Γαλλία – Ισπανία: Πάνω από 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν κάψει οι μεγα-πυρκαγιές

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Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο τελευταίος καύσωνας ενδέχεται να επιδεινώσει την καταστροφή.

Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν στη νοτιοδυτική Γαλλία, στη Ζιρόντ, την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας, έχουν ήδη καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα στη Γαλλία και περίπου 770.000 στρέμματα στην Ισπανία. Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει σχεδόν 300.000 άτομα να εκκενώσουν τις περιοχές.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Roland Lescure δήλωσε ότι η κρίση έπληξε την τοπική οικονομία

Η νομαρχία της Ζιρόντ δήλωσε ότι η κατάσταση παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνολικά 93 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό France 3 Aquitaine. «Η νύχτα ήταν ήρεμη», ανέφερε η νομαρχία. «Η πυρκαγιά παραμένει υπό έλεγχο σήμερα το πρωί.»

[TERRIFYING IMAGES FROM ABOARD A FIRE TRUCK IN THE GIRONDE MEGA-FIRE] This video, filmed directly by a firefighter (Dorian Deffre), shows the appalling conditions faced by firefighters currently on the front lines. All our love, esteem, and respect go out to everyone currently… pic.twitter.com/2q7W3ntOUj — France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026

🔥 Devastating #wildfires in #France #Spain force 220,000 evacuations 📍Southwestern France (near Bordeaux, Cap Ferret, Gironde & Landes and

📍Central Spain (west of Madrid & Ávila.

Evacuations: 200,000+ people forced to leave homes. Some escaped Cap Ferret by boat. Area… pic.twitter.com/DA73Gstjzz — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 25, 2026

Νέο κύμα

καύσωνα προ των πυλών σε Γαλλία – Ισπανία

Καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, αυξάνεται η ανησυχία για ένα νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία και την Ισπανία για το υπόλοιπο της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να ανέβουν στους 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, σύμφωνα με τη Météo-France.

Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα σπάνιο και επικίνδυνο φαινόμενο «pyrocumulonimbus», ένα είδος πυρκαγιάς που μπορεί να δημιουργήσει τις δικές της καταιγίδες, ανέμους και ανεμοστρόβιλους, καθιστώντας την «απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη», όπως δήλωσε τη Δευτέρα στην AFP ο Νικολά Μπραζ, αρχηγός των πυροσβεστών.

Ο Στέφαν Ντοέρ, καθηγητής επιστήμης των δασικών πυρκαγιών στο Πανεπιστήμιο του Σουάνσι, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ασυνήθιστες, αλλά ότι οι τρεις καύσωνες που έπληξαν την περιοχή αυτό το καλοκαίρι ήταν άνευ προηγουμένου.

«Η συνολική κλίμακα των φαινομένων αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους», ανέφερε.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Roland Lescure δήλωσε ότι η κρίση έπληξε την τοπική οικονομία. «Είναι σαν κεραυνός εν αιθρία για μια περιοχή που θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα και χωρίς αυτό», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Γκέοργκ Ζάχμαν, ανώτερος ερευνητής στο Bruegel με ειδίκευση στις πολιτικές ενέργειας και κλίματος, δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι οι πυρκαγιές ήταν «ζωτικής σημασίας για τις περιοχές που πρέπει να καλύψουν το κόστος των εκκενώσεων, της κατάσβεσης των πυρκαγιών και, τελικά, της αποκατάστασης των υποδομών».

«Και ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, θα το δούμε στον κρατικό προϋπολογισμό των χωρών», πρόσθεσε. «Οι πυρκαγιές του 2025 στην Καλιφόρνια ενδέχεται να έχουν κοστίσει περίπου 40 έως 60 δισεκατομμύρια σε άμεσο κόστος, ενώ το έμμεσο κόστος εκτιμάται σε περίπου 300 δισεκατομμύρια. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πραγματικά σοβαρό ζήτημα».