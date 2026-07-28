Τραμπ – Ζελένσκι συζήτησαν στον Λευκό Οίκο για τους Patriot

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο είχαν την Τρίτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο ζήτησε να δώσει το «πράσινο φως» για την αγορά πυραύλων Patriot, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σε μια περίοδο που Ουκρανία και Ρωσία εντείνουν τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο Ζελένσκι ανέφερε στη συνέχεια ότι είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείιο, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της χορήγησης άδειας στο Κίεβο για την παραγωγή πυραύλων Patriοt. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σε μια περίοδο που Ουκρανία και Ρωσία εντείνουν τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης και οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε νεκρό σημείο, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

«Απόλυτη προτεραιότητάς μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους» ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ κατά την άφιξή τους στις ΗΠΑ.

Ο πιο φονικός μήνας για τους αμάχουνς ο Ιούνιος

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία πολλαπλασίασε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι ικανά να τους καταρρίψουν, όμως η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης PAC-3. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει και άλλο τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τον Αύγουστο αναμένει νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα. «Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυραύλων Patriot», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσους ζητά το Κίεβο. «Αρκετούς για να αναχαιτίσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα», είπε μόνο.

«Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του προέδρου Τραμπ», παραδέχτηκε ο ίδιος.

Μόνο τον Ιούλιο η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας και από αυτούς αναχαιτίστηκαν οι 35, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Συγκριτικά, ολόκληρο το 2024 η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περί τους 250-320 πυραύλους, με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών.

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ έγινε στο περιθώριο της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας.