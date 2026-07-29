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Πετρέλαιο: Αλμα 3 δολ. μετά τα νέα πλήγματα στη Μ. Ανατολή

Η νέα ανταλλαγή πυρών στη Μ. Ανατολή ανέτρεψε την πτώση των προηγούμενων ημερών στο πετρέλαιο

Commodities 29.07.2026, 08:13
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Πετρέλαιο: Αλμα 3 δολ. μετά τα νέα πλήγματα στη Μ. Ανατολή
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Αλμα 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, καθώς και την αναχαίτιση των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που είχαν ως στόχο τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 3,30 δολάρια, ή 3,9%, στα 87,39 δολάρια το βαρέλι στις 03:00 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,05 δολάρια, ή 3,8%, στα 82,31 δολάρια το βαρέλι.

«Η ανανεωμένη δυναμική έρχεται μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι απέκρουσαν μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμά τους, σύμφωνα με το Reuters, και επεσήμαναν ότι οι τελευταίες εξελίξεις μειώνουν τις προσδοκίες για ταχεία αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Αναζωπύρωση στη Μ. Ανατολή

Η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε αργότερα ότι εκτόξευσαν αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης και των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ στην Ιορδανία.

Η Σαουδική Αραβία ανέφερε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της, σε συντονισμό με το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, πραγματοποίησαν «στοχευμένες επιθέσεις» εναντίον ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ, τις οποίες κατηγόρησε για επιθέσεις με drones εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του βασιλείου.

Μειώνονται τα αποθέματα των ΗΠΑ

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περίπου 3,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιουλίου, ανέφεραν πηγές της αγοράς την Τρίτη, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα από την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα την Τετάρτη.

Προς αναστολή της αύξησης παραγωγής ο ΟΠΕΚ+

Στηρίζοντας περαιτέρω τις τιμές, ο ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα αναστείλει τις αυξήσεις της παραγωγής πετρελαίου για τρεις μήνες, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Reuters, αφού η ομάδα των παραγωγών ολοκληρώσει την προγραμματισμένη επαναφορά των βαρελιών μετά τις εθελοντικές περικοπές.

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