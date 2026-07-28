ΤτΕ: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα το 2025

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Θετικές εξελίξεις για το σύνολο των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο στα βασικά μεγέθη των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, καταγράφει η ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης 2025 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η ΤτΕ για τράπεζες και ασφαλιστικές

Σύμφωνα με την έκθεση, τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα κατέγραψαν ισχυρή οργανική κερδοφορία, βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, συνέχισαν την πιστωτική επέκταση και προχώρησαν σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα βελτίωσαν επίσης την κερδοφορία και την ποιότητα του ενεργητικού τους, ενώ σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η λειτουργική συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων εξ αυτών.

Ταυτόχρονα, η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρέμεινε ανθεκτική, παρά το αυξανόμενο κόστος αποζημιώσεων και τη μεγαλύτερη συχνότητα έντονων κλιματικών φαινομένων.

Τη θετική εικόνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος επιβεβαίωσε και η αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program), η οποία ολοκληρώθηκε εφέτος και εξήρε το υψηλό επίπεδο εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αναφέρεται σχετικά.

Πολυδιάστατες προκλήσεις

Στην έκθεση επισημαίνεται, πως οι προκλήσεις για τα επόμενα έτη παραμένουν σημαντικές και πολυδιάστατες. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεταβολές στις διεθνείς εμπορικές πολιτικές, η αβεβαιότητα ως προς την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, οι κυβερνοαπειλές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία, στην ποιότητα του ενεργητικού και στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των εποπτευόμενων ιδρυμάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, σημειώνεται, οι εποπτικές προτεραιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εποπτευόμενων ιδρυμάτων έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων και της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, στη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, στη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ψηφιακή μετάβαση

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρακολούθηση της ψηφιακής μετάβασης, καθώς τα ιδρύματα, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τόσο τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της όσο και τους αυξανόμενους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που προκύπτουν από την κακόβουλη αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αναφέρεται, η έκθεση αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης σχετικά με την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα της μικροπροληπτικής εποπτείας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και της μακροπροληπτικής εποπτείας και της εξυγίανσης.

Αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, τις ενέργειες για την πρόληψη του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την πρόοδο στις διαδικασίες εκκαθάρισης, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την προληπτική εποπτεία και εξυγίανση.