τη μείωση των προσδοκιών της για τα βασικά κέρδη του 2026, αντανακλώντας το κόστος που συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Bechtle σημείωσε άνοδο 14,8% στην κορυφή του STOXX 600, αφού η γερμανική εταιρεία πληροφορικής αύξησε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Οι μετοχές ενέργειας κατέγραψαν το ​μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης, μειωμένες κατά 2,4%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία

Τέλος οι επενδυτές αναμένουν αύριο την απόφαση της Fed αύριο. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά οι αγορές προεξοφλούν μια αύξηση 25 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την LSEG.