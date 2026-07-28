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Apple: Μίσθωση iPhone με χαμηλότερη μηνιαία δόση και δυνατότητα αναβάθμισης

Το νέο πρόγραμμα Upgrade της Apple διατίθεται σε καταστήματα και online στις ΗΠΑ, με συμβόλαια έως δύο ετών για iPhone και έως τριών ετών για Mac και iPad

Τεχνολογία 28.07.2026, 22:00
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Apple: Μίσθωση iPhone με χαμηλότερη μηνιαία δόση και δυνατότητα αναβάθμισης
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Σε νέο μοντέλο διάθεσης των συσκευών της προχωρά η Apple, προσφέροντας σε πελάτες στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να μισθώνουν iPhone με μηνιαία καταβολή που ξεκινά από τα 17,99 δολάρια, μέσω συνεργασίας με την Klarna. Το πρόγραμμα, με την ονομασία Upgrade, θα διατίθεται τόσο στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Η νέα υπηρεσία επιτρέπει, μετά από έναν πιστωτικό έλεγχο, μίσθωση iPhone για ένα ή δύο χρόνια, ενώ αντίστοιχες επιλογές θα υπάρχουν και για το Apple Watch, καθώς και για Mac και iPad με συμβόλαια δύο ή τριών ετών. Στο τέλος της μίσθωσης, μετά από 24 μήνες, οι χρήστες θα πρέπει να επιστρέψουν τη συσκευή, να την αγοράσουν με επιπλέον πληρωμή ή να την αναβαθμίσουν σε νεότερο μοντέλο.

Στόχος η χαμηλότερη μηνιαία δόση

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Apple έχει ήδη αυξήσει τις τιμές εκκίνησης σε ορισμένα iPad και Mac κατά τουλάχιστον 100 δολάρια, επικαλούμενη την παγκόσμια έλλειψη σε τσιπ μνήμης, ενώ οι αναλυτές αναμένουν και νέες αυξήσεις στις τιμές των iPhone μέσα στη χρονιά. Με τη μίσθωση, η εταιρεία επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος από την υψηλή αρχική τιμή αγοράς στη χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση.

Η στρατηγική αυτή θεωρείται επίσης τρόπος να ενισχυθεί η συχνότητα ανανέωσης συσκευών, σε μια περίοδο που ο μέσος κύκλος αντικατάστασης iPhone έχει επιμηκυνθεί κοντά στα τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bernstein. Παράλληλα, η Apple αναζητά νέους τρόπους χρηματοδότησης των συσκευών της, ώστε να εξομαλύνει την εποχικότητα του business model της.

Πιο άμεσος ανταγωνισμός με τους παρόχους

Με το νέο πρόγραμμα, η Apple εισέρχεται πιο δυναμικά σε ένα πεδίο που παραδοσιακά αξιοποιούν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι για να προσελκύσουν και να «κλειδώσουν» πελάτες σε πολυετή συμβόλαια μέσω επιδοτήσεων και δόσεων. Οι AT&T, Verizon και T-Mobile προσφέρουν ήδη προγράμματα αποπληρωμής, γεγονός που καθιστά την κίνηση της Apple πιο ανταγωνιστική στην αμερικανική αγορά.

Το νέο μοντέλο αντικαθιστά το υπάρχον iPhone Upgrade Program στις ΗΠΑ, το οποίο ενσωμάτωνε AppleCare και κόστιζε πάνω από 42 δολάρια τον μήνα σε 24 δόσεις με χρηματοδότηση από την Citizens Bank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόγραμμα αυτό καταργείται και οι πελάτες θα μεταφερθούν στο νέο Apple Upgrade.

Οι πιέσεις από το κόστος και το προϊόν

Η κίνηση της Apple έρχεται ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις από το κόστος εξαρτημάτων και ιδιαίτερα από τη μνήμη, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η τιμή του iPhone 18 Pro ίσως χρειαστεί να αυξηθεί κατά περίπου 200 δολάρια για να διατηρηθούν τα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με την TechInsights, το αυξημένο κόστος σε μνήμη και άλλα εξαρτήματα μπορεί να προσθέσει έως και 300 δολάρια στο κόστος υλικού ενός iPhone.

Την ίδια στιγμή, η Apple φαίνεται να ενισχύει τον premium χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου της, καθώς οι αναλυτές περιμένουν την παρουσίαση αναδιπλούμενου μοντέλου μαζί με τη σειρά iPhone 18 Pro τον Σεπτέμβριο, με εκτιμώμενη τιμή κοντά στα 2.500 δολάρια. Το νέο πρόγραμμα leasing μπορεί έτσι να λειτουργήσει και ως αντιστάθμισμα στην πιθανή άνοδο των τιμών.

Επόμενη ημέρα για την Apple

Η Apple εξακολουθεί να προσφέρει και άλλες λύσεις χρηματοδότησης, όπως τα Apple Card Monthly Installments χωρίς τόκο, ενώ μέσω του Apple Pay διατίθενται βραχυπρόθεσμα δάνεια από την Klarna ή την Affirm, πάντα στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, το νέο πρόγραμμα Upgrade δείχνει ότι η εταιρεία αναπροσαρμόζει επιθετικά τη στρατηγική της γύρω από τη διάθεση των συσκευών, σε μια αγορά όπου η ευελιξία πληρωμής γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς η Apple πρόκειται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα τριμήνου την Πέμπτη, στο τελευταίο earnings report του CEO Τιμ Κουκ πριν αναλάβει ρόλο εκτελεστικού προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα εμπορική κίνηση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης των επενδυτών για τη μελλοντική στρατηγική της εταιρείας.

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